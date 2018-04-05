Enerjik Murdoch!
Neler mi? Geleceğiz... Ama önce yazılıp çizilenlere bakalım..
Gazeteler ve televizyonlar yani MEDYA pek çok şeyi anlamaya yarar.
Eğer doğru okur ve dinlerseniz...
Özellikle DÜNYAYA GENİŞ PENCEREDEN BAKMAK için bu şart. "Hayır ben yerelden vazgeçmeyeceğim. Bütün olan biteni evimin önünde otururken anlayacağım" diyorsanız işiniz çok ama çok zor!
Gideceğiniz bir ARPA boyu yoldur.
O da belki...
Gelin MEDYA üzerinden gidip SAVAŞI anlamaya çalışalım.
SAVAŞIN derinliklerinde MEDYAYI, GAZETECİYİ GÖRELİM...
Aslında TÜRKİYE'de hiç konuşulmadı.
Ne olduğunu anlayan da çok yoktu.
Sonra bu olayları anlatan kitaplar çıktı ama pas geçildi.
Neyse...
Birkaç yıl önceye dönelim. 2011'e...
İngiltere sarsıldı.
Resmen 7.4 büyüklüğünde deprem oluyordu.
Sesler her yere ulaşıyor ama kimse ne olup bittiğini anlamıyordu...
Gürültü kopartan bir operasyon geldi. News of The World ve The Sun gazetelerinin genel yayın yönetmeni Rebekah Brooks, gözaltına alındı. Çok değişik bir hanımefendiydi.
İnanılmaz ilişkilerin odağındaydı...
Kraliçe II. Elizabeth, Prens Charles, Prens William ile Prens Harry, Başbakanlar, milletvekilleri, gazeteciler, işadamlarını dinleyen ekip çok önemli gelişmelerden haberdar olmuştu.
Rebekah Brooks, hedef olarak görünse de asıl hedef Rupert Murdoch'tu.
Daima ABD eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin emirlerini uygulayan Rupert Murdoch'a yapılan bu operasyon, ABD ile İngiltere arasındaki çatışmanın öne çıkan ilk olaylarından biriydi. Yani İNGİLTERE'de herkes Rebekah Brooks'un ekibi tarafından dinleniyordu.
Her şey kayıt altına alınıyordu.
Kimseler bilmiyordu.
Ortaya çıkınca deprem kaçınılmazdı.
Oldu da...
Medya devi Rupert Murdoch, Dick Cheney'nin emriyle Kraliçe II.
Elizabeth'in gücünü azaltmak için geniş çaplı planı hayata geçirmişti.
Aslında çok önemli yol da kat etmişti.
Başbakan David Cameron'un medya danışmanlığını da yapan Andy Coulson'la yakınlığı bile Ruperth Murdoch'un emri ile olmuştu. Ortalık karışınca Murdoch hedef oldu...
Kaçınılmaz bir sondu bu...
Rupert Murdoch ve oğlu James Murdoch, soruşturma nedeniyle ifade verdi. İngiltere, Murdoch'ı bitirerek ABD'ye büyük bir ders verecekti.
Ancak beklenen olmadı, olamadı...
Murdoch'ın şirketi News Corporation, İngiliz BSkyB kanalını satın almaktan vazgeçti. News of The World da kapatıldı.
Peki Murdoch bir ceza aldı mı?
Hayır.
Soru bu! Neden Murdoch'a ceza verilmedi? Düşünülmesi gereken bu...
Çünkü o dinlemelerde Kraliyet Ailesi'ni bitirecek çok önemli bilgilere ulaşıldı. Bu bilgiler, CIA yerine Amerikan Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Dick Cheney, çok özel bir planla Kraliçe II.
Elizabeth'i köşeye sıkıştırdı.
Onun bağlantılı olduğu iş adamları, yönettiği liderlerin bağlı oldukları dernekler, kara para aklamalar, terör gruplarına desteklerin tamamı Pentagon'un eline geçti.
Londra, çok büyük bir oyuna geldi.
Üstelik dinleme skandalının gündem olmasını da Murdoch'a ait kanallar sağladı. Bu gelişmeler, Londra'nın elini zayıflattı. Pentagon öne geçmişti. O nedenle Arap Baharı'nda İngiltere'nin adını fazla duymadık. Endişeyle geri çekilen İngiltere, Afrika'da ve Asya'da da adım atamadı. Çok öne çıkamadı.
