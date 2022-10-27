İcazet turları

ALTILI Masa, 6 Kasım'da 8'inci toplantısını yapacak. Daha önceki 7 toplantıda ne ortak aday belirlediler ne de Aziz Milletimiz için vizyon açıkladılar. Kasım toplantısından da dişe dokunur bir sonuç çıkacağa benzemiyor. Buna karşılık, Altılı Masa'nın iki etkili aktörü Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in birbirlerine yönelik yeni manevralarını görüyoruz.

Kılıçdaroğlu ile Akşener karşılıklı manevralarla birbirlerine psikolojik harekat taktikleri uygularken yavruları ne yapacak? Onlar da milletvekili listesi pazarlığı için adım atacak. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri, yeni seçim sistemi ile yapılacak. Bu nedenle, Altılı Masa'nın yavruları Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'ın milletvekili olmaları, ancak CHP ve İP liderlerinin elinde.

İllerde yüzde 7 oy alma şansı görünmeyen ALTILI MASA YAVRULARININ halini görünce aslında şaşırmamız gerekiyor.

Biri Erdoğan sayesinde başbakanlık yaptı, diğeri Erdoğan sayesinde Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Evet Ali Babacan da Ahmet Davutoğlu da, Erdoğan'ın gölgesini kendi gölgeleri sandı.

Şimdi Kılıçdaroğlu ile Akşener'e "Bizi vekil yap" diye neredeyse yalvaracaklar. Altılı Masa'da artık Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in ORTAK ADAY OLMA savaşları sürecek.

Burada Davutoğlu ile Babacan, KURNAZ davranmak zorunda.

İkisini de küstürmemek için naif konuşacaklar.

Kılıçdaroğlu da Akşener de ABD'den icazet alma yolunu seçti.

Şimdi her ikisi de Avrupa'dan icazet almak için adımlar atacak.

Derin Amerika'dan İCAZET ALMA yarışı, İngiltere ve Almanya'dan devam edecek. Kılıçdaroğlu, 6 Kasım'daki çay içme toplantısından sonra İngiltere'ye gidecek.

Derin İngiltere olarak bilinen CHATAM HOUSE'un beyin kadrosu ile siyasi ve ekonomik icazetler konusunda görüşmeler yapacak. Bunun için temaslar sürüyor.

Ardından Kılıçdaroğlu'nun Almanya turu olacak. Ziyaretin Aralık ayında olması planlanıyor.

İNGİLTERE denilince Abdullah Gül ve Ali Babacan'ı tek geçmek gerekiyor. Almanya konusunda ise Davutoğlu öne çıkıyor.

Kılıçdaroğlu bu iki ülkenin 3 isim üzerindeki etkisini gayet iyi biliyor.

Kılıçdaroğlu'nun İngiltere turunda gizli rehber Gül ve Babacan olacaktır.

Hatırlayalım.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölüm döşeğinde olduğu ve öldüğü sırada NE TESADÜF ABDULLAH GÜL, İngiltere'de bulunuyordu.

Siyasette tesadüfler ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİDİR.

Gül de tesadüfleri iyi bilir.

Almanya için Davutoğlu iyi bir rehberdir. 2016 yılında dönemin başbakanı Davutoğlu, Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı basın toplantısında ALMANCA konuşmuştu. Siyasi açıdan skandal olan bu dil tercihi, Almanya'ya mesajdı.

SONUÇ: Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, dün CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, DEVA Partisi Dışişleri Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım'ı Brüksel'de bir masada buluşturdu. ALTILI MASA'nın gizli ortağı HDPKK, dün masaya oturdu. Bu da sinsi senaryonun dışa vurumuydu. ALTILI MASA aslında yok. HDPKK ile aynı masada olan İYİ PARTİ, bir daha, "Biz onlarla aynı masada olmayız" sözünü söylememeli. Çünkü bu yalana artık kimse inanmaz.