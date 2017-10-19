Barzani bitti
Herkesin ayrı planı var! Pentagon'un da...
Dün burada belirttiğim gibi BARZANİ bu kadar hızlı kenara alınacağını kestiremedi.
Çünkü Pentagon bölgede başka bir aktörle yürüyecekti. Bu isim hiçbir zaman Barzani olmadı.
Barzani de BABASININ ABD'de çektiği acıları UNUTARAK yürüdü ve güvendiği dağlara kar yağdı.
Peki şimdi neler olacak? Kim neyin peşinde?
Referandumun yapılması ve sonrasında Barzani'nin taca çıkması PENTAGON'un planlarının yürüdüğünü gösteriyor. Net! Pentagon bölgede en çok kime yatırım yaptı? Elbette YPG'ye... Şimdi attıkları her adımda YPG'ye alan açıyorlar. DEAŞ'a emir verip geri çekilmelerini sağlıyorlar, onların boşalttığı yerlere de YPG geliyor. Yine aynı oyun...
Açalım biraz...
Son günlerde bakın DEAŞ yine sahnede!
Uzunca bir zamandır adı duyulmuyordu. Ama geldiler! Kerkük ve çevresinde görüldüler!
Irak ordusu ve Şii birlikler, Kerkük ve çevresini savunmak için DEAŞ'la çatışmaya başlayacak. Kaçış yok! Çok uzak değil.
Kerkük, Gulala, Sincar, Dakuk, Tuzhurmatu, Mahmur ve Gwer'den çekilen Peşmerge 4 noktayı Amerikan askerlerine bıraktı. Mahmur, Gwer, Gulala ve Sincar'da Amerikan askeri birlikleri var. Şii birlikler ve Irak merkezi yönetimine bağlı ordunun bu 4 bölgeye saldırı düzenleme şansı kalmadı.
Diğer 3 bölge için Rakka planı devreye sokuldu. Aylardır haber alınamayan DEAŞ, bir anda Kerkük çevresinde ortaya çıktı. Meleh ve Tüvelee gibi 12 köy bir anda DEAŞ'ın oldu. Bu önemli bir işaretti! Muhtemelen Trump bir süre sonra komutanlarıyla bir araya geldiğini açıklayacak! Ve "Kerkük'ün çevresinde DEAŞ'a izin veremeyiz!" diyecek... Dedim ya muhtemelen... Ancak Trump bu açıklamayı yapmaya gerek duymadan, Amerikalı generaller bu konuda adım atabilirler. İki ihtimalden biri gerçekleşecek ve Rakka filmini tekrar sahneye koyacaklar.
Rakka DEAŞ'tan temizlenmedi, DEAŞ Rakka'dan Pentagon'un emri ile hava araçlarıyla Afganistan'a gönderildi. John Bass gitmeden önce orada gerekli operasyonları yapmak için. Orada 7 önemli bölgede gerekeni yaptılar ve tekrar IRAK'a döndüler...
Hepsi yeni görev yerlerinde. Bir bölümü İdlib ve çevresine, diğer bölümü ise Kerkük ve etrafına dağıldı.
Peki PENTAGON neden DEAŞ'ı Kerkük ve çevresine yolladı?
Pentagon, DEAŞ'la çok iyi savaştığı yalanını empoze ederek, Kerkük'e YPG ile operasyon yapacak. DEAŞ ile YPG arasında muazzam bir uyum var. Biri gelip alıyor, diğerine teslim ediyor. Tahterevalli oyunu resmen! Aslında yine DEAŞ'la bir çatışma olmayacak. Ama YPG'yi yüceltmek için gazetelere, televizyonlara ölen YPG'liler'in isimleri verilecek. Haber yaptırılacak. DEAŞ kötü YPG iyi yani! Hatta yaşamayan bazı isimler yeni ölmüş gibi ekranlarda ve sayfalarda yer bulacak...
