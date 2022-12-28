Rothschild’in Liberation Gazetesi yine kudurdu

FRANSA'NIN başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 69 yaşındaki istihbarat örgütlerinin rahatça kullanabileceği bir IRKÇI TETİKÇİ, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırının ardından Fransa'nın koynunda beslediği PKKPYD çapulcuları sokakları savaş alanında çevirdi. Emperyalistlerin kullandığı aparat PKK, Paris sokaklarını altüst etti. NE TESADÜF.

KÜRESEL SERMAYE BARONUROTHSCHILD'İN LIBERATION GAZETESİ KUDURDU. Türkiye düşmanlığı yorumlarıyla tanınan Liberation gazetesi çıktı, suçu Türkiye'ye attı. Gazete, haberinde Türkiye'den şüphelenildiğine dair skandal ifadeler paylaştı. Kuduran Liberation Gazetesi'ne aynen iade ediyoruz. Sizin arkanızda KALLEŞLİĞİN, SÖMÜRGECİLİĞİN GÖLGESİ VAR.

Türkiye düşmanı bu Fransız gazetesinin ciğeri beş para etmez.

1968 yılında öğrenci hareketinden doğan, düşünür Jean Paul Sartre tarafından kurulmuş, sol-sosyalist eğilimli Liberation gazetesinin büyük hissesi, 2005 yılında küresel kapitalizminin aristokratı, bankacı Baron Edouard de Rothschild tarafından satın alınmıştır. Fransa'nın koynunda beslediği yılan PKKPYD tarafından sokulması olayını psikolojik harp tekniği uygulayarak Türkiye düşmanlığı yapan bu gazeteyi ünlü düşünür Jean Paul Sartre ölmemiş olsaydı, herhalde kahrından ölürdü. Ya da bir başka deyişle, mezarında ters dönerdi.

Bugün, Dünya kapitalizminin Fransız aristokratı, bankacı Baron Edouard de Rothschild'in gazetesi, utanmadan Solcu-Sosyalist takılıyor.

PKK-PYD'nin paçavraları altında düzenlediği yürüyüşe bazı Fransız siyasetçiler de destek verirken, Türkiye'yi saldırıyla ilişkilendirmeye çalışan skandal habere Liberation imza atıyor.

Besledikleri yılanın kendilerini sokmasına bakmayarak, çirkin olayla ilgili dikkatlerin açıkça başka yerlere çekilme çabası gösteriyorlar. Kapitalist patronun emrindeki sahte solcu-sosyalıst Liberation gazetesini yıllar önce de, Hebdo saldırısında da takındığı küstah tavırla tanımıştık. Hebdo olayında da cibilliyetini göstermiş, olayı çarpıtarak İSLAM DÜŞMANLIĞI yapmışlardı.

KUDURMALARININ ARKASINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ. Başkan Erdoğan-Türkiye, özellikle sınır ötesinde düzenlediği nokta atışı operasyonlarla PKK-PYD'ye nefes aldırmıyor. PKK-PYD konusunda yumuşak bir üslup benimseyen Fransa, Barış Pınarı Harekatı'na küstahça KARŞI ÇIKMIŞTI.

Fransa'da çok sayıda PKK bağlantılı dernek, vakıf, basın kuruluşu bulunuyor. Rahatça propaganda yapıyor ve üye devşirmeyi sürdürüyorlar. Koynunda besledikleri PKK-PYD terörü kendilerini ısırınca acılarını başka yerlerde çıkarmaya çalışıyorlar.

1. Dünya Savaşı sonrasında İngilizler-Fransızlar gizli bir anlaşma (1916) Osmanlı'yı parçalama, Ortadoğu İslam coğrafyasına çökmüşlerdi. Sykes-Picot dedikleri anlaşma ile İngilizler, Suriye-Lübnan'ı Fransızlar'a peşkeş çekmişlerdi.

İngilizler, petrole çökmek için Kerkük- Musul'a (Irak) el koydular, kadim Anadolu'dan kopardılar.

SONUÇ: Fransa, yıllardır bölücü PKK'yı, komunist DHKP-C'yi koyunlarında beslediler. DHKP-C terör örgütü başı Dursun Karataş yıllarca Fransa'da, Belçika'da gezdi. Oralarda öldü. Sabancı cinayetinin sanığı DHKP-C militanı hala Fransa'da, Belçika'da dolaşıyor.

Vermiyorlar. Küresel Sermaye Baronu Rothschilds'in patronu olduğu kendisini solcu-sosyalist diye yutturan LIBERATION'un istihbarat orijinli küstah haberinin arkasındaki konumlanmış AĞABABALARI İYİ BİLİYORUZ!