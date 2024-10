Ergün Diler

GELİN bugün filmi başa sarıp ilerleyelim. Hatırlayıp adım atalım... TV ve gazetelerde hala Amerika ve İsrail'in hedefi olarak LÜBNAN'ı görenler, gösterenler, bununla sınırlayanlar var. Komik...

HEDEFLERİNİ TESPİT

EDEN BÜYÜK DEVLETLER,

SONUCA ULAŞMAK İÇİN

"NEDEN" BULMAKTA

ZORLANMAZ! Bu sözü bir yere not edin...

Rusya'nın kışkırtılması, gaza gelmek için sabırsız davranması, rasyonel kalıpları kırması, KÜRESEL plan için gerekli olan ilk adımdı.

Ukrayna'ya daldılar.

Tiyatro başladı. Herkes Zelenski'ye silah veriyor, para yolluyor, kimse doğrudan Putin'in karşısına çıkmıyordu. Kremlin özellikle ALMANYA'nın KİEV'deki elini kesiyordu. OPERASYONUN GİZLİ KODU buydu. Amerika da startı veren HAKEM edasıyla boş durmayıp KUZEY AKIM BORU HATLARINI patlatıyordu. Pişmiş aşa su katıyordu!

Almanya enerji ile ASYA ile ÇİN ile arasında kocaman bir duvar örüldüğünü görüyordu.

Avrupa'nın diğer büyük gücü FRANSA'nın ise RUSYA ile bir enerji yakınlığı yoktu.

Darbe oradan gelemezdi. Rota değiştirildi. Onlar için de aynı akıl devredeydi. AFRİKA'da düğmeye basıyorlar, döverek atıyorlardı. Kötü polis Putin yükleniyor, nükleer kartını gösteriyor, hepsi birden iyi polis Biden'a sığınıyordu. Bu ilk raunttu!

Başarıyla gerçekleşti. AVRUPA, ASYA'dan da AVRASYA'dan da koptu. Çünkü AVRASYA'da film yeni başlıyordu!

Peki Rusya, neden böyle bir hamle ile manşet oluyordu?

Nedeni ARAP BAHARI'ydı.

Müslüman Kardeşler-İHVANHAMAS, Amerikan karşıtlığı ile var olan ayakta olan rejimleri sarsmaya başladı. Amerika, BAAS'ın kalesi Irak'ta SADDAM'ı gidip kendi devirmişti.

BAAS'ın içinde FRANSA olsa da asıl akıl İngilizler'e aitti. İngilizler akıl enjekte ettikleri BAAS'ı, kontrol ettikleri MÜSLÜMAN KARDEŞLER-İHVANHAMAS üzerinden vuruyordu.

Değişimi görüp ön alarak Washington'un oyun kurmasının önüne geçiyorlardı. Öyle de oldu.

Dalga dalga otoriter liderler yıkıldı.

Ancak Amerika, "GÜÇ OYUNU BOZAR" dedi. Sisi'yi yolladı, sonucu aldı. Devamında bu dalga geldi, SURİYE'ye dayandı.

İngiltere-Fransa-Çin-Rusya-İran ve AMERİKA sahne aldı. Türkiye de oyunda önemli yer tutuyordu.

Finalden önceki son buluşma buradaydı.

EL KAİDE gibi irili ufaklı pek çok "İSLAMCI" örgüt, IŞİD gibi konsorsiyum ve PKK gibi eli kanlı organizmalar sahne aldı. Büyük bir bilek güreşi yaşandı. Amerika'nın kaybettiği söylenemezdi! Bu parantez kapatılmadan frekansın değişmesi gerekiyordu! ANCAK BİR "NEDEN" ŞARTTI.

Onu da buldular. HAMAS sahne aldı. Amerika sonuçlarını belirlediği oyunun başlama vuruşunu HAMAS ile yapıyordu, yaptırıyordu. İsrail devreye girdi.

Kadın, çocuk demeden katletti.

Durmadı. Katliamlara ÖNEMLİ SUİKASTLARI ekledi. Bölgeye korku saldı. Herkes "Neler oluyor böyle?" sorusuna cevap aramaya başladı. Türkiye de... Ankara, HAMAS ve HİZBULLAH'ın yanında pozisyon alsa da İsrail'e karşı sert çıkışlara imza atsa da basıncı görüyordu. Suriye'deki parantezin açık kalması, BAASHAMAS- İHVAN-MÜSLÜMAN

KARDEŞLER'den sonra Şİİ EKSENİNİN temizlenmesi içindi. Kurgu buydu. Bu nedenle GAZZE'den sonra LÜBNAN'a ve İRAN'a dönmeleri kaçınılmazdı!

Fransa ve İngiltere bölgedeki eski omurgalarını korumakta zorlanırken ÇİN'in emin adımlarla yürüyüşü çıplak gözle bile görülebiliyordu. İRAN bunun taşıyıcı kolonuydu! Çin bölgede olacaksa İRAN'ın GENLEŞMESİYLE oluşturduğu alanı devretmesiyle olacaktı!