Daha önce birkaç kez yazdım! Pentagon BARZANİ'ye güvenmiyor. Çünkü kendisini AVRUPALI güçlere yakın gördüğünü biliyor. Bu nedenle köprüyü geçinceye kadar birlikte yürüdüler. Şimdiki tablo ortada.
Pentagon gözümüzün içine baka baka silah verdiği YPG ile yürüyecek. Daha önce de altını çizdiğim gibi SURİYE tarafı KÜRT KARTININ ÖNEMLİ BÖLÜMÜ. YPG'nin ordu olduğu bir devlet istiyorlar... Bölgenin dengesini bozmak için. Sonra yapacakları hamleler de var. Hesapları böyle... Kuzey Suriye'deki DEVLETİ, Kuzey Irak'ı da içine alacak şekilde planlıyorlar...
Bu oluşumda Barzani ve ailesi kesinlikle olmayacak. Barzani de bunu biliyordu ama bu kadar kısa sürede kendisinden vazgeçeceklerini tahmin etmiyordu.
Barzani, referandum gecesi, 4 kez Beyaz Saray'ı aradı. Etrafındaki bazı yabancıların olduğunu görünce büyük rahatlık içinde telefonu çevirdi. Ama sonuç beklediği gibi değildi! En son çevirmesinden sonra çok sert bir cevapla karşılaştı. İŞTE O AN KENDİSİNİN İPİNİN ÇEKİLDİĞİNİ ANLADI... O geceden sonra hiç uyuyamadı.
Yapayalnızdı, kimsesi yoktu. En büyük dostu olan Türkiye'yi de dinlememişti... İşin içinden çıkılacak gibi değildi.
Barzani öncelikli olarak Fransa, ardından İngiltere, Rusya ve Çin'i ziyaret etmeyi planlıyor. Bu ziyaretlerin ardından son olarak ABD'ye gidip elindeki kozlarla ömrünü uzatmak için toplantı yapmak istiyor. Tabii Pentagon, Barzani'nin bu ziyaretlerine izin verecek mi hep birlikte göreceğiz. Bu kadar ömrü olacak mı izleyeceğiz. Barzani, hayatının hatasını yaptı. Referandumun kendisine bir faydasının olamayacağını, tamamen Amerikan çıkarları için bu adımın atıldığını anlamadı. İsrail'in de Washington'ın emri ile referanduma destek verdiğini göremedi. Görme şansı da yoktu! Çünkü etrafında kendisini korumakla görevli olanları da Amerikalılar'a şikayet edip, onların sonunu hazırlamıştı.
Mesud Barzani, kendisiyle birlikte Kuzey Irak'taki Kürtler'i de büyük bir riske attı. Britanya'nın referandumdan önce neden adım atmadığı da ortaya çıktı. Britanya da referandum sonrasında Barzani'nin ipinin çekileceğini anladı. Kuzey Irak'ta bir güç olmayacağını gören İngiltere, Irak Merkez Yönetimi ile şimdi adımlarını atıyor. ABD'nin DEAŞ planı bu kez Britanya nedeniyle hayata geçmeyebilir. Çünkü Ayn El Arab, Musul ve Rakka'da Britanya sessiz kalmayı tercih etti. Çünkü YPG içinde ABD ne kadar güçlüyse, Britanya da o kadar güçlüdür. İki ülke arasındaki tek fark, Britanya reklam yapmaz. Amerika Birleşik Devletleri ise reklamla güçlü olduğunu göstermeyi tercih eder. Eğer Britanya, referandum sonrası bölgede gücünü kaybedeceğini anlasaydı, Kuzey Irak'ın tamamı, yerlebir edilirdi.
Britanya aklı her zaman daha kazançlı çıkardı, bu konuda da şimdilik öyle oldu.
