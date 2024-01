CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u tekrar gerçek belediyeciliğe kavuşturacak Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u açıkladı. Başkan Recep Tayyip liderliğindeki AK Parti, Aziz İstanbullular'a hizmet kervanının neferi Murat Kurum'u müthiş heyecanlı, çok iyi hazırlanmış tanıtım programı ve yerel seçim şarkısı AZ KALDI sloganuyla yola çıkardı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin hazırlattığı sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.

Sözü Halil Gökkaya'ya müziği ise İhsan Noyan'a ait olan seçim şarkısının sözleri Başkan Erdoğan ve vatandaşlarımız beraberce söyledi:

''Aşkımız erdi bahara Kışı bitti, yazı kaldı Kapandı yıllanmış yara Çoğu bitti, azı kaldı Kapandı yıllanmış yara Çoğu bitti, azı kaldı Sevin, İstanbul'um, sevin Bu mutluluk hakkın senin Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı Çoğu bitti, azı kaldı Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı Çoğu bitti ey, azı kaldı Yandık sevda ocağında Hep gül olsun kucağında Bu şehrin her sokağında Aşkımızın hey, izi kaldı''



BELEDİYECİLİKTE AK PARTİ MARKA

Başkan Erdoğan, millete hizmet kervanı neferlerini tanıtma toplantısında önemli mesajlar verdi: "Belediyecilikte adeta bir destan yazdık. '94 ruhu' denilen belediyecilik anlayışı ile Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. İstanbul çöp çukur çamur diye tanımlanmıyor muydu? Şu anda karşımda bir slogan var;

'Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti.' 'Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız.' Durmak yok. 3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidara geldik.

Her anı eser ve hizmet siyaseti ile dolu dolu geçen 21 yılı aşkın süredir de iktidarımızı kesintisiz sürdüyoruz. Cumhur İttifakı ile Meclis'te çoğunluğu elde ederek milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. Yönetimde ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri belediyelerdeki başarılarla taçlandırmadan Türkiye Yüzyılı hedefimizin eksik kalacağına inanıyoruz.

Partilerindeki belediyelerin kötü yönetilme faturalarını yeri geldiğinde biz ödemek zorunda kalıyoruz. Değil kentini düşünen kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran kendi bireysel amaçlarının değil şehrinin ve orada yaşayanların gündemi ile yatıp kalkacak belediye başkan adayları ile milletimizin karşısına çıkıyoruz.

Seçim startını vereceğimiz Ankara'da 15 Ocak'taki törenimizle adaylarımızla üyelerimizle gece gündüz sahada olacağız. Türkiye 30 büyükşehir ve 519 ilçesi 51 ili ve 403 ilçesi 390 beldesi ile belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. Bu seçimle Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz.

Bunun için öncelikle CHP'nin başındaki zatın teröristlere sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Özgür efendi bize sataşarak prim kazanmaya çalışıyor ancak boynunda diyet borcu ile siyaset yapılmaz.

Özgür efendi gitsin önce bizimle uğraşmak yerine vasilerinden efendilerinden kurtulsun, anayasal düzene kastetmekten tutuklanan bir teröristi cezaevinden tünel kazarak kurtarmanın derdinde. Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekidle boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin. İpleri emperyalist güçlerin elinde olan terör örgütleri ile meselesi olan marjinal kesimlerin bizlere yönelik husumetlerini anlayabiliyoruz bizi üzen, ülkemizin ikinci büyük siyasi partisi hüviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. CHP uzunca bir süresir siyaseten iflas etmiş durumdadır"

16 MİLYON İÇİN

İstanbul'a hizmet kervanının neferı Murat Kurum'un ilk sözleri derin mesajlar içeriyordu: "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşa ve düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını her birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız".

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yakınında bulunan İstanbul'da, yurtiçi ve yurtdışındaki uzmanların uyarılarına göre büyük bir deprem bekleniyor.

Tahminlere göre olası bir Marmara depreminde İstanbul'da 750 bin binanın risk altında olduğu söyleniyor.

Büyük tehlikeye adım adım yaklaşırken,TOKİ ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı ile Murat Kurum'un İstanbul Belediye Başkanı adayı olması, büyük bir şans olarak gündeme girmiş oluyor. Nitekim, Murat Kurum, 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı yerlerinde, onlarca farklı şantiyede çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ'de, Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı.

Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Murat Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü yaptı. Emlak Konut'un vizyonunu değiştiren, özellikle İstanbul'a güvenli, sağlıklı konutlar; modern yaşam alanları kazandıran Murat Kurum, Emlak Konut'un marka değerinin artırması için özveriyle çalışarak rekor bir büyümeye ulaşmasını sağladı. Konutta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı onun döneminde gerçekleşti.

Kurum'un Emlak Konut'taki başarısı onu kabineye taşımıştı.

Başkan Erdoğan, İstanbul ve diğer illerimizin hizmet kervanı neferleri 11 büyükşehir ve 26 ilin belediye başkan adayını açıkladı. İstanbul'daki programın ardından bu kez gözler 15 Ocak tarihine çevrildi.

Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini 7 başlıkta açıklayacak. Ardından da aralarında İzmir ve Ankara adaylarının da olduğu, 46 ilin adayını kamuoyu ile paylaşacak.



SONUÇ: YENİDEN İSTANBUL. KALK AYAĞA İSTANBUL... Vuslatın kokusu sardı dört yanı. Çok özlemişiz seni İstanbul. Sevdanla tutuşup yandık İstanbul. Gözümüzün nuru sensin İstanbul.

Bu aşk derin Leyla-Mecnun misali. Sıvadık kolları hizmete hazır. Kaldığımız yerden başlama vakti. Senin için varız, gönülden bağlıyız.

Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti. Yolun açık olsun Murat Kurum...