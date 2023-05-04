İngiliz muhipliği

İNGİLİZ MUHİPLER CEMiYETİ:

Sait Molla önderliğinde kurulan ateşli bir şekilde İngiliz mandasını savunan Türk Milli Mücadelesi'ne düşman olan cemiyettir. Milli Mücadele'ye düşman kuruluşların en başında olan cemiyet, genellikle İngiliz Muhipleri Cemiyeti veya İngiliz Dostları Derneği şeklinde ifade edilmektedir. Aslında tam ve doğru adı, Türkiye'de İngiliz Muhipleri Cemiyeti'dir.

Cemiyet, İngiltere'nin Türkiye üzerindeki planlarını gerçekleştirmek üzere kurulan bir casusluk teşkilatıdır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün MANDACILAR hakkındaki düşüncelerini içeren konuşmasını, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'na ithaf ediyoruz:

Ahmaklar, memleketi Amerikan mandasına, İngiliz himayesine terk etmekle kurtulacak sanıyorlar. Kendi rahatlarını temin etmek için bir vatanı ve tarih boyunca devam edip gelen Türk istiklalini feda ediyorlar.

Amerikalılar bizim kara gözlerimize mi aşık olacaklar! Bu ne hayal ve ne gaflettir! Hayır beyefendiler hayır, manda yok, Ya istiklal ya ölüm." TÜRKİYE YÜZYILI'nın çok önemli bir virajı 14 MAYIS 2023.

Küresel lider Başkan Erdoğan, ülkemizin yüzyıllık paradigmalarını ortaya koyarak Bağımsız Türkiye yürüyüşünü sürdürürken, Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanmış ittifak, ABD-Avrupa'ya ülkemizi yeniden vagon yapacak yollarda geziyor.

Nitekim, Kılıçdaroğlu da Atatürk Hava Meydanı'nı CIA-Pentagon ile yakın çalışma içinde olan ABD'li bir şirkete vereceğini ilan etmesiyle, İngiliz Muhipliği'ni hortlattı.

Amerika-Avrupa aşkı depreşmiş Kılıçdaroğlu'na Başkan Erdoğan, "CHP'NİN MANDACILIK ZİHNİYETİNİ" ortaya koydu. Evet CHP'de MANDACILIK ZİHNİYETİ HORTLADI. Emperyalizme meydan okuyan Atatürk'ün kurduğu CHP, mandacılığın daniskasını yapıyor. Parti içindeki ulusalcıları, Atatürkçüleri, antiemperyalist isimleri temizleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu, almış başını gidiyor. Anadolu'ya bakmayı bırakmış, gözünü yabancı mahfillere çevirmiş durumda. Ortaya vizyon koymak, aziz milletin sıkıntılarını çözecek yol haritaları koymak yerine, gözlerini, kulaklarını küresel güçlerden ayıramayan bir CHP var. Kılıçdaroğlu ABD-Avrupa sevdalısıdır. Nereden biliyoruz? Eski ABD büyükelçileri ile kanka olmasından. Derin ABD projelerine katılmasından.

Antiemperyalist, emperyalizme karşı istiklal savaşı vermiş Atatürk'ün kurduğu CHP, bugün emperyalist ABD'nin kuyruğuna takılmıştır.

Yabancı mahfillerden iktidar bekliyorlar ki, CHP'ye oy veren aziz vatandaşlarımızın da sinirlerini bozuyorlar. Bardağı devirmek, testiyi kırmak, CHP'yi yöneten Kılıçdaroğlu polit bürosunun hünerleri olarak göze batıyor. ABD'nin yeni Başkanı Biden'e hayranlıkta kimseye alan bırakmamak, HDP aşkında sınır tanımamak, FETÖ'cülere kol kanat germekte yarışmak, Avrupa'ya selam çekmekten kendilerini alamıyorlar. Büyük bir savruluşa imza atıyorlar.

Ülkemizde bugün MİLLİ OLANLARLA GAYRİ MİLLİ OLANLARIN savaşı vardır. Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan'da dalgalanan Türk bayraklarına bak. Bağımsız Türkiye neymiş çok iyi anlatır.

SONUÇ: Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi'ni 23 Temmuz 1919'da gerçekleştirmişti.

Erzurum Kongresi'nde, Manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Türk vatanı topraklarının parçalanamayacağı açıklanmıştı.

Türkiye'nin 2023 Yürüyüşü'nün lideri Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'da, aynen Atatürk gibi, bugün Haçlı-Siyonistlerin kuşatmasını kırmaya, MANDA ZİHNİYETLİ KAFALARI paçavraya çevirmeye kararlı, Türk vatanının bölünmezliği için 86 Milyonluk Türkiye'nin Birlik ve beraberliği için hayatını ortaya koymaktadır.