Özel bankalarla ilgili okurlarımızdan gelen e-mail ve telefonlardaki şikayetleri buradan aktarmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bazı özel bankaların kapılarını tamamen müşterilerine kapatmaları, zora düşmüş olanlara hiç yardım etmemeleri dikkat çekiyor. Özellikle kredi ertelemede faizin toplu olarak Temmuz ayında alınıyor olması vatandaşı daha da zora sokuyor. Bir kere imzalayan ise geri dönemiyor.
İKİ AYDA SADECE FAİZ: Bir özel bankadan 5.000 TL kredi çekmiştim, işten çıkartılınca Nisan 2020'de 3 ay ödeme erteleme yapılandırması başvurusu yaptım. Kredi faizlendirilmesi yapıldı, ödeme ertelemeye yine faiz işletildi. Üstelik bu faizi Temmuz ve Ağustos aylarında toplu olarak alacaklar.
VAZGEÇEMİYORUM: Bankaya kredi erteleme için başvurdum. Faiz alınacağını söylediler. Ne kadar olacağı ile ilgili ise Merkez Bankası faiz oranlarına uygun olacağı yönünde bilgi verdiler. Ben de kabul ettim. Sonra bir baktım ki hem yüksek faiz hem sigorta masrafı çıkmış. Şimdi vazgeçmek için bankayı arıyorum, bir türlü vazgeçemiyorum.
Ödeme tarihi de geldi.
EMEKLİYE KREDİ YOK: Emekliyim. Maaşımı aldığım bankadan kredi talep ettim. Önce 'limitiniz yok' deyip geri çevirdiler. Oysa benim ne kredim var ne de borcum. Tekrar arayıp ısrarcı olunca da 'yaşınız yüksek kredi veremiyoruz' cevabı aldım.
SİCİL AFFI ÇIKSIN: Bankalara gittiğimizde hep karşımıza sicilimizi çıkarıyorlar. Oysa tamamını ödediğimiz borçlarımız bunlar. Şu anda hiçbir borcumuz olmamasına rağmen kredi alamıyoruz. Bir sicil affı çıkarılarak özellikle esnafın nefes almasının sağlanmasını bekliyoruz.
Bankaların sözlerinin tersi uygulamalarını TAKVİM'e iletin
faruk.erdem@takvim.com.tr TEL: 0212 354 37 25