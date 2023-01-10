Yeni hamleler

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yavrularının ALTILI MASASI, aday belirleyemezken, birbirine çelme atarken, Başkan TAYYİP ERDOĞAN, TÜRKİYE'yi Yeni Dünya Düzeni'nde etkili aktör yapma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Evet TÜRKİYE YÜZYILI hayırlara vesile olacak. Bilindiği gibi, Doğu Akdeniz ve ADALAR DENİZİ (EGE) sadece Türkiye için değil küresel güçler için de yaşadığımız günlerde tarihsel önemini çok arttırdı. Küresel güçlerin sızan bazı istihbarat belgelerinde SAVAŞ RİSKİ EN YÜKSEK BÖLGE olarak geçiyor.

KKTC, barındırdığı hidrokarbon yatakları bakımından Türkiye'nin gelecek planlarını doğrudan ilgilendirmektedir.

Havzayı önemli hale getiren hidrokarbon yataklarının çoğu Kıbrıs adası etrafında yoğunlaşmaktadır.

Diğer taraftan Türkiye'nin bir enerji üssü olmasını sağlayacak Avrupa enerji hatlarını kontrol etmek istemesi 2023 hedeflerindendir. Bunun TÜRKİYE'yi tartışmasız bölgesel bir güç haline getireceği GERÇEKTİR. Bölgeye ABD, Rusya, Fransa ve Çin'in ilgisi bilinen bir gerçektir. Bu da Doğu Akdeniz'in ne kadar önemli bir bölge olduğunu net ve açık göstermektedir.

BAŞKAN ERDOĞAN'ın 2023 DOĞU AKDENİZ VE ADALAR DENİZİ jeopolitik hamleleri arka arkaya devreye giriyor.

Küresel güçlere DERİN MESAJ verecek ve DERİN AMERİKA'nın tetikçiliğini yapan Yunanistan'ın nefesini kesecek hamlelerin detaylarına bakalım.

1) KKTC'NIN TANINMASI İÇİN MEKİK DİPLOMASİSİ: Erdoğan'ın titizlikle yürüttüğü KKTC'nin tanınması yolundaki mekik diplomasisi sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletler Birliği'ne gözlemci üye olarak kabul edildi.

2) ANADOLU UÇAK GEMİSİ 23 NİSAN'DA DOĞU AKDENİZ'DE BAYRAK GÖSTERECEK: Anadolu Gemisi çok maksatlı, uçak ve amfibi gemi...

Erdoğan'a büyük ses getirecek bir törenle teslim edilecek.

Türkiye'nin amiral gemisinin ilk görev yerinin Türkiye'nin deniz yetki alanı Adalar Denizi ile Girit Adası açıkları.

Bilindiği gibi, Girit Adası ile Rodos arası Doğu Akdeniz ile Adalar Denizi (EGE)kesişme bölgesidir.

Anadolu uçak gemisi, Türkiye'ye ayak oyunlarına karşılık verecek. Girit'in güneyinde batısında 12 mil hayalleri kuranların uykularınıu kaçıracak.

Bölgedeki son gelişmelere yönelik bir takım yapılanmalara ikaz ve ihtar etmek üzere bir görev emri almış olarak dolasacak.

TCG Anadolu uçak gemisi, Libya konusunda acil ve ivedi bir hadise yaşandığı takdirde istikamet alacak Gerektiğinde Kızıldeniz, Somali, Cibuti ve Sudan deniz alanlarında da bayrak gösterecek.

3) GEÇİTKALE IHA ÜSSÜ GÖREVE HAZIR...

4) GAZİMAGOSA TÜRK DENİZ ÜSSÜ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR...

5) ABDULHAMİD HAN'IN YENİGÖREV BÖLGESİ...

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi nın çalıştığı Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu 2023 müjdelerıne hazırlanıyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de doğalgaz ihtimali bulunan 5 nokta tespit etti. Gazipaşa'nın 55 kilometre açığı da o noktalardan biri.

Yörükler -1 kuyusu tesadüfen seçilmedi.

Türk sismik gemileri Doğu Akdeniz'i baştan sona taradı. Şu anda Doğu Akdeniz ile ilgili ciddi veriler Türkiye'nin elinde. Bu bölge KTTC'ye yakın.

Kıbrıs'ın doğalgaz bulunduğu belirlenen ihtilaflı noktalara da yakın.

Abdülhamid, yorüklerde doğalgaz müjdesi verdikten sonra KKTC ile Girit açıklarına kadar olan TÜRK DENİZ SAHASINDA görev emrİ alması programda....

SONUÇ: TÜRKİYE artık büyük düşünüyor. Geçmişin hasta adamı artık tarih oldu. Başkan Erdoğan-Türkiye, 2023 yılında da DOĞU AKDENİZ VE ADALAR DENİZİ'nde (EGE) yeni müthiş hamlelere hazırlanıyor. Kartların yeniden dağıtılmasını sağlayacak.

BÜYÜK VE BAĞIMSIZ TÜRKİYE GELİYOR. Artık içine kapanan, emir alan TÜRKİYE yok. O nedenle BAŞKANLIK SEÇİMİ çok önemli.

TÜRKİYE'NİN YÜZYILI HAYIRLI OLSUN.