2 BİN LİRA MASRAF KESTİLER: Bir özel bankaya kredi için başvurdum. Kefiller, teminatlar sonunda ikna oldular ve 20 bin liralık kredi tahsis ettiler. Ancak hesabıma 18 bin lira yatırıldı. Kestikleri 2 bin liranın masraf olduğunu söylediler.
DAHA BAKMADAN RET CEVABI: Emekliyim maaş aldığım özel bankaya gittim. Hiçbir borcum yok, hiçbir kredim yok. Kredi almak istediğimi söyledim. Daha işlem bile yapmadan memur bana 'Limit yok, sana kredi çıkmaz' dedi.
PROMOSYON SÖZÜ YALAN OLDU: Virüs olaylarından önce bir bankaya maaşımı taşıdım. Ancak reklamını yaptıkları promosyonu ödemediler.
OĞLUMUN SUÇU NE: Ben hayvan ticareti yapıyordum, işlerim bozuldu, borcum yok ama kara listeye aldılar. Ancak oğlum bir bankaya kredi için başvurdu, ona 'Babanın sicili bozuk sana kredi veremeyiz' demişler. Böyle bir yasa olabilir mi?
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