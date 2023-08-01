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BÜLENT ERANDAÇ

BÜLENT ERANDAÇ

1 Ağustos 2023, Salı

Kemalciler Ekremciler

CHP paramparça Kemalciler/Ekremciler biririni yiyor. CHP teşkilatları, parti meclisi ve parlamento grubu ortadan karpuz gibi bölünmüş bir tablo gibi. Başkan Erdoğan da bir taraftan küresel ataklarını ve temaslarını sürdürürken, diğer taraftan 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimleri stratejisini belirledi ve çalışmaları hızlandırdı. 28 Mayıs gecesi CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13 üncü kez hezimete uğrattığının kesinleştiği an, Kısıklı'daki evinden Ankara'ya hareket eden Erdoğan, AK Parti hizmetlerini bekleyenlere seslenmişti. Başta 4 yılı aşkın süredir tek bir çivinin dahi çakılmadığı, otobüslerin yolda kalma rekoru kırdığı İstanbul olmak üzere CHP'nin elinde olan büyükşehir belediye başkanlıklarının kazanılacağını işaret etmişti.
Bir tarafta birbirini yiyen parti CHP, diğer tarafta küresel planlar yapan büyük bir parti ve Başkan Erdoğan.
Biliniyor ki, Başkan Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" olarak tanımladığı İstanbul'un yeri her zaman ayrı... Bu gerçek ışığında Erdoğan'ın megakent İstanbul için ince eleyip sık dokuyan hazırlıkları sürürken, bazı isimler de kulislere yansıyor.
FAHRETTİN KOCA (Sağlık Bakanı): Koca'nın Koronavirüs ile savaşta halkın gözünde tam not aldığı, şehir hastaneleri çalışmaları ve deprem bölgesine kısa zamanda kurduğu sahra hastaneleri, yeniden inşa edilen hastaneler olmak üzere ile göz doldurduğu değerlendiriliyor.
MURAT KURUM (TBMM Çevre-Şehircilik Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili): Çevre ve Şehircilik konusunda çok önemli adımlar attı. Deprem bölgesinde o kadar çok çalıştı ki, taraflı tarafsız herkesin övgüsünü hak etti. İstanbul'u çok iyi bilen, sorunlarını kısa sürede çözebilecek yetkinliği olan biri. Halk tarafından çok seviliyor.
TEVFİK GÖKSU (Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili): Belediyecilikte tecrübeli, çalışkan. Özellikle İBB meclisinde muhalefet tarzıyla adından söz ettiriyor.
Evet CHP'de kaos var.
Bu artık gizli değil.
Ekrem İmamoğlu kaybetmekten korktuğu için genel başkan oyunları kuruyor. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Gürsel Tekin hazırlıklarını yaptı, bekliyorlar. Ankara için ise Turgut Altınak ismi öne çıkıyor.
TURGUT ALTINOK (Keçiören Beledıye Başkanı) Ankara seçmen profiline çok uygun özelliklere sahip.
Muhafazakar-Milliyetçi.
Demokrat bir siyasetçi.
Türkiye-Azerbaycan, Kazakistan'da etkin. Çok çalışken, sorun çözen proje üretin bir profil çiziyor.
Mansur Yavaş'ın, İyi Parti'nin CHP ile işbirliği yapmaması halınde aday olmayacağı belirtiliyor.
İZMİR'de de planlar yapılıyor. Hamza Dağ.
AK PARTİ İzmir Belediye Başkanlığı için 24 25. 26.ve 27 dönem milletvikili.
ANTALYA için de iki aday öne çıkıyor. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel.
SONUÇ: Başkan Erdoğan, bu konuda çok önemli çalışmalara imza atıyor. Erdoğan'ın yerel seçim stratejisine göre, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, CHP'nin elinde olan 11 büyükşehir belediye başkanlığından en az 6'sını almak ve AK Parti hizmetlerini halkla buluşturmak isteniyor.
Ayrıca, bölücü terör örgütü PKK'nın siyası kolu HDP'nin elinde olan hizmetlere susamış 3 büyükşehir belediye başkanlığından en az birisinin kazanılması için adımlar atılıyor.
PAROLA.
YAPARSA REİS YAPAR.

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