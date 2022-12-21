EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler eksik primini tamamlamak için borçlanma yapıyor. Bazı borçlanmalar işe girişi geri çekiyor. İşte detaylar...
MİLYONLARCA vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.
Bu ayın sonunda açıklanması beklenen düzenlemenin Ocak'ta yasalaşması ve başvuruların başlaması bekleniyor. Yasanın hangi şartlarda olacağı resmi olarak açıklanmadı. Fakat 8 Eylül 1999 öncesi şartlara bakıldığında erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıllık sürenin geçmesi ve SSK için 5000 gün prim yatırılması gerekiyor. Bu süreler Bağ- Kur ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün olarak uygulanıyor.
Bu sürelerin mutlaka primle tamamlanması gerekiyor. Eksik primi olan vatandaşlar açısından ise bunu tamamlamanın değişik yolları bulunuyor. En çok uygulama ise borçlanmalarda görülüyor. Doğum, askerlik, yurt dışı gibi borçlanmalarla prim satın alınarak eksikler tamamlanıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi'nde "Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür..." deniliyor. Bu kapsamda sigortadan önceki borçlanma süreleri işe girişi geriye doğru çekiyor. Üç borçlanma yöntemi yasada belirtildiği gibi sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için geçerli oluyor. Birincisi, sigortadan önceki askerlik borçlanmalarında yaşanıyor.
Bu süreler borçlanıldığında başlangıç tarihi borçlanılan askerlik süresi kadar geri çekiliyor. Örneğin 1 Ocak 2000'de sigortalı çalışmaya başlamış kişi, askerliği daha önce yapmışsa 12 aylık borçlanma ile işe giriş tarihini 1 Ocak 1999'a çekebiliyor. İkincisi yurt dışı borçlanmalarda gerçekleşiyor. Türkiye'deki sigorta başlangıcı yurt dışına gittikten sonra olanlar, sigorta tarihlerini borçlandıkları gün kadar geri çekebiliyor. Üçüncü konu ise annelerin sigortadan önceki doğumlarında gerçekleşiyor.
Normalde sigortadan önceki doğumlar borçlanılamıyor.
Ancak staj istisna sayılıyor.
Staj ile normal sigortası arasındaki doğumunu borçlanan anne işe giriş tarihini borçlandığı gün kadar geri çekebiliyor.
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Erken emeklilik için 3 formül
EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler eksik primini tamamlamak için borçlanma yapıyor. Bazı borçlanmalar işe girişi geri çekiyor. İşte detaylar...
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