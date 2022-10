Sağlık sigortası büyüyor

Sağlık sigortasında pandemi ile birlikte artan ivme giderek büyümeye başladı. Yılın ilk 7 ayında prim üretimi yüzde 143 oranında artarak 14 milyar TL'ye ulaştı.







TÜRKİYE'DE sigorta bilinci arttıkça prim miktarları ve katılımcı sayıları da yükseliyor. Vatandaşlar birçok alanda kendilerini güvenceye alırken bunların başında da sağlık geliyor. Özellikle pandemi döneminde büyük bir farkındalık oluşturan sağlık sigortası son dönemde de büyümeye devam ediyor. Kamunun sosyal güvenlik sisteminin yanında tamamlayıcı sağlık sigortasına da ilgi her geçen gün artıyor.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile tüm vatandaşlar sağlık şemsiyesi altında bulunuyor. Bugün herhangi bir özel ya da kamu sağlık kurumuna giden vatandaş TC kimlik numarasını vererek sistemden yararlanıyor. Ayrıca GSS primlerini karşılayamayacak durumdaki vatandaşların primlerini de devlet ödüyor. Bütün bunların yanında aileler tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırarak özellikle yoğun ve masraf gerektiren tedavilerinin de maliyetini karşılamış oluyorlar. Bu sayede özel hastanelerde bir fark ücreti de ödememiş oluyorlar.



BÜYÜK SIÇRAMA YAŞANDI

Bu ilgi sağlık sigortası alanındaki rakamlara da yansımış durumda.

2022 yılı Temmuz ayı itibariyle bakıldığında ilk 7 aylık dönemde üretilen sağlık sigortası primi 14 milyar TL'yi buldu.

Özel sağlık sigortası prim üretimine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artış gerçekleştiği görülüyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasında aynı dönem için artış ise yüzde 143 gibi bir orana gelmiş durumda.



GİDERLER KARŞILANIYOR

Sektör verilerine bakıldığında Temmuz 2022 itibarıyla COVID- 19 salgını kapsamında sağlık sigortalarında gerçekleşen tazminat tutarı 492 milyon TL'yi bulmuş durumda. Sigortalı sayısı ise 2022 Temmuz ayı itibariyle tamamlayıcı sağlık sigortasında 2.9, özel sağlık sigortasında ise 2.5 milyon kişiyi aşmış durumda.







GENÇLİK AŞISI

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 18 yaş altına açılması katılımcıyı patlattı. Kısa sürede 500 bin genç ve çocuk sisteme katıldı. Bakan nebati fon büyüklüğünü 2 milyar TL olarak açıkladı.





DAHA önce sadece 18 yaşın üstündeki büyüklerin katılabildiği Bireysel Emeklilik Sistemi'ne artık her yaştaki çocuk katılabiliyor.

Yapılan düzenleme sonrasında büyük ilgi gören yeni sistemde 18 yaş altı katılımcı sayısı 500 bini gençti. Aileler çocuklar için yeni bir kumbara olarak gördükleri sistemde çocukları için birikim yapıyor. Birikimlere karşılık yüzde 30 devlet katkısı alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sisteme yönelik yeni teşviklerin yolda olduğu müjdesini vererek 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğünün 2 milyar TL'yi bulduğunu söyledi.



BAKAN Nebati, 14.3 milyon katılımcıyla 362 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşan BES'e yönelik yeni teşvikler için çalıştıklarını duyurdu. Bakan Nebati, 18 yaş altı çocuk ve gençlerin birikimine olanak sağlayan düzenleme ile sisteme ilginin artarak sürdüğünü belirterek, "Bir yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dâhil oldu, 2 milyar liralık fon birikimine ulaşıldı. Gençlerimiz, tüm vatandaşlarımızın gelecek kaygılarını azaltmak, birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz BES sistemi, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri, teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız" dedi.







3 YILDAN ÖNCE ÇIKMAYIN

DEVLET katkısından yararlanmak için üç yıldan önce sistemden çıkmamak gerekiyor. Bu katkı her ay düzenli olarak hesaba yatırılıyor.

Sistemden erken ayrılanlar katkıyı eksik alıyor. Sistemde on yıl kalanlar devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde 60'ına, üç yıl kalanlar yüzde 15'ine, 6 yıl kalanlar da yüzde 35'ine hak kazanıyor. Sistemde 56 yaşına kadar bekleyenler ise devlet katkısının yüzde 100'ünü alabiliyor.







FON BÜYÜKLÜĞÜ 362 MİLYARA ÇIKTI