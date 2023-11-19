MATRUŞKA, bildiğiniz gibi Rus yapımı bir oyuncak bebe türüdür.

Tek anne figürünün içerisinde iç içe yerleştirilmiş beş veya yedi bebekten oluşur. Ahşap ek yapımı olan bebekler ortasından açıldığında başka bir bebek çıkar, onu açtığınızda yine başka bir bebek çıkar. Matruşka CHP için uygun bir oyuncak. Yani CHP'de oyunlar bitmez. CHP'de bir bebek içinden başka bebekler çıkar. Kemal Kılıçdaroğlu Matruşkası'nın içinden Ekrem İmamoğlu'nun vekili Özgür Özel çıktı.

Kulislerde, yerel seçimlerden sonra Özgür Özel'in gideceği, Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa geleceği konuşuluyor.

İmamoğlu açısından en önemli sorun, yerel seçim. İmamoğlu artık seçmen nezdinde karşıtlığı artan biri. İstanbul'da ortaya koyduğu performans çok kötü.

İstanbul'a hizmet yerine CHP siyasetiyle gününü geçiren biri. Bu bağlamda, İstanbul'u kaybetme ihtimali çok yüksek.

CHP kulislerinde konuşulan bir detay da İstanbul için yapılan tüm anketlerde İmamoğlu kaybediyor. Evet İmamoğlu, İstanbul'u kaybedince ne olacak? Ekrem İmamoğlu'nun en büyük hedefi, 2028 Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde aday olmak. Yerel seçimlerin kaybedilmesi, İmamoğlu'nun siyasi popülaritesine önemli bir zarar verecek olsa da 2028 için tüm planlarını yapıyor. Nisan ayının ilk günleri gibi İmamoğlu, Özgür Özel'e 'çekil' diyecek. Bunu nereden biliyoruz.

Değişim çıkışını yaptığı günden sonra İstanbul Rumelihisarı'nda Selin Sayek Böke aracılığı ile Özgür Özel'le yaptıkları gizli anlaşmadan. Özgür Özel, İstanbul seçimlerini kaybederse İmamoğlu'nun CHP genel başkanlığı için koltuğunu boşaltmaya söz vermiş durumda.

2019'a göre koşullar çok farklı.

Arkasındaki 2019 ittifakı yok. Ve bu seçimde İmamoğlu'nun 2019'a göre eksileri hayli fazla. Hem CHP katılım düzeyi hem de seçmenin heyecan ve motivasyonunu olumlu görünmüyor.

2019'da az bilinen isimdi. Umut veriyordu, öyle olmadığı ortaya çıktı.

İmamoğlu artık deşifre oldu. Çalışmayan, tatil yapan, hiç cesaretli davranmadan gizli kapılar ardında planlar yapan biri olduğu ortaya çıktı. Bu yadsınamaz bir gerçek.

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde başarısız olan Kılıçdaroğlu ve Akşener'i cezalandırmak, onlara bu başarısızlığın faturasını kesmek isteyen bir seçmen kitlesi de mevcut. Yani İmamoğlu için işler bir hayli zor. İYİ Parti'nin ne yapacağı ise muamma. Akşener desteklese de seçmen ne der? HDP'nin Derin Amerika'dan nasıl bir talimat alacağı belli ama İmamoğlu onlar için de çok özel biri değil artık.



SONUÇ: Özetle, CHP'de oyun da bitmez entrika da. CHP Genel Başkanlığı'na hazırlanan İmamoğlu'na BAY BAY diyerek, İstanbul'un yeni yatırımlarına, imkan vereceklerini tahmin ediyorum. Daha da önemlisi, genel seçimleri kazanmış, ulusal ve ULUSLARARASI tecrübesini konuşturan Başkan Tayyip Erdoğan, 'göz bebeği' İstanbul'u geri alarak, İstanbul'u yeniden büyük eserlerle, kavuşturma hamlelerine hazırlanıyor.

Özellikle de deprem gibi bir büyük problemin varlığı ortadayken, GENEL YÖNETİM-YEREL YÖNETİM BİRLİĞİ İLE OLASI SIKINTILARIN

ALTINDAN KALKILMASININ SÖZ KONUSU OLDUĞU BİR GERÇEKTİR.