Büyük satranç
Masadaki kavga yerini uzlaşmaya bıraktı gibi. Bize pek söylenmez ama AVRUPA 'da eli ABD'ye kadar uzanan köklü aileler vardır.
Bunların arasında da garip hamleler olmakta.
Kimine göre bu ailelerin sayısı 7-8, kimine göre 14... Bilemem ama ortada garip geliş-gidişler var... Geçtiğimiz günlerde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile oğlu Prens Charles önemli misafirlerini ağırladı. Daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman da oradaydı. Ancak hiçbirinde PRENS PHILIP yoktu.
100 yaşına gelmekte olan Philip geçtiğimiz yıl burada kimselerin konuşmadığı bir hamle ile alınmış, indirilmişti...
Tatlı ve yumuşak bir hamleyle. Charles vardı artık... Uzun konu ama Charles'ın da kimi, neyi temsil ettiğini iyi bilmek gerekmekteydi... AİLELER YAR IŞIYORDU yani. İttifaklar kuruluyor ve yenileniyordu...
Neyse... Uzun hikaye... Şimdi konumuz bu değil... Ama bu rakımlardaki değişiklikler ÜLKELERİN konumlarını belirliyordu!
ROTALARINI DA...
Devam...
İngiltere ile Rusya arasındaki AJAN KRİZİNİ yazdım. Birkaç kez hem de...
Zaten sanırım benim dışımda ilgi gösteren de yoktu! Daha önemli ne vardı bilmiyorum ama durum böyleydi! Ortada benim asla ve kat'a inanmayacağım gerekçeler dolaşıyordu. Gerçek bu olamazdı, değildi de... Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üst üste gelen görev değişiklikleri zaten AVRUPA 'da yerinden oynayan taşların habercisiydi. Kafanızı karıştırmak istemem.
Ama küçük bir örnekle gidelim... Trump, Pentagon tarafından çevriliyken bile hamle yapabiliyordu. AIPAC arkasındaydı. Rusya ile ilişkileri savunan Tillerson bir anda gitti.
Gideceğini yazmıştık zaten. Yerine kim geldi?
Öncesinde duyurduğumuz POMPEO! CIA'da boşalan 1 NO'lu koltuğa da Gina Haspel geldi...
Geçtiğimiz günlerde Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın da gideceğini not etmiştim. O da gitti ya da gidecek... Yerine gelecek olan da ŞAHİN biri... Peki POMPEO'nun yerine gelen Gina Haspel'ı tanıyan var mı? YOK!
Hakkında bilgi bulan bulabilen var mı? YOK!
Olmaması da gerekiyor. Ancak HASPEL yani CIA'da 1 NO'lu koltuğa atanan isim ANGELA MERKEL ile THERESA MAY'in gençlik arkadaşı. Birlikte eğitim aldılar. Şaka değil gerçek! AR KADAŞLAR ! Masada kavga vardı.
ABD, İngiltere ile hatta Almanya ile çatışıyordu.
Bir anda sular duruldu gibi... ATAMALARA BAKINCA da bunun işareti fazlasıyla var.
Merkel koalisyonu kuruyor, Gina da atanıyordu!
İngiltere RUSYA'yı ajan Skripal'e saldırmakla suçluyor. FRANSA, ALMANYA ve ABD yüzde 100 destek veriyordu! GARİP değil mi!
Garip... İttifakın gölgesi gibi düşünülebilir mi!
Galiba evet! Önümüzdeki günlerde daha da keskin cümlelerle yazarız. Şimdilik NOT düşmüş olalım...
Uzun zamandır yazdığım gibi Washington yine çok hareketli... Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınması, CIA Direktörü Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na atanması, CIA Direktörlüğü görevine ise Gina Haspel'ın getirilmek istenmesi hareketliliğin göz önünde de olduğunun kanıtı. Sanırım bir de arka planda birkaç kişinin bildiği hareketlilik var.
Ortadoğu'nun yeniden dizayn edilmesi için hızlı kararlar alınıyor. Çok hızlı hem de! Trump'ın kabinesindeki değişiklikler Ortadoğu için elbette. Bir de çok kişinin gözden kaçırdığı bir bölge daha var! Bir ülke! ERMENİSTAN!
Ermenistan'da Serj Sarkisyan, görevi bırakma karara aldı. Çünkü emirler Washington ve Londra'dan geldi.
