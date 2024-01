SENARYO aynı senaryo. 100 yıl önceki senaryo. Birçok yazımızda 'asla unutmayalım' dediğim Batı'nın kirli 2 planı vardı.

1. Sykes Picot, emperyalist İngiltere ve Fransa'nın 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nun Ortadoğu İslam coğrafyasını cetvellerle böldüğü, yapay devletler çıkarması...

2. Sevr paçavrası. Türkiyemizi, Anadolumuzu parsellere bölen rezil plan. Dün perdenin arkasında İngiltere, Fransa vardı.

Bugün Batı'nın emperyalist Amerikası, Avrupası. O Batı ki...

İstiklal Marşı yazarımız milli şair rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un tarihi vesikası olan TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR EMPERYALİST ABD, SİYONİST İSRAİL.

100 GÜNDÜR SOYKIRIM YAPTIKLARI GAZZE, FİLİSTİN çok iyi bir örnek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne kadar iyi geleceği görmüş, 2009'da Davos'ta Siyonist İsrail'e "Siz insanları öldürmeyi iyi bilirsiniz" demişti.

İşte Gazze'de 100 gündür katliam yapıyorlar. Türkiye, ne zaman derlenip, toparlansa... Ayağa kalksa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan stratejik hamleler yapsa, kirli planları bozsa Amerika, Batı, aynı senaryo için düğmeye basıyor.

İsrail'in Gazze katliamlarının en büyük planlarından biri de Türkiye'ye bölgede enerjisini azaltmak.

Aparatları PKK'yı da kullanmaları da aynı planın başka bir parçası.

Çünkü terör, 40 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin o büyük güç olmasını engelleyen en önemli sorun.

Şimdi yeni bir yüz yıla girdik. Terörle Türkiye'nin hızını kesmeye çalışıyor.

21 yıldır Erdoğan'ı yıkamadılar. Her yolu denediler yine başaramadılar.

Ancak durum şimdi biraz farklı.

Evet AMERİKAN'IN CİĞERİNİ BİLİYORUZ.

Güneyimizde kukla bir devlet kurmak için her adımı atıyorlar.

Ancak unuttukları bir gerçek var.

Türkiye Cumhuriyeti artık eskisi gibi içine kapanan bir devlet değil.

Bugün, Akdeniz'de Ortadoğu'da, Kuzey Afrika'da çok etkin bir Türkiye var. O nedenle ABD de Avrupa da düşmanlığını arttırdı.

Dünya ticaretinin en önemli rotalarının olduğu noktalardaki koridorlar, su yollarında hep TÜRKİYE var. Bundan rahatsızlar.

Çünkü Yeni Dünya Düzeni, eğer Türkiye olmasaydı birkaç yıl önce kurmuşlardı. Bize de figüran rolünü biçmişlerdi.

TÜRKİYE MASADA OLACAK.

Hem de oyuncu olarak. Bunu anlamamakta ısrar ediyorlar.

Gazze'deki katliamların, Kilittepe'deki saldırıların içinde yatan en önemli gerçek bu.

ABD her yerde "Türkiye en güçlü müttefikimiz" diyor.

Bunu diyen ABD, terör örgütlerine para ve silah yağdırıyor. Çünkü TÜRKİYE'yi planlarına ikna edemiyorlar. Sinsice geliyorlar.

Bugün yeryüzündeki tüm terör örgütlerinin ABD ile teması vardır, lojistik destei vardır. Bunu Amerikan ordusunda görev yapan isimler de gizlemiyor.

34 trilyon dolar borcu olan Amerika Birleşik Devletleri, yıkılma korkusu yaşarken elbette Ortadoğu'daki gücünü bırakmak istemiyor. Bunun önündeki e büyük engel de TÜRKİYE olduğu için hedef oluyoruz. BAŞKAN ERDOĞAN, tarihin en büyük saldırılarıyla karşı karşıya kaldığımızı söylerken ince mesajlar da veriyor.



SONUÇ: Küresel bir liderle yolumuza devam ettiğimiz için hedef olacağız. Ancak biz de elimizdeki kozları oynamaya başlayacağımız döneme girdik. TÜRKİYE YÜZYILI anlamayanlara verilecek dersin ön adıdır. Merak etmeyin BÜYÜK DEVLET refleksini yakında görecekler.

Hem de çok yakında.