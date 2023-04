Türkiye ateşi

MAFİŞ ne demek? Uzun yıllardır dilimizde olan ve günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan mafiş kelimesi TDK'ya göre, "bitti, tükendi, bulunmaz, kalmadı, Yok" anlamında kullanılan bir sözdür. Gerçekten 14 MAYIS 2023'te TARİHİ bir seçim yapılacak. Yeni Dünya Düzeni kurulum sürecinde 14 Mayıs seçimlerinin büyük anlam ve önemi var.

Evet. Bu seçimlerde Türkiye'nin dünyadaki yeri, konumu, önemi, etkisi belirlenecek. Aynı zamanda, 2 FARKLI ZİHNİYET, İKİ FARKLI TÜRKİYE

HEDEFİ yarışacak.

Bir tarafta Başkan Erdoğan liderliğinde son 21 yılda ülkemize İÇTE VE DIŞTA kazandırdığı haklar korunacak. Siyası ve iktisadi İSTİKRAR SÜRECEK.

Tam BAĞIMSIZ TÜRKİYE ateşi her yeri saracak. Diğer tarafta CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 7'li koalisyonla TÜRKİYE'nin rotası WASHINGTON-BRÜKSEL(NATO) çevrilecek, kazanılmış hakların kaybedilmesi ile (MAFİŞ) ortaya çıkacak.

Tek mottoları 'ERDOĞAN GİTSİN' olan Kılıçdaroğlu ve yavruları, bir BATI PROJESİ'dir. Ortak yol haritası metinlerinde Amerika - Avrupa ve NATO'ya bağlılıklarını ilan ettiler. Çünkü KÜRESEL ÖLÇEKTE ROTALARI, Erdoğan'ın izlediğinden çok farklı.

Aylardır Amerikan-İngilız-Avrupa basını, 14 Mayıs seçimleri için, "Dünyanın en önemli seçimi" diye manşet atıyor.

Erdoğan'ın kaybetmesi halinde, Türkiye'nin içine kapanacağı ve teslim olacağını da satır aralarında ima ediyorlar.

TÜRKİYE stratejık konumu ile dünyanın merkezinde. 1952 yılında Türkiye'nin NATO'ya girmesinden 2002'li yıllara gelinceye kadar, BATI ittifakı içindeki ülkemiz maalesef emir alan konumdaydı.

Derinliği olan iki örnek bu durumu çok iyi anlatır.

1) ABD-Avrupa zihniyetli cunta, 27 Mayıs 1960 darbesini yaptıktan sonra, "NATO'YA, BATI İTTİFAKINA BAĞLIYIZ" demişlerdi.

2) 12 Eylül darbesini yapan EVREN CUNTASI'nın, İLK İŞİ, "Yunanistan'ın NATO'ya dönüşünü sorgusuz sualsiz hemen sağlamak" olmuştu.

ABD-NATO'dan emir almak, Başkan Erdoğan'ın 2002 yılında iktidara gelinceye kadar sürdü.

Erdoğan, 2009 yılında Amerika'nın büyük koruyuculuğundaki İsrail'e ONE MINUTE ÇEKMESİ, sonra KUZEY SURİYE'de ABD-PKK koridorunu paçavraya çevirmesi, kurmaya çalıştığı PKK KANTONCUĞUNU parçalaması, ABD VE NATO'NUN NEFESİNİ KESTİ.

Bunlar çok değerlidir. Artık,ABDNATO'nun vermeye çalıştığı roller gözü kapalı kabul edilmiyor. Son örnek ABD İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya sokmak için aylardır bastırdı. İsveç avucunu yaladı.

Finlandiya, Türkiye isteklerini yerine getirerek, yol alabildi.

Başkan Tayyip Erdoğan, tekrar seçilip, 2023 -2028 sürecini yönetirse, BAĞIMSIZ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ zirve yapar. UNUTMAYALIM...

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı YENİ DÜNYA kuruluşunu çok yakından takip ediyor.

Derin ABD-İngiltere', ÇİN'İN PLANLARI'na göre JEOPOLİTİK HAMLELER yapıyor. Şöyle:

1)Türkiye-Çin ilişkileri.

2)Rusya ile akıllı politikalar.

3)Azerbaycan-Türkiye kardeşliğiyle Karabağ işgalinin sona erdirilmesi ve açılan ZENGEZUR KORİDORU.

4) TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ (7 DEVLET BİR MİLLET) paradigması.

5)Mavi Vatan, Akdeniz kalkanı.

6)Kıbrıs'ta Türk Devlet inşası.

7)Kuzey Suriye'de ABD koridorunun parçalanması ve aparatları PKK-YPG'nin bitirilmesi.

Bütün bu jeopolitik hamlelerin her biri,ABD-NATO'nun emperyalist planlarını bozuyor. ABD'nin YENİ DÜNYA KONUMUNU kırıyor.

SONUÇ: Gerçekten TARİHİ 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan tekrar seçilince dünya yeni rotasına girecek.

O nedenle panikteler. O nedenle CHPKemal Kılıçdaroğlu omurgasında 7'Lİ KOALİSYONU kurguladılar. HDPKK ile İYİ Parti'yi aynı masaya oturttular.

Ancak unuttukları bir büyük olgu var.

Aziz Milletimizin ferasetiyle 14 Mayıs'ta da avuçlarını yalayacaklar.

ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.