Sonra Londra tekrar atağa kalktı.
Ancak bu kez TERÖR olayları ile hırpalandı. CIA terörle Londra'yı ürküttü... İngiltere asla ve kat'a gücünü kaybetmedi kaybetmez de. Ancak bir sahnede geri adım atmak zorunda kaldı... TAPELER ve PAZARLIK masadaydı...
Mesela Kraliçe II.
Elizabeth o tapelerde "Evet Diana'nın ölüm emrini ben verdim" dese yaratabileceği depremi tahmin edebiliyor musunuz? Konuşulanlara göre ABD'nin elinde çok güçlü kayıtlar var! Pek çok kanaldan dinleme yapıldığı iddia edilmekte.
Buckingham Sarayı'ndaki sıradan yemeklerin bile dinleme kayıtlarının Pentagon'da mevcut olduğunu söyleyenler var. Kraliçe'nin Kanada'da tatil yaptığı malikanedeki konuşmalar bile kaydedildi. Dünyada gizli süper güç olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth, sarayında çalışanların birkaç bir sterline satıldığını öğrendiği an yıkıldı.
Bütün bu işlerin içinde ve merkezinde Murdoch vardı! O Murdoch şimdi enerji işindeydi!
Çünkü Pentagon bunu emretti.
Amerikalı enerji şirketi Genie Energy'nin iki patronu vardır. Biri Dick Cheney diğeri Rupert Murdoch. Şimdi Murdoch, enerji alanında büyüyor.
Onun hedefindeki ülke ise Katar. Suriye toprağı sayılan ama İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ndeki trilyon dolarlık petrolün patronu da Cheney ve Murdoch.
Katar'daki enerjinin bir an önce Amerikan şirketlerine geçmesi için lobi yapan da Murdoch.
Daha önce İngiltere'de medya alımı yapamayan Murdoch, Washington ile Londra'nın anlaşmasıyla birlikte yeni bir hamle yaptı. Rupert Murdoch'ın şirketi 21st Century Fox'un, İngiliz yayın kuruluşu Sky grubunun tamamını satın almak için yeniden harekete geçti.
Amerikan Walt Disney'de bu konuda 21st Century Fox ile hareket edeceğini açıkladı.
İngiliz hükümeti Murdoch'a alım izni vermemek istese de, Kraliçe izin vermek zorunda kalacak gibi.
Ya da neler olacağını göreceğiz...
Gelelim Türkiye'ye...
Kimsenin yapamadığını yaptı.
Rusya ile İran'ı tutup yanına aldı.
Fotoğraf verdi. İran ve bir derece Rusya ABD'nin en azından PENTAGON'un hedefinde! Türkiye SURİYE ve ORTADOĞU merkezli oyunları kaldırıp çöpe attı. Bunu yapacak ikinci bir ülke daha yok... Erdoğan'ın Putin ve Ruhani ile verdiği fotoğrafa böyle bakmakta büyük fayda var! Bir de bizim bilmediğimiz bir sinsi plan daha var!
Washington, Umman'da bir darbe planlıyor. Eğer bu başarılı olursa, ardından İran ve Katar da karışıklık yaşayacak. Esad da Washington tarafından üstü çizilen biri. Sadece idare ediyorlar! Eğer bunları başarabilirlerse sıra tekrar YPG'ye gelecek.
Kafalarındaki bu!
Zaten Tel Abyad, Haseki ve Rakka'nın YPG'de kalması için her yolu deneyecekler.
İŞTE BÜTÜN BU DENKLEMLERİ ÇÖPE ATAN TÜRKİYE!
Putin'i ve Ruhani'yi yanına alarak hem komşularını koruyor hem de oyun kuruyor...
İran belki hedef tahtasında!
Ama Türkiye orada varsa herkes bir daha düşünmek zorunda. İçeridekiler hala inanmıyor ama TÜRKİYE artık KART DAĞITAN BİR ÜLKE!
Buralara kolay gelinmedi. Anlasalar iyi olur! Nasılsa yakında daha da iyi anlayacaklar...
Benden söylemesi...
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- Ergün Diler
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