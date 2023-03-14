ABD’nin planlarına geçit yok

BAŞKAN Tayyip Erdoğan, küresel lider olduğundan sadece seçimleri değil aynı süreçte Türkiyemiz'in gücünü artıran jeopolitik hamleleri de gerçekleştirme başarısı gösteriyor.

Geçen hafta ABD Başkanı Biden'ın adamları Suriye'de sinsi-kirli temaslar yapmıştı. Başkan Erdoğan ve Putin, hemen karşı hamleyi gerçekleştirdi, Biden'ı köşeye sıkıştıracak stratejik bir çıkışa imza attılar. Tüm gözlerin seçimlere çevrildiği bir zamanda Başkan Erdoğan ve Rusya Lideri Putin, Biden'ın nefesini KESEN, UYKULARINI KAÇIRAN MÜTHİŞ bir hamle yaptılar.

Amerika'nın Suriye'de PKK DEVLETÇİĞİ KURMA planını havaya uçuracak, ilk defa Türkiye ile Suriye'yi aynı masada buluşturacak, Türkiye- Rusya-Suriye-İran arasında 15-16 Mart'ta ORTAK BİR toplantı gerçekleşiyor.

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın Şam'la diyalog kararı ve 15-16 Mart'ta (Moskova) Türkiye-Rusya-Suriye-İran'ın ilk defa aynı masaya oturması, bölge jeo-politiğinde büyük hareketlenmelere yol açacak özellikler taşıyor. Geçen hafta, Derin Amerika'lılar, Suriye'de sinsi ziyaretler gerçekleştirmişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Irak- Kuzey Irak Kürt Yönetimi, Ürdün, İsrail ve Mısır'ı kapsayan kritik bir Ortadoğu turuna çıktı. "ABD güçleri Irak'ın davetiyle ülkede kalmaya hazır" dedi.

Amerikan Genel Kurmay Başkanı Milley de zamanlaması manidar bir şekilde Suriye'ye gitti aparatları PKK-YPG ile gizli görüşmeler yaptı.

Suriye'de kalacaklarını ve aparatları terör örgütü PKK-PYD mensuplarıyla birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Austin ve Milley'ın arkasından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, terör örgütü PKK/YPG Kamplarına gitti. Bu gelişmeler olurken, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sırasında İstanbul Büyükada'da bulunan ve Türkiye'nin kırmızı bülten çıkardığı ABD'nin meşhur CIA ajanı Henry Barkey, Washington'da konuştu.

Demokrasileri Savunma Vakfı'nda "Milley'nin ziyareti Türkiye'ye seçim mesajı mıydı?" sorusuna "ABD Genelkurmay Başkanı Suriye'nin kuzeyine yaptığı sürpriz ziyaretle bir mesaj vermiş olabilir. Bence bu bir sinyal" diyerek manidar bır açıklama yaptı. Milley'in, terör örgütü PKK/ PYD mensuplarıyla da görüştüğü iddiası üzerine Amerikan Büyükelçisi Jefrey, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Ne iştir bu? Neler tezgahlanıyor" diye soruldu. Türkiye, asla Kuzey Suriye'de bir bir PKK DEVLETÇİĞİ KURDURMAYACAK.

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Suriye ile ilişkileri yeni gerçekler doğrultusunda düzenleme çalışmalarını sürdürüyordu. 15-16 Mart'ta (Moskova) Türkiye-Rusya-Suriye-İran'ın ilk defa aynı masaya oturması, bölge jeopolitiğinde büyük hareketlenmelere yol açacak özellikler taşıyor. Bu süreç başarıya ulaşırsa ABD'NİN SURİYE'DE KALMASI ve PKK-PYD'ye kanton kurdurması planları havaya uçacak. Terör örgütü PKK-YPG ABD aparatının kökü kazınması SÜRECİ başlatılacak. Başkan Tayyip Erdoğan- Türkiye'nin sağlam DURUŞU karşısında ABD, Kuzey Suriye'de bir PKK KANTONU-ÖZERK DEVLETÇIK kurma hayalleri çöküyor, nefesi kesiliyor, sallanıyor, kıvranıyorlar.

SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerinden başarı ile çıkması, Derin ABD'nin en büyük korkusu.

Önümüzdeki aylarda, Başkan Erdoğan sadece 2023 seçimlerini kazanmayacak, aynı anda, ABD'nin KUZEY SURİYE PKK KANTONCUĞU PLANINI DA ÇÖP TENEKESİNE GÖNDERME YOLUNDA YÜRÜYOR. DERİN AMERİKA, sinsi-kirli Suriye tezgahları kurgulayarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'ye de yardımcı olacaklarını sanıyorlardı. ÇOK ALDANACAKLAR. AZİZ MİLLETİMİZ VE ERDOĞAN, DERİN ABD'NİN PLANLARINI MUHAKKAK AMA MUHAKKAK BOZACAKTIR...