HASSAS NOKTA BUYDU!

Bunu da en iyi TAHRAN ve NASRALLAH biliyordu.

GAZZE'deki katliamlardan sonra, Hizbullah komutanlarının öldürülmesinden sonra NASRALLAH çıkıp konuşuyor ancak HAMAS'a destek vermiyordu! Rüzgarı gördükleri için korunmaya çabalıyorlardı.

İSRAİL'e karış DİKİLMİYORLARDI!

Bölgeyi dizayn etmeye kararlı güç odağı ise buna rağmen "TASFİYE EMRİ" veriyordu.

Çekinmeden...

Vuruluyordu...

Tepedeki akıl İHVAN'ın gölgesi olan HAMAS'ın, Suriye'de HİZBULLAH ile çatıştığını ayrı kutuplara savrulduğunu biliyordu.

Hedef, Amerikan karşıtlığı olsa da yazılımları farklıydı. 2010'da başlayan ARAP BAHARI, finali getirip bizim merkezinde olduğumuz coğrafyaya taşıyordu.

DERİN AMERİKA, Rusya kartı ile AVRUPA'yı yani gerçekte en büyük rakibini pasifize etmekle kalmıyor kendine bağlıyordu. Hindistan'ı ayağa kaldırıyor, Rusya üzerinden AVRUPA ile ASYA arasında duvar örüyordu. Bu fotoğraftan bakınca İran için de Türkiye için de politika değişikliğinin kaçınılmaz olduğu gerçeği ortaya çıkıyordu. İran ya kendi aklıyla, tecrübesiyle, hafızasıyla BÖLGEDEKİ emellerinden politikasından vazgeçecek ya da eli ayağı budanacaktı. Bunu en iyi bilen Washington'a el alından sürekli mesaj yollayan yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dı. Reisi'nin tasfiye edildiğini unutmadığı için bir CERRAH olarak sorunu kendisi çözmeye çalışacaktı... TAHRAN kaderini kendi tayin edecekti.

Bölünmeye kadar uzanabilecek bir risk kapılarındaydı.

Bölgesel SAVAŞ olabilmesi için dün de yazdığım gibi ÇİN'in sahne alması gerekiyordu. Bu olmayacaktı. Mümkün değildi.

Erkendi! Cinping bunu biliyordu.

Cinping'in bildiği ancak bizim medyanın bilmediği RUSYA'nın finalde Washington'la el ele vereceği poz'du! Kremlin, UKRAYNA'ya girerken, birliklerini yollarken, PENTAGON da iyi düşünülmüş kurgu gereği Amerikan donanmasını ÇİN'in etrafına yolluyordu. Rusya'nın, ÇİN ile yürümesi için rasyonel bir tek neden yokken rakip olmaları için bin sebep vardı!

Amerikan donanması ve ittifak güçleri ÇİN'in sürpriz hamle yapmasını engellemek ve RUS TOPRAKLARINI korumak için orada bayrak gösteriyordu.

Bunu benden başka yazan çizen yok. Biliyorum. Geçtiğimiz hafta yazdığım gibi İNŞALLAH BEN YANILIRIM... Her şeye rağmen Türkiye'nin olayları tek tek ele almak yerine, anlık tepki vermek yerine, duygusal ilişkilerin üzerinden çıkış yapmak yerine, KURGUYU doğru okuyup, doğru bir STRATEJİ geliştirmesi gerekiyordu. Bence...

Bölge değişecekti. BÖLMEK kolay ancak yönetmek zordu!

KÜRESEL FORMAT

ATMAK İÇİN SAHNEYE

ÇIKANLAR ELBETTE BUNU

BİLİYORDU. Türkiye bölgenin alacağı son şekille birlikte kapısı çalınacak ilk ülkeydi. Bölgedeki her devletle her şeyhlikle her inanç grubuyla birlikte hareket edebilecek TEK ÜLKE TÜRKİYE'ydi.

OSMANLI GİBİ YANİ... Bu, devasa fırsatı da getirecekti. Tabii ki tercihlerimiz, küresel konumumuz bunu belirleyecekti. Yanılırsam sorun yok. Özür dilerim. Ancak yukarıda yazdıklarım Türkiye'nin kapısını çalarsa da hazırlıklı olmak şarttı. Geç kalınırsa fatura ağır olurdu. Bu da ihtimal...

Bu KÜRESEL GÜÇ, içeride yürüyeceği ODAK bulmakta zorlanmaz. Ulaşacağı nokta için NEDENLERİ de sıralar! Bunu akılda tutarak adım atmanın hiçbir zararı yok...

NOT: İsrail ve onlara bu görevi verenler AVRASYA'da yakında sahne alacaktı. Isınma turları tamamlanmıştı bile... Azerbaycan da rol alacaktı! İran'ın tavrı belli olduktan sonra...