Onun yerine Britanya Büyükelçisi Armen Sarkisyan Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu. Hem de kapalı oylamada 101 vekilin 90 oyunu alarak... Ermenistan stratejik olarak artık çok önemli. Aralık ayının son günlerinden başlayan İran ayaklanmasıyla, Ermenistan'daki değişikliğin ortak amacı aynı. Adım adım geliyorlar yani...
Washington ve Londra, anlaşmanın mümkün olmadığı bir dönemde bir kez daha büyük ve ortak bir adım attı. Hatırlayın daha dün Manchester'da bombalar patlıyor, Londra terörle sallanıyordu. Aynı şekilde ABD'de Las Vegas'ta masum insanlar otel çatılarından açılan ateşle can veriyordu. Hatta GÜNEY ve KUZEY'i temsil eden gruplar silahlarla sokağa çıkıyor iç savaş görüntüleri yaşanıyordu. GEÇTİ GİTTİ ŞİMDİLİK... Unuttuk bile...
İlginç!
Ermenistan'da göreve gelen Armen Sarkisyan, Kraliçe II. Elizabeth'in manevi oğludur. Kendi annesinden bile daha fazla değer verdiği Kraliçe II. Elizabeth'in sözleri, onun için emirdir. Armen Sarkisyan'ın yakın olduğu bir diğer önemli isim ise Mike Pompeo'dur.
Armen Sarkisyan'ın Chicago Üniversitesi'nde özel bir görevi vardı. Bu görevi ona sunan kişi ise Mike Pompeo'ydu. Nereden nereye değil mi! Artık Washington-Londra ortaklığının Ermenistan'da nefes alan vücudu Armen Sarkisyan! Görevlerinden biri İran'a yapılacak askeri operasyonda NATO'nun emirlerini hayata geçirmek. İran için geri sayım başladı.
Çünkü James Mattis-Mike Pompeo-Gina Haspel-Michael D'Andrea formülü İran'da rejim değişikliğini getirecek. Elbette İran'ın karışmasıyla birlikte tüm Ortadoğu'daki Şiiler de ayaklanacak. Büyük planın başarıya ulaşması için Şii ayaklanması çok önemli.
Şiiler ayaklanınca, Sünniler'in de dahil olduğu bir savaş Washington-Londra hattının yeni stratejik dengesinin en önemli detayı. Adamlar bu planlarla uğraşmakta. Gerekli testleri gerekli noktalarda yapmakta!
İran merkezli başlayacak ayaklanmalardan en çok etkilenecek ülkelerden biri de Rusya olacak.
Çünkü Rusya, İran'la birlikte Suriye başta olmak üzere ortak planlar yapıyor. Hatta Rusya, Suriye'ye ESAD'ın TAHRAN üzerinden gönderdiği DAVETLE inmişti! İran'ın çökmesi, karışması ardından Gürcistan üzerinden Rusya içinde başlayacak operasyonlara kapı aralayacak.
Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna, Kazakistan ve Moğolistan'ın da Rusya'ya karşı operasyonlarıyla birlikte Putin hiç bilmediği bir eksene doğru yön değiştirecek. Muhtemelen başka çıkış bulamayacak!
Aynı günlerde Avrupa Birliği ile ABD'den Rusya'ya 'altın vuruş' gelecek! Ambargolar abartılacak. Rusya içinde de ayaklanmalar başlatılacak. Kremlin çaresiz kalacak.
Bırakılacak. PLAN BU! İngiltere ile ABD, Londra'da bir Rus ajan üzerinden operasyon başlattı. Rusya, suikast düzenleyeceği bir kimseyi, adeta geçmişteki imzası olan 'ZEHİR 'le mi ortadan kaldırmak ister? Susturucu bir silah veya otomobil kazası ile bunu kolaylıkla yapabilecekken neden 'ZEHİR 'i tercih eder.
Etmedi de... Ancak Rusya ne kadar çığlık atarsa atsın, dünya Rusya'nın bu olayın merkezinde olduğuna inandı. Olaylar böyle başlardı. Haklılığı ortaya çıktığında umarım iş işten geçmemiş olur!
ALGI VE GÜÇ İŞTE BÖYLE BİR ŞEY!
Washington-Londra ortaklığı için Rusya ile İngiltere'nin sert şekilde karşı karşıya gelmesi gerekiyordu ve geldi. Rusya'nın öyle güç gösterisi, misilleme açıklamalarının ne Washington'da ne de Londra'da karşılığı var.
Çünkü RUSYA eğer İngiltere veya ABD'ye karşı bir adım atmak niyetinde olsaydı SURİYE'de bunu çok rahatlıkla gösterebilirdi. Ama şu ana kadar atılan bir adım yok. Hamle yok. Niyet yok!
Aksine Kremlin'de ciddi bir endişe var.
Çünkü karşısındaki güç bu kez ABD değil.
Çünkü ABD, Rusya ile karşı karşıya gibi görünse de birbirlerinin alanlarında pek görünmezdi.
Göstermelik girişimler sadece iki ülke halkı için yapılırdı. Şimdi ABD ile İngiltere'nin ortak bir şekilde Kremlin'in üzerine gitmesi Putin ve ekibi için çok büyük bir risk. Putin başta Rusya Merkez Bankası olmak üzere birçok önemli kurumdan ambargolara karşı neler yapabileceklerinin raporlarını istedi.
Bu kez sıradan bir ambargo değil, çok sert ve etkili bir ambargo planlanıyor. Bunun için hazırlıklar tamamlandı. Hem Londra hem de Washington'un ambargo kararı, tüm Avrupa için de geçerli olacak. AVRUPA da sınırsız destek verecek yani...
Rusya bölgede güçlü kalabilmesi için Türkiye ile ortaklığını büyütmek zorunda. BU NET!
Ancak Washington, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasını önlemek için planlar yapıyor...
Baştan beri yapıyorlardı zaten. Yeni de değil üstelik... Çünkü bölgede güçlü bir Türkiye- Rusya-İran hattı Ortadoğu'daki büyük planı engelleyebilir. BU DA NET!
Washington tek başına bu riski alabilirdi.
Bunu isteyen çok kişi vardı. Ancak Londra ile yürüme isteği İngiltere'nin de "yeşil ışık yaktı" görüntüsü vermesi işleri ve dengeleri değiştirdi...
Hemen akla şu soru gelebilir!
İYİ AMA RUSYA ENERJİ KARTINI ÇEKER DE VANALARI KAPATIRSA AVRUPA NE YAPAR ?
Doğru... İŞTE AKDENİZ BU NEDENLE ÖNEMLİ. BU NEDENLE BÜTÜN GEMİLER ORA DA! AKDENİZ yeni kesintisiz enerji kaynağı... Bunu da Washington ve Londra birlikte yönetmek istiyor. Akdeniz'in enerjisiyle de Avrupa'yı yönetecekler. İran ise, kendi dertleriyle uğraşmak zorunda kalacağı için ne Rusya ne de Türkiye ile ortak noktada buluşabilecek. Bunlar benim şimdilik gördüklerim. AMA ÖNEMLİ İPUÇLARI.
Başka şeyler de var ama şimdi yazmak için erken... BÖLGE çok sistemli bir organizasyonla karşı karşıya... Herkesin etkileneceği bir adım atılabilir mi? ELBETTE ATILABİLİR .
Hazırlıklar var mı? ELBETTE var! Biz yani OYUNUN MERKEZİNDE OLAN TÜRKİYE elbette kazanan taraf oluruz. Elbette bizsiz kimse adım atamaz. Sonuçta maçın kaderini AKDENİZ belirleyecek. Yani bizim merkezinde olduğumuz coğrafya... YENİ MASA HIZLA YOL ALACAK GİBİ...
100 yıllık oyun kurulmakta. Kavganın olduğu masadan böyle bir PA YLAŞIM çıkarsa Rusya ve İran kaybeder! BÜYÜK HEM DE!
Biz mi? ANLAŞMAK ZORUNDALAR !
Tabii muhalefetimizin de bunları anlaması gerekmekte... OYUNU bilmeyen oyunda rol alamaz... Muhalefette aklı başında insanların olduğuna inanıyorum. İnanmak istiyorum...
SATRANCI EN İYİ OYNAMAMIZ
GEREKEN ZAMANDAYIZ ÇÜNKÜ!
NOT: Son günlerde, haftalarda İSLAM üzerine, Müslümanlık üzerine iddialı çıkışlar yapılmakta. Değişik mecralarda bunlar rahat bir şekilde görülmekte. PEKİ SİZCE BUNLAR kendiliğinden mi oluyor! Yoksa yukarıda anlatmaya çalıştığım İTTİFAKIN gölgesi mi! DÜŞÜNÜN BAKALIM...
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