Ancak Pentagon, ipleri tamamen Britanya'ya bırakmaya niyetli değil. O nedenle, Kerkük ve çevresinde DEAŞ saldırıları Britanya'nın da tam olarak öngöremeyeceği güçte olabilir. İbadi'nin aldığı her karar, yaptığı her açıklama Tahran'dan değil Londra'dan geliyor. İbadi'nin, "İkinci İsrail'e izin vermeyeceğiz" sözü, Amerikan komutasındaki Netanyahu'ya mesajdı.
Britanya, şu an için İsrail'i de listeye aldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaleti gibi davranan İsrail, Londra'nın ciddi hedefine girmiş durumda. Netanyahu İngiltere'den randevu istedi. Londra cevap verme gereği bile görmedi. Birkaç ay önce Netanyahu'nun Londra ziyareti zaten asıl mesajın verildiği yer olmuştu! Netanyahu, Britanya Başbakanı May'in ikametgahı olan 10 Numara'da kapıda bekletildi. Dakikalarca ne yapacağını bilemeyen Netanyahu çaresizdi. İngiliz dersi veriliyordu. Çünkü Netanyahu yönetimi, tercihini Londra'dan yana değil Washington'dan yana kullanmıştı.
Birkaç gün önce May ile telefon görüşmesi yapan Netanyahu, medyaya "İran konusunda İngiltere ile aynı düşünüyoruz" dedi. Ancak İngiliz medyası, "Netanyahu bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı" yorumunu yaptı.
Netanyahu ile Barzani aynı durumda.
İkisi de kandırıldı, ikisi de büyük güce ulaşmak üzereyken kötü bir sonla baş başa kaldı. Netanyahu, Britanya ile arasını düzeltmek isteyecek. Bu kesin. Barzani de yardımcılarıyla "Türkiye ile yeniden nasıl işbirliği yapabiliriz?" sorusuna cevap arıyor.
Hatta çok önemli bir Türk işadamından bu konuda yardım talebinde bulundu. Türkiye'nin en zenginlerinden olmasa da akıllılarından biri olduğu herkes tarafından kabul gören bu isim Barzani'ye söz veremedi...
Çünkü o işadamı da Barzani'nin üzerinin çizildiğinin farkında. Barzani, Erdoğan veya Başbakan Yıldırım'la irtibat kurabilmek için her yolu deneyecek. Hatta Türkiye sınırları içinde yaşayan bazı aşiretlerden de bu konuda destek istedi. Çünkü Türkiye, Barzani'ye çok kızgın. Referandum yapmakla devlet kurulamayacağını 71 yaşında olan ve 50 yıldır siyasetin içinde yaşayan Barzani anlamamış.
Şimdi anladı ama sınırlardaki duvarlar çok yükseldi. Barzani panikle hata üstüne hata yapıyor. 5 yıldır sırtını döndüğü terör örgütü PKK ile işbirliği yapmak istiyor. Bu durumunu daha da zora sokacak ama panik halinde daha da tehlikeli adımlar atıyor.
Bölge en kaotik dönemini yaşamaya başladı. Kaos daha da artacak. Terör örgütleri görünümünde, istihbarat savaşları bölgenin kaderini belirleyecek.
Kaç kez yazdım ama tekrarda yine yarar var!
Pentagon BAŞKAN kim olursa olsun KÜRT KARTINDAN ASLA ve KAT'a vazgeçmez. Geçmeyecek de.
Giden, üzeri çizilen Barzani olur. Ya da birkaç kişi daha... Ama asıl oyunlarını Suriye'nin kuzeyinden başlatacaklar ve aktörleri YPG! Barzani'nin yerine başka lider bulacaklar! Olanlardan seçecekler! Seçtiler de zaten... Zaman akınca kimlerin öne çıkacağını göreceğiz... Öcalan'dan da asla vazgeçmediler, geçmeyecekler! Zaten onu siyaset yapsın diye Kenya'da alıp bize teslim ettiler! Oyunun içinde herkes var. Göreceğiz... Ama bize rağmen kimsenin bir şey yapamayacağı da ortada... Su yolunu bulacak ama enerji ve zaman kaybedeceğiz... Kum saati akmaya başladı...
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