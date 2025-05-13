FARUK ERDEM

TERÖRSÜZ Türkiye için çok önemli tarihi bir dönemeçteyiz. Terör örgütü PKK, 47 yıl sonra silahları bırakacağını ve kendini feshettiğini açıkladı.

Türkiye'nin başına bela edilen bu kanlı örgüt, böylece yok oldu, olacak...



7 ay önce; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir iradeyle liderlik edip, "Ya silahları gömecekler, ya da silahlarla gömülecekler" sözleriyle yol haritasını çizdiği süreç, tarihi bir dönemeçle sonuçlandı.



Bundan sonrası dikkatle izlenecek.



Devlet, yapılan açıklamaların gereğinin yerine getirilip getirilmediğini takip edecek. Yeni dönemin şifreleri için; şimdi gelen tepkilere dikkatlice bakmak lazım...



Bu süreci kim, nasıl karşılıyor?..



Bölge halkı büyük bir memnuniyet içinde. Hayatlarını zehir eden bu bela üzerlerinden kalkacak. Bölge gelişecek, zenginleşecek, insanlar işe, aşa kavuşacak.



Şehid aileleri, kahraman gazilerimiz... Terör belasını bitirmek için canları, kanları pahasına verdikleri mücadelenin sonuçlandığını görmekten memnunlar. Şehidlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun.



Gazilerimizin ömürleri uzun olsun.



Diyarbakır anneleri... Yıllardır, çocuklarının bu terör örgütü tarafından kullanılmasına cesurca karşı çıkan koca yürekli anneler. Onlar da mücadelelerinin sonuç almasından memnunlar...



Türkiye'de her bir vatandaş. Bu belanın def edilmesinden çok memnun...



Elbette rahatsız olanlar da var....



Üstelik hem içeride hem dışarıda...



Bu terör örgütünü kuran, donatan, eğiten ve kullanan emperyalist güçler çok rahatsız...



Terör örgütünü taşeron olarak kullanan, onun üzerinden Türkiye'ye zarar vermek isteyen başta İsrail olmak üzere, bölgede emelleri olan devletler rahatsız...



Bu örgütü ve yan örgütlerini sürekli besleyen silah tüccarları rahatsız...



Sadece bunlar mı, içimizde de varlar...



Terör üzerinden siyasi ve ekonomik rant elde etmek isteyenler çok rahatsız... Bazı gazete manşetlerine, bazı TV yayınlarına ve yorumcularına dikkatlice bakın... Bu süreci baltalamak için nasıl çırpındıklarını göreceksiniz.



Türkiye'yi ve onu yönetenleri zayıflatmak için terörü kullananlar çok rahatsız...



İşte bu 'şer ittifak', terörsüz Türkiye sürecini de durdurmak istedi, ama başaramadı. Son dönemde yaşananlar hepimizin malumu. Geldikleri noktada boş durmuyorlar. Şimdi çok daha fazla dikkatli olmak lazım. Hala aynı amaçla provokasyon yapabilirler. Bu sürecin sabırla ve her adımı hesaplanarak yürütülmesi önemli.



Hükümet ve Cumhur İttifakı'nda da bu irade zaten var ve süreci büyük bir titizlikle yürütüyorlar.



Şimdi son manzaraya bakalım.



Bizim muhalefet, yolsuzlukları savunmak için sokaklarda milli şirketleri boykot çağrıları yaparken, bakın memlekette neler yaşanıyor...



47 yıllık terör belası yok ediliyor.



Bir yandan İstanbul'da ABD ve Rusya başkanlarının da katılacağı barış masaları kuruluyor, Avrupa'nın güvenliği Antalya'da belirleniyor. Öte yandan Türkiye, Gazze'deki zulmü bitirmek için attığı adımların neticesini alıyor, Suriye- Irak denklemini yeniden yazıyor, enerji arz güvenliğinin kilit ismi haline geliyor.



Afrika'daki dengeleri değiştiren en önemli aktör Türkiye oluyor... Karabağ, Libya ve Pakistan bambaşka hikayeler.



Hasılı, dünya düzeni yeniden yazılıyor ve Türkiye işte bu noktada artık oyun kurucu...



EKONOMİDE YENİ BİR DÖNEM

İşin siyasi boyutunun yanında ekonomik boyutu da çok önemli. Türkiye'nin 47 yıl boyunca sürdürdüğü mücadelenin ölçülebilir ekonomik maliyeti yüz milyarlarca doları buluyor. Bu parayla binlerce köprü, binlerce baraj, binlerce kilometre demiryolu ve karayolu yapılabilir, sanayi tesisi kurulabilirdi.



Terörsüz Türkiye ile birlikte ekonominin üzerindeki bu yük kalkarken, bölgede başlayacak sanayi hamlesi ile binlerce kişi işe ve aşa kavuşacak. Enerji başta olmak üzere, turizm, sanayi, tarım gibi sektörler hızla gelişecek. Göç önlenecek, şehirler yenilenecek. Bölgede topyekun kalkınma hamlesi yaşanacak. Irak'tan başlayan Kalkınma Yolu Projesi ile bölge ihracatın, üretimin yeni merkezleri haline gelecek.