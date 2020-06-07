FARUK ERDEM
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Çalışma çalıştırma zamanı
Sadece bu mu, esnafa ve KOBİ'lere sağlanan nakit desteği de bir yönüyle baktığınızda işsizliği önleyici tedbirler... İş yerlerini korumamız lazım. Nasıl bu süreç geçtikten sonra işyerlerinin çalıştıracak insanlara ihtiyacı olacaksa, çalışanların da gideceği işyerlerine ihtiyacı olacak...
Bu tedbirler alınırken haklarını teslim etmek gerekir ki birçok işadamı işçi çıkartmayı en son plana attı. Elbette kötü niyetliler vardı, ama zaten getirilen fesih yasağı onları durdurdu.
Özellikle yeme içme sektörü başta olmak üzere hizmet sektöründe kayıt dışı çalışanlar olduğunu ve bunların takip edilmesi gerektiğini de hatırlatalım...
Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bizim de katıldığımız toplantıda çok önemli bir müjdeyi duyurdu, ama çok fazla detay vermedi. Biraz bu açıklamalardan çıkarttıklarımızı detaylandırmaya çalışalım.
Toplantı sonrası katıldığım canlı yayınlarda da söyledim. Bu paket şu anda hem çalışanları hem iş yerlerini koruyacak bir mahiyette olacak diye tahmin ediyorum.
İlk önce bırakın işten çıkartmayı ilave istihdamı, yani yeni işçi almayı kolaylaştıracak teşviklerin gelmesini bekliyoruz. Bu konuda özellikle Hazine'nin büyük bir desteği olacağı da yine toplantıda satır aralarında yer aldı. Bakan Albayrak 'Bütçe açığı performansı şu aşamada önceliğimiz değil' derken bu desteğin ipuçlarını verdi ve aslında bunun için bir 'konfor alanı' olduğunu da şu sözlerle ifade etti: "Hükümetlerimizin mali disiplin noktasında ortaya koyduğu performans ile Türkiye'nin borçluluk düzeyinin çok ama çok alt düzeyde olmasından kaynaklı getirdiği konfor alanından hareketle önceliğimiz istihdamın korunası olacak..." Normalleşme ile birlikte ekonomideki canlılık, artan talebin de desteği ile üretimdeki yukarı yönlü hareket ilave istihdamın önünü açacak. Burada devletin getireceği teşvikler, yani ilave istihdamın üzerindeki vergi ve prim yükünün karşılanması, genç ve kadın istihdamına öncelik verilmesi gibi destekler süreci de hızlandıracak etki yapacaktır.
Bu arada daha önce planlaması yapılan ve tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek olan kıdem tazminatı ve emeklilik reformları da bu paketin içinde yer alabilir diye düşünüyoruz.
Paketin çok geniş bir kapsamının olması ve paydaşlarla yani hem işçi hem işveren hem de kamunun birlikte çalışıyor olması büyük önem kazanıyor. Bu süreci hep birlikte atlatmak için herkese görev düşüyor. Çalışmaya, çalıştırmaya ve gücümüz nispetinde alışverişe katılarak ekonomiye katkı yapmaya devam edeceğiz.
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