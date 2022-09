Kıbrıs Türk Devleti

CUMHURBAŞKANIMIZ Erdoğan, BM kürsüsünden dünya liderlerine "Uluslararası toplumu bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz. KKTC'nin bağımsızlığının tanınması sorunun çözümü için tek yol. Yunanistan Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenlere uyguladığı geri itmeler dışında ülkedeki Müslüman Türk azınlığa karşı da baskıcı politika izliyor" sözleriyle jeopolitik bir hamle yaptı. Başkan Erdoğan, Kıbrıs Türk Devleti'nin kuruluşuna GİDEN YOL TAŞLARINI DİZERKEN, Doğu Akdeniz denkleminde Türkiye'nin küresel aktörlüğüne bir kez daha imza attı.

Jeopolitik hamleleriyle unutulmuş insanı ve değerleri bir kez daha hatırlatan Başkan Erdoğan, hiç kuşkusuz köklü bir medeniyet anlayışına ve bu noktada Türkiye'nin sahip olduğu zenginliğe işaret etmektedir.

Uzun bir süredir Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür" mottosuyla sürdürdüğü küresel çıkışlar güçlü bir gelecek noktasında Türkler'in tarihsel şuuruna dikkat çekmesi açısından büyük önem taşırken, asırların içinden süzülerek gelen KIZILELMA PARADİGMASINA CANLILIK KAZANDIRIYOR.

Birinci Kıbrıs Zaferi'ni rahmetli Necmettin Erbakan ve rahmetli Bülent Ecevit gerçekleştirmişti.

İkinci Kıbrıs Zaferi'nin mimarı da Başkan Erdoğan'dır. 1960 Zürih ve Londra anlaşmalarına göre Türkiye, Kıbrıs'ta garantör olarak jeopolitik hamlelerini devreye sokuyor. 1974 Barış Harekatı'yla, Yunanlar'ın ENONİS PLANLARINI ÇÖPE ATMIŞTIK.

Başkan Erdoğan, BM'de dünya liderlerinin gözünün içine bakarak, "KKTC'Yİ TANIYIN" diyerek, gündemi belirledi. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için olağanüstü gayreti, tahıl koridoru konusunda attığı adımlar TÜRKİYE'nin ÇOK BÜYÜK OYUNCU olduğunun ilanıdır.

Fransız, Alman ve İtalyan liderler başta olmak üzere Avrupa Birliği, Erdoğan'ın KÜRESEL LİDERLİK adımlarını gıpta ile izliyor. KIBRIS MI? Burada da Türkiye'nin etkisi görülecek. Maraş'ta atılan adımının ne kadar etkili olduğunu ABD de Avrupa'da anlamaya başladı.

Akdeniz'de de Türkiye olmadan alınan tüm kararlar bu büyük denizin dibini boylayacaktır.

Artık Kıbrıs, ABD'ye, Avrupa'ya, Rumlara, Yunanlara yem olmayacak.

Garantör Türkiye ve masum Kıbrıs Türkleri'nin ayağa kalkışıyla, DOĞU AKDENİZ'DE YENİ BİR DENKLