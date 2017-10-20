ABD’nin yolu
Herkes gücü yettiğince hamle yapıyor. Ve gördüğüm kadarıyla işinde gücünde olan insanların bunları ıskaladığı! Bu mücadele yeni de değil. Amerika Birleşik Devletleri ile Britanya sıkı bir bilek güreşinde.
Etrafımızda da durum aynı. Yakında KUZEY IRAK'ta bunu daha da net göreceğiz... Hatta içeride son günlerin manşetleri olan bazı konuların da bu kavganın sonucu olduğunu anlayacağız...
Açalım...
Amerikalı General Wesley Clark, 2015 yılında çok önemli açıklamalar yaptı.
Pentagon'un 11 Eylül saldırılarından sonraki planı için, "Bush yönetimi, Pentagon'un emri ile 5 yılda 7 ülkeyi kapsayan bir savaş hazırlığına başladı. Saddam'ın devrilmesi gerekiyordu ve devrildi. Ancak İngiltere, bir anda sistem değişikliğine giderek ABD'nin bu planını hayata geçirmesine izin vermedi.
Çünkü Irak'taki desteğini çekince, plan yarım kaldı. 11 Eylül saldırısından sadece 9 gün sonra Pentagon'da bir general, "İş bitti. Artık ülkeleri işgal edeceğiz. Buna da Irak'la başlayacağız" dedi. Irak'tan sonra Suriye, Libya, Somali, Sudan, Lübnan'la devam ederek, İran'la bitecek olan işgal İngiltere'nin geri adımıyla olmadı" diye konuştu!
Ülkelere bakın! 11 Eylül İKİZ KULE saldırılarını hatırlayın! Demek ki SAHTE BAYRAK operasyonuyla 7 ülke işgal edilecekti. Bu ülkelerin tamamı İPEK YOLU için önemliydi. Yani içinden geçtiğimiz zaman diliminde tanık olduğumuz kavganın geçmişi var! Bugün başlamadı yarın da bitmeyecek!
IRAK işin içinde! Plana dahil.
Barzani'ye de referanduma da böyle bakmakta fayda var. Britanya-Çin'in kurduğu İPEK YOLU yani yeni düzene ABD'nin itirazı var. Kendilerinin YOK OLACAĞINI gören Pentagon hamlelerle öne çıktı. Çıkmaya çalıştı. Denizleri kontrol ederek Çin'i de kontrol ediyordu! Ancak YENİ İPEK YOLU karadan ilerleyince şaşırıp kaldılar. Bu nedenle ülkeler üzerinden gitme kararı aldılar. İşgal en iyi çözümdü onlar için! Tabii başarabilirlerse...
AKDENİZ de İPEK YOLU için sonsuz önemde bir yer! Barzani referandumu, "KUZEY" sorunları, hep bunun için.
Pentagon Kürtler'in üzerine basarak AKDENİZ'e açılmak istiyor. Kesinlikle orada olmak durumundalar. Bu nedenle IRAK ve SURİYE'de Kürt kartıyla gelip suya ulaşmak amacındalar. İPEK YOLU'nu kontrol etmek için!
Acaba BALYOZ ile DENİZ KUVVETLERİMİZ NEDEN YERE SERİLDİ! APTALCA DOSYALARLA
Türkiye'nin oynayacağı hangi rol elinden alındı. Kim yaptı? Düşünün bakalım...
İçeride sancılı olan her şeyin kaynağı dışarısıdır! Bunu sakın unutmayın!
Devam...
Wesley Clark, Pentagon'un efsane komutanlarından biridir... DEAŞ için, "Yakın dostlarımız kurdu ve büyüttü" diyor. ABD'de yaşadığı için DEAŞ'ı, ABD'nin dostlarıyla birlikte kurduğunu ama zamanla tek hakimi olduğunu açıklayamıyor. Normal! Bir de Türkiye ile ilgili düşündükleri bir plan vardı! Onu da açıklayamıyordu! CIA ajanı Michael Scheuer, "ABD için tek bir umut var. O da Ortadoğu'daki mezhep savaşı. Bunun için her yol denenecek" dedi.
Türkiye için kırılma 15 Temmuz'da yaşandı. DARBENİN içinde iki ekip vardı.
İkisinin de planı ayrı! Darbeyi başarsalar diğerleri tüm gücüyle gelip İŞGAL PLANI için saldıracaktı! Ardından da MEZHEP savaşları baş gösterecekti!
15 Temmuz ile ilgili çok şey daha gün ışığına çıkmış değil. Birlikte büyüdüğümüz arkadaşlarımdan biri o gece AKINCI'daydı. Ne olup bittiğini en küçük noktaya kadar anlattı. Emin olun daha sonra çok şey ortaya çıkacak. Ama ÇAY FASLININ HİÇ ARA VERMEDEN GECE BOYU SÜRDÜĞÜNÜ BİLİN!
Uzun ve detayları çok olan konu! İnşaallah ileride yazarız!
