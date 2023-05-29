Dünya lideri Erdoğan

BUGÜN 29 Mayıs 2023...

İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümü. Bugün 29 Mayıs 2023.

Başkan Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatının 16'ncı seçim zaferini kazandığı gün. Aziz milletimiz Türkiye'yi kuşatan yedi düvele iç ve dış odaklara yine ağır darbe vurdu.

Kutlu olsun. Evet. 29 Mayıs 1453, Peygamber Efendimiz'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" sözlerinin gerçekleştiği gündür. 570 YIL önce Fatih Sultan Mehmet'in komutanlığındaki kahraman Türk ordusunca İstanbul'un fethi yalnızca Türk tarihinin değil aynı zamanda dünya tarihinin akışını değiştiren küresel bir olaydır.

İstanbul'un fethi, Orta Çağ'ı sona erdirdi ve Yeni Çağ'ı başlattı.

1915'lerde Birinci Dünya Savaşı ile kurulan "20'nci Yüzyıl Düzeni" sona erdi. "Yeni Dünya Düzeni" kuruluyor.

29 EKİM 2023'TE Türkiye'nin 100'üncü yılını 86 milyonluk aziz milletimiz coşku ile kutlayacak.

ARDINDAN BÜYÜK HEDEF: 2053

2023 yılında, BÖLGESEL GÜÇ pozisyonuna gelen Türkiye, İstanbul'un fethinin 600'üncü yılı olan 2053'te DÜNYANIN BİR GÜCÜ olmayı hedefliyor. 2053 yılı İstanbul'un fethinin 600'üncü yıldönümüne bağlı olarak, 2053 -2071 yılları için Başkan Tayyip Erdoğan bir vizyon ortaya koydu. 2053 ve 2071 hedefleri Türkiye Yüzyılı çerçeveye alacak vizyon belgesi, aziz milletimizin önüne yepyeni bir ufuk açıyor.

İçinde yaşadığımız süreçte 21'inci yüzyıl düzeninin mimarisi ilerliyor.

Anlaşılan o ki Türkiye, 2053 yılında dünya devleriyle yarışan küresel bir GÜÇ inşallah olacak.

'Türkiye'nin Yüzyılı' vizyonu, 2053-2071 stratejik planlarla dolu.

Son 10 yılda gelişen olaylar ve olası yeni gelişmelerin odağında Büyük Türkiye'nin nasıl konumlanacağını ilan ediyor.

2053'lere kadar, BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARADİGMASIYLA müthiş jeopolitik-jeoekonomik hamleler sürdürülecek.

İçinde yaşadığımız süreçte Türkiyemiz, ortaya koyduğu bölgesel ve küresel paradigmalarla yeni dünyada Büyük Türkiye mimarisini ilmek ilmek örerken, yakın coğrafyamızın makus talihini de değiştirecek.

Brüksel'den (NATO) ayıramayan, ABD ve Avrupa'nın peşinde koşan, darbelerle yönetiminin değiştirileceği ve hatta kaynakları yağma ve pay edilen bir Türkiye yok artık.

Gelecek 10 yıllar, dışta jeopolitik ve jeoekonomik, içte yerli ve milli parametrelerle yürüyecek.

Türkiye'nin Yüzyılı, dünyada 360 derece bakışla çok yönlü DIŞ POLİTİKA KONSEPTİNE göre ilerleyecek.

Türkiyemizin Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Adalar Denizi'nde haklarından kesinlikle vazgeçmeyeceğine, yeniden tanzim edilen enerji havzaları ve geçiş güzergahlarında yok sayılma girişimlerini boşa çıkaracağına, ABD ve AB'nin Yunanistan'ı şımartıp kışkırtarak üstümüze salmasına asla müsaade edilmeyeceğine inancımız tamdır.

Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da, Doğu Akdeniz'de ve kısacası dünyanın her yerinde ÇOK İŞİ var. Üstelik mazlum milletlerin bizden bekledikleri hem görev hem de tarihi bir mesuliyettir.

Yakın Coğrafya ile birebir ilgi ve ortaklıklar, İslam dünyasının beraberliği, Asya ve Afrika açılımları birer temel olarak derinlik kazanacak.

Türkiye'nin bu görev ve sorumluluğu ifa etmesi, hem hakkı ve hem de aynı zamanda borcudur.

SONUÇ...

Türkiyemizin hem bölgesinde hem de dünyada pırıl pırıl parlayan, istikrarlı, güvenli, güvenilir ve çok daha gelişmiş bir ülke olacağına yürekten inanıyoruz.

Gelecek Türk milletinindir. 2053'te Türkiye dünyanın bir Süper Gücü olacak.