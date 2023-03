Devlet kadrolarını paylaşıyorlar

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkarılmasıyla, 6'lı Masa gerek anayasa paketi gerekse kabine dağılımı ile 'UCUBE GECEKONDU YÖNETİM' önerdi. UCUBE YÖNETİM MODELİ, daha göreve gelmeden arka kapılarda, DEVLET KADROLARINI PAYLAŞMA YARIŞI içine girmiş durumdalar. Partili cumhurbaşkanlığına karşı çıkan, Kılıçdaroğlu, tüm sözlerini unuturcasına CHP rozetini çıkarmaması, daha ileri giderek 5 yıl görevde kalmasının yazılı hale getirilmesi siyasi tarihimize "ibretlik çelişki" olarak geçecek. Millet İttifakı'nın devlet kadrolarını paylaşma yarışından kötü kokular geliyor. Altılı Masa'nın partilerinde bir taraftan BAKANLIKLARI PAYLAŞILIYOR, diğer taraftan 8 BİN KİŞİLİK BÜROKRASİ KIYIM dosyaları hazırlıkları sürüyor. Altılı Masa'nın beş lideri, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bir bakanlığı kesinlikle almışken, CHP içinde milletvekili adayı olmayan, Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un İçişleri Bakanı, Bülent Kuşoğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Selin Sayek Böke'nin Kadın-Aile Bakanı, Seyit Torun'un Çevre Bakanı, Onursal Adıgüzel, Veli Ağababa'nın Ahmet Akın'ın Bakanlıkları paylaştığı konuşuluyor. 6 lider, iktidar değişikliğinde ilk bir haftada, bir ayda, altı ayda, bir yılda yapılacak işlerin sıralaması konusunda da ortak bir program üzerinde anlaşmış. Üst düzey sivil ve askeri bürokraside yapılacak değişiklikler öncelikli olacak. İlk bir haftada Merkez Bankası Başkanı, MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı, TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve Basın İlan Genel Müdürü de ilk etapta değiştirilecekmiş.

Altı artı HDP Masası'ndan sızan bilgilere göre, BÜROKRATİK KIYIM 8 BİN ismi kapsıyor.

3 BİN YÜKSEK dereceli memur, listelerde bulunuyormuş. Hakimler Savcılar Kurulu'ndan başlamak üzere yüksek yargıda da değişiklik tasarıları hazırlanmış. Altı artı HDP Masası'nın ortak mutabakat metinlerine dikkatle bakınca, yönetim modeli tam bir MAYIN TARLASI.

Altı liderin kritik olaylarda ve atamalarda, ortak imza atmak mecburiyeti, her zaman bir mayın patlamasını işaret ediyor. Velev ki Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda bir konu üzerinde ortak bir karar almasının çok zor.

KILIÇDAROĞLU VE BAŞKANLIK KONSEYİ eğer anlaşamazlarsa, ne olacak? Siyasi istikrarsızlık ve ekonomik istikrarsızlık gündeme girecek gibi görünüyor.

Örneğin, İstanbul Sözleşmesi sıkıntılı konulardan birisi. Saadet Partisi 'hayır' diyor, Irak, Surıye, Libya tezkereleri gelince, CHP ile anlaşan HDPKK karşı çıkınca, Altı Masa ne yapacak? Pamuk ipliğine bağlı bir Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz. MİLLET İTTİFAKI KANDİL'İ CANLANDIRDI. Kahraman ordu ve güvenlik güçleri PKK'yı Türkiye sınırları içinde bitme noktasına getirdi. PKK çok sıkışmıştı. IRAK'TA, SURİYE'DE inlerinden çıkamıyorlardı. HDPKK, Kılıçdaroğlu kazansın diye aday çıkarmadı. Bir baktık, Millet İttifakı ile HDP desteğine büyük ihtiyaç duymalarıyla, KANDİL CANLANDI.

Bebek katilleri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Millet İttifakı'na ayar vermeye başladılar. Terörden hapiste yatan Selahattin Demirtaş'ta, altılı masaya ayar vermede ileri noktalara geldi. Anlayacağınız PKK, Millet İttifakı'nın HDP'ye ilgisinden çok memnun.

MUHARREM İNCE'YE SALDIRANLARA BAKINIZ. Meral Akşener, masadan ayrılınca, CHP arka bahçelerinden yemediği küfür kalmamıştı. Akşener'in ilk ayrılık açıklamasının ardından CHP yandaşı çoğu isim Akşener'i hedef alırken Fazıl Say "Çek sifonu gitsin!" ifadesini kullanmıştı. Ancak Akşener'in ittifaka geri dönüşü sonrasında Say bu paylaşımını kaldırdı.

Bu sefer, 100 bin imzaya ulaşan İnce'yi 'yalnız goril' Bua Noi'yle kıyasladı. CHP'nin arka bahçesinin sözcüsü olarak Akşener'e yaptıklarını, İnce'ye "muhalefetin oylarına göz dikmiş biri.

Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe, sıradan bir şovmene, oy verecek lüksü yok bu halkın" sözleriyle utanmadan saldırdı.

SONUÇ: İşine gelmeyenlere saldırıyorlar. İTİBAR SUİKASTLARIYLA İKTİDARA GELECEKLERİNİ SANIYORLAR. ABD-AVRUPA'DAN GÖZÜNÜ AYRILAMIYORLAR. GOCUNMADAN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ KOLU HDP ANLAŞIYORLAR. Güzel bir atasözümüz var. KIRK YILLIK KANİ, OLUR MU YANİ. Bu atasözü, CHP zihniyetini çok iyi anlatıyor.