15 Temmuz başarılı olmadı. Ancak Pentagon'un Bush döneminde aldığı kararlar hala yürürlükte. Türkiye, askeri anlamda işgal edilemedi ama ekonomik açıdan KUMPAS hazırlığı yapılıyor. Katar operasyonuna bu gözle bakmakta fayda var. Kimse Katar ile Türkiye arasındaki yakınlığı açıklayamıyor. Türkiye ve Katar'ın bu kadar yakın olması, ekonomik anlamda Ankara'nın güçlü kalmasını sağlıyor. Pentagon'un anlamadığı da bu! Çözemiyorlar bir türlü...
Amerika Birleşik Devletleri'nin emriyle Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Katar'a ablukaya kalktı.
Hatta Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri müdahale için tam talimat verilmişti ki, Türkiye'nin bu konuda çok sert adımı, Trump'ın devreye girmesine neden oldu.
Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ile Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ı aradı ve askeri operasyonun durdurulduğunu açıkladı.
Katar operasyonunun tek amacı vardı.
O da Türkiye'ye uygulanacak ekonomik yaptırımın tek kalkanı olan Katar'ı ablukaya almaktı. Pentagon bu isteğinden vazgeçmiş değil. Değişik kanallardan gelmeyi deneyecekler. İlk amaç Türkiye'nin yönünü değiştirip Washington'un yanına gelmesini sağlamak...
Geçtiğimiz gün yazdım! DEAŞ üzerinden mezhep savaşları için çok detaylı planlar devrede! Sünniler ve Şiiler, tek bir kıvılcımı bekliyor. Bu kıvılcım da Amerika Birleşik Devletleri tarafından atılacak.
Şimdiki plan bu!
18 ay sürmesi planlanan mezhep savaşının sonunda, Amerika Birleşik Devletleri bölgede en az 15 yeni devletle birlikte tek patron olmak istiyor. Kolay mı hiç değil. Ama galiba başka seçenekleri kalmadı! Mezhep savaşı, ülkelerin bölünmesi için tek ve son alternatif. Küçük ülkeler Pentagon'un en büyük umudu.
Küçük devletler çok kolay yönetilir. Plana göre bu mezhep savaşından en çok etkilenecek ülkelerden biri de Türkiye olacak. Türkiye toprak kaybetmeyecek ama gücünü yitirecek. Böyle düşünüyorlar.
Daha önce pek çok şey düşündüler ama çuvalladılar!
Trump'a Ortadoğu'nun geleceğiyle ilgili raporlar sunulurken, hepsi mezhep savaşı sonrası için hazırlandı. Çünkü Pentagon, Ortadoğu'da mezhep savaşı çıkmadan istediğini alamayacağını anladı.
Ortadoğu'da önce Şii camileri ve türbeleri, ardından Sünni camileri ve türbeleri bombalanacak! Yüzlerce insan hayatını kaybedecek. Kaos başlayacak. Bunun etkili bir yöntem olduğu PENTAGON tarafından kabul edilmiş durumda!
Hepsi plan dahilinde gerçekleşecek saldırıların, sonraki yansımaları bile 4-5 farklı seçenekli olarak hazırlandı. Çünkü silahların patladığı yerde, kişiler, askerler, ordular ve devletler aynı şekilde karşılık vermeye programlanmıştır. Diyalog o andan itibaren olmaz, olamaz. Diyaloğu öne çıkaran kim olursa, o vatan haini ilan edilir. Çünkü Ortadoğu, ateşli insanların yaşadığı bir bölgedir. Ateşli insanlar da duygusaldır ve hemen tepki vermeyi sever.
Anında tepki verilmediği anda kaybetme hissi çok güçlüdür Ortadoğu insanında.
Böyle düşünüyorlar!
2001'deki planda yer alan Libya, Yemen, Suriye ve Irak'ta mezhep savaşı için her şey hazır. Bu ülkeler kendi içinde o kadar bölündü ki bir daha aynı masaya oturma şansları bile kalmadı. Mezhep savaşında ikinci büyük cephe Yemen'de açılacak. Yemen'deki bu savaş, Arap Baharı'nın en kanlısı olarak bölgeyi yakacak, yıkacak...
Gelelim içeriye... İçeride atılan atılacak olan adımların da temelinde DIŞARISI yatar! Türkiye bölgede güç olmak için yola çıkmıştır! İçeride uzaklar ile irtibatı hala canlı olan çok isim var. Bunlar sırayla ya da toptan tasfiye edilecektir... Devlet bu ilişkileri açıklamaz. Ama bilenler bilir! Kim kiminle yan yana...
Olaylara DAR ÇERÇEVEDEN BAKMAYIN... Günlük polemiklerin üzerine çıkın! Dünyadaki kavga burada da sürmektedir. Sürecektir de...
Ve bu son derece doğaldır! İsim vermem doğru değil ama yakında gidecek olanlardan biri, Pensilvanya ile doğrudan temas halinde. ULAKLAR üzerinden konuşuyorlar... Konuştukları da "hayra yorulacak" şeyler değil...
Daha neler neler... Biraz bekleyelim bakalım...
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- Ergün Diler
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