UNUTMA VE UNUTTURMA. TARİH 10 AĞUSTOS 1920. EMPERYALİSTLERİN KURGULADIĞI SEVR PAÇAVRASI GÜNÜDÜR. 10 AĞUSTOS 2024.. SEVR PAÇAVRASININ yırtıp atılmasının üzerinden 104 yıl geçti. 104 yıl önce Türk Osmanlı imparatorluğu'nun topraklarına göz diken ve başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Emperyalist Batı, Türk topraklarının paylaşımı ile ilgili çok ağır maddeler içeren 433 maddelik paçavrayı işleme sokmak istediler. Büyük Türk Milleti, Milli Mücadele zaferiyle Sevr paçavrasını yırtıp attı. Sevr'i anlayabilmek için geriye gidip bakmak lazım.

Sevr paçavrası, gerçekten bir ölüm fermanıdır. Türkler'i ve Osmanlıyı dünya üzerinden silme projesiydi. Türk Osmanlıyı, küçük bir alana sıkıştırarak, bir sömürgeye dönüştürmek amaçlanıyordu.

Tarihi olaylarda sadece aktörlerin adı değişiyor ama sahnelenen proje hep aynıdır.

Bugün de EMPERYALİST BATI'NIN (AMERiKA VE AVRUPA) derdi Türkiye'yi durdurmaktır. Sevr içinde, Doğu ve Güneydoğu'da bir Ermenistan ve Kürdistan devleti kurma projesi de vardı. Aslında bütün bu maddeler, Türkler'in, haritadan silinmek istenmesinin somut adımlarıydı. Unutmayalım.

Bugün de emperyalist Batı, aynı KİRLİ PLANLARLA yakın coğrafyamızı kan gölüne çevirdi. Siyonist Netenyahu'nun Gazze, Lübnan, Suriye, Irak'a gaddarca saldırtan Amerika- Avrupa aynı hayalleri görmektedir.

İŞTE GÜNÜMÜZDEKİ SEVR HAYALLERİ KERKÜK VE KIBRIS RUM KESİMİ'NE DİKKAT.

Türkıye'nin Irak ile beraber yürüttüğü KİLİT KAPATILMASI VE BASRAOVAKÖY KALKINMA YOLU AÇILMASI ortak çalışmalarından derin Amerika çok rahatsız. Emperyaiıst Batı'nın Amerikası, Türkiye'den İngilizler'in hile ve sinsi oyunlarla kopardığı KERKÜK'te yeni tezgahlar kuruyor. Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te Derin Amerika aparatı BAFEL Talabani'nin partisi KYB, Türkmenler'i saf dışı bıraktırarak, adamları Rebvar Taha'yı Kerkük Valisi seçtirdi. Irak Birleşik Türkmen Cephesi de seçimin hukuka aykırı olduğunu ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani seçime tepki göstererek Kerkük Valisinin seçildiği toplantının yasal olmadığını bildirdi. ABD, BAFEL TALABANİ'Yİ KULLANIYOR. Derin ABD aparatı Bafel Talabani'nın Kerkük'te İNGİLİZ ANAHTARI olarak kullanılması, İKİ AÇIDAN çok önemli:

1) Irak Merkezi Hükümet Başbakanı Sudani ile Türkiye'nin beraberliğini bozmak.

2) Kalkınma Yolu Projesi'ne Derin ABD takoz koymak istiyor. ABD'NİN IRAK-TALABANİ BÖLGESİ İLE KUZEY SURİYE PKK DEYRİ ZOR'U BİRLEŞTİRME PLANI VAR. Derin ABD'nin bu planı, Türkiye ve Irak tarafından işlemez duruma getiriliyor. Aparatlar Irak Talabani Bölgesi ile Kuzey Suriye PKK bölgesi ilişkisi koparılınca da KERKÜK'TEN GEÇECEK Kalkınma Yolu emniyete alınacak. KIBRIS RUM KESİMİ'NE DİKKAT. Kıbrıs Rumları, Derin Amerika-Batı ve Siyonist Netanyahu'ya uşaklık yapıyor. Kıbrıs İngilizAğrotur ve Dikelya, takviye edildi, Neteayahu'ya yardım için kullanılıyor. Güney Kıbrıs Rumları, Amerika ve Fransa'ya üs kurmak üzere arazi verdi. ABD 6. Filo'nun takviye edilmiş donanması Rum Larnaka Limanı'nı kullanıyor. Kıbrıs Rumları Larnaka üzerinden Netanyahu'ya gönderilen silahları taşıyor.

Kıbrıs Rumları, katil Netanyahu'yu korumakta olan ABD, İngiltere ve Fransa'ya yataklık yapıyor.

İNGİLİZ Ağrotur ve Dikelya ÜSLERİNİN ÖZELLiKLERi..

İngiltere, 1878 yılında KIBRIS ADASI'NA hile ile çöktü. O günden bugüne İngiltere kendi askeri üslerinin üzerindeki egemenliğini hiç bırakmadı.

Ağrotur ve Dikelya üslerinin toplam yüz ölçümü, ülke topraklarının %2,76'sına tekabül etmektedir ve İngiltere bu topraklar üzerinde tam egemenliğe sahiptir. İngiltere Kıbrıs Adası'nda üsler vasıtasıyla toprak sahibidir.

2004 yılında Annan Planı'nda İngiltere yine üslerdeki hakimiyetini koruyordu.

1960'taki Kurucu Antlaşmanın üçüncü kısmında çizilen sınırlara göre Egemen Üs Bölgelerinin kara sularında da egemen olduğu belirtilmiştir İlerleyen süreçte İngiltere'nin bu bölgede kıta sahanlığı ardından münhasır ekonomik bölgesi ilan etmek isteyeceği aşikardır. Ortadoğu'yu izleyentakıp eden en güçlü RADAR SİSTEMLERI bu üslerdedir.

Ortadoğu ile Avrupa arasındaki yeraltı kablolarının planları İngilizler'in kontrolü altındadır. Amerika ve Nato bu üsleri geniş biçimde kullanmaktadır. İngiliz üsleri, F-35'lerle takviye edilmiş İngılız donanması burada görev yapmaktadır. Şu anda Yemen Husileri'ne yönelik saldırılar ,yemen açıklarında olan İngiliz ve Amerikan Donanması bu üslerden yönetilmektedir.

Süveyş'ten çıkan küresel deniz yolu İngiliz üslerince kontrol altında tutulmaktadır.



SONUÇ: Kuzey Kıbrıs Rumları'nın yataklık yaptığı Amerika ve Avrupa'nın savaş uçakları ve donanmalarının GAZZE SOYKIRIMI VE

LÜBNAN-SURİYE-YEMEN saldırılarını LARNAKA'DAN YÖNETİLDİĞİ değerlendiriliyor. Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ne demişti? İsrail'in GKRY'de sürekli askeri tatbikat yaptığını ifade eden Nasrallah, Lübnan'a yönelik olası bir saldırıda Kıbrıs Rum Bölgesi'neait havalimanı ve askeri üsleri kullanacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını söyledi. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, böylesi bir durumda Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi'ni savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulundu. KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN

VATANDAŞLARI KARDEŞLERİMİZ KAHRAMAN TÜRK ORDUSU'NUN KORUMASI ALTINDADIR. NOKTA.