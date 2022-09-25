CUMHURBAŞKANIMIZ Erdoğan, BM kürsüsünden dünya liderlerine "Uluslararası toplumu bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz. KKTC'nin bağımsızlığının tanınması sorunun çözümü için tek yol. Yunanistan Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenlere uyguladığı geri itmeler dışında ülkedeki Müslüman Türk azınlığa karşı da baskıcı politika izliyor" sözleriyle jeopolitik bir hamle yaptı. Başkan Erdoğan, Kıbrıs Türk Devleti'nin kuruluşuna GİDEN YOL TAŞLARINI DİZERKEN, Doğu Akdeniz denkleminde Türkiye'nin küresel aktörlüğüne bir kez daha imza attı.
Jeopolitik hamleleriyle unutulmuş insanı ve değerleri bir kez daha hatırlatan Başkan Erdoğan, hiç kuşkusuz köklü bir medeniyet anlayışına ve bu noktada Türkiye'nin sahip olduğu zenginliğe işaret etmektedir.
Uzun bir süredir Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür" mottosuyla sürdürdüğü küresel çıkışlar güçlü bir gelecek noktasında Türkler'in tarihsel şuuruna dikkat çekmesi açısından büyük önem taşırken, asırların içinden süzülerek gelen KIZILELMA PARADİGMASINA CANLILIK KAZANDIRIYOR.
Birinci Kıbrıs Zaferi'ni rahmetli Necmettin Erbakan ve rahmetli Bülent Ecevit gerçekleştirmişti.
İkinci Kıbrıs Zaferi'nin mimarı da Başkan Erdoğan'dır. 1960 Zürih ve Londra anlaşmalarına göre Türkiye, Kıbrıs'ta garantör olarak jeopolitik hamlelerini devreye sokuyor. 1974 Barış Harekatı'yla, Yunanlar'ın ENONİS PLANLARINI ÇÖPE ATMIŞTIK.
Başkan Erdoğan, BM'de dünya liderlerinin gözünün içine bakarak, "KKTC'Yİ TANIYIN" diyerek, gündemi belirledi. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için olağanüstü gayreti, tahıl koridoru konusunda attığı adımlar TÜRKİYE'nin ÇOK BÜYÜK OYUNCU olduğunun ilanıdır.
Fransız, Alman ve İtalyan liderler başta olmak üzere Avrupa Birliği, Erdoğan'ın KÜRESEL LİDERLİK adımlarını gıpta ile izliyor. KIBRIS MI? Burada da Türkiye'nin etkisi görülecek. Maraş'ta atılan adımının ne kadar etkili olduğunu ABD de Avrupa'da anlamaya başladı.
Akdeniz'de de Türkiye olmadan alınan tüm kararlar bu büyük denizin dibini boylayacaktır.
Artık Kıbrıs, ABD'ye, Avrupa'ya, Rumlara, Yunanlara yem olmayacak.
Garantör Türkiye ve masum Kıbrıs Türkleri'nin ayağa kalkışıyla, DOĞU AKDENİZ'DE YENİ BİR DENKLEM KURULMUŞTUR.
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yarınlarda Kıbrıs-Girit açıklarında olacaktır. EGE ADALARI YA SİLAHLARDAN ARINDIRILACAK YA ARINDIRILACAK. ARINDIRILMAZSA TÜRKİYE'NİN TEHDİTLERİ BERTARAF ETME, MEŞRU MÜDAFAA HAKKI DOĞMUŞ OLACAK.
SONUÇ: EVET. BAŞKAN ERDOĞAN DİYOR Kİ, "Masum insanların kanı kirli siyasi hesaplar uğruna akmaya devam ettikçe, insanlığın vicdanı huzur bulamaz." Başkan Erdoğan-Türk Devlet aklı, tek dişi kalmış BATI'nın KİRLİ PLANLARINI paçavraya çevire çevire BÜYÜK TÜRKİYE yolunda emin adımlarla yürümektedir.
Erdoğan'ın KIBRIS TÜRK DEVLETİ KURMAYA yönelik Jeopolitik hamleleri KIZILELMA heyecanımızı canlandırıyor. Atılan her adımın arkasında bir mühendislik harikası yatmaktadır. Avrupa'nın yaşadığı sorunların ne kadar had safhaya çıktığını, oradaki gurbetçilerimizden dinliyoruz. Böyle kritik bir dönemde ERDOĞAN gibi bir lidere sahip olmanın şansı bizlere nasip oldu.
KIBRIS TÜRK DEVLETİ HAYIRLI OLSUN.
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Kıbrıs Türk Devleti
CUMHURBAŞKANIMIZ Erdoğan, BM kürsüsünden dünya liderlerine "Uluslararası toplumu bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz. KKTC'nin bağımsızlığının tanınması sorunun çözümü için tek yol. Yunanistan Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenlere uyguladığı geri itmeler dışında ülkedeki Müslüman Türk azınlığa karşı da baskıcı politika izliyor" sözleriyle jeopolitik bir hamle yaptı. Başkan Erdoğan, Kıbrıs Türk Devleti'nin kuruluşuna GİDEN YOL TAŞLARINI DİZERKEN, Doğu Akdeniz denkleminde Türkiye'nin küresel aktörlüğüne bir kez daha imza attı.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- ABD gezisinin şifreleri 24 Eylül 2022, Cumartesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasındaki ABD ziyaretinin şifrelerini gözden geçirelim....
- Kızılelma seferi 19 Eylül 2022, Pazartesi 1915'LERDE Birinci Dünya Savaşı ile kurulan 20'nci Yüzyıl Düzeni sona erdi. İçinde yaşadığımız süreçte 21'inci...
- Mayın Tarlası 18 Eylül 2022, Pazar DERİN Amerika-Avrupa tarafından Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan altısı masa üstünde, ikisi altında, HDP-PKK...
- Küresel hamleler 11 Eylül 2022, Pazar İNGİLTERE Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünden sonra şu anda dünyanın en tecrübeli 4 lideri Başkan Erdoğan, Biden,...
- Kızıl elma 08 Eylül 2022, Perşembe BAŞKAN Tayyip Erdoğan -Türk Devlet Aklı, Eylül ayında müthiş bir KIZIL ELMA seferine çıktı. Özellikle BAŞKAN ERDOĞAN'ın...