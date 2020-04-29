Üstelik yaşa göre de kredi veriliyor.
Bankalarla ilgili çok sayıda şikayet bana ulaşıyor. Öyle şikayetler var ki 'pes' dedirten cinsten. Özellikle yaşlı ve emekli okurlarımıza yapılan davranışlar kabul edilebilir değil. Bugün biraz emekli okurlarımızın sorunlarını aktarmak istiyorum. Özellikle yaşı 65'in üzerindeki banka müşterileri ve emekliler ne krediye ulaşabiliyor ne de bankacılık hizmetlerine... İşte bazı şikayetler:
PARAYI VERMEDİLER: Emekliyim. Bankanın ATM'sinden maaşımı çekerken yanlış şifre girince kartı geri vermedi. Maaşımı çekmek için 1.5 saat bankanın önünde bekledim. İçeri girdiğimde ise vezneden bana parayı ödemediler.
YAŞIM ÇOK DİYE MASRAF ÇIKTI: 70 yaşımdayım. Emekli maaşımı taşıdığım banka o zaman yaşımı sorun etmedi. Kredi istedim bunu da sorun etmeyip verdi, maaşımdan da düzenli kesiyor. Şimdi 'Taksitimi erteleyin' dediğimde 'Sen yaşlısın hayat sigortası ödeyeceksin' diyor. Yaşımı şimdi mi hatırladılar?
MOBİL BANKA BİLMİYORUM: Ben 65 yaşımı geçtim. Yasak olduğu için evden dışarı çıkamıyorum. Bankayı arayıp işlem yapmak istediğimde 'Mobil kanalları kullanın' diyor. Ben bu yaşta interneti kullanamıyorum. Bize neden ikinci sınıf müşteri muamelesi yapıyorlar?
PROMOSYONUM NEREDE?: Emekli maaşımı aldığım banka benim promosyonumu ödemiyor. Aradığımda 'Bugün, yarın' diye oyalıyorlar. Bu promosyonlar için onca reklam yaptılar. Ama şimdi oyalıyorlar. Paraya en çok ihtiyacımız olduğu zaman şu an.
Bankaların sözlerinin tersi uygulamalarını TAKVİM'e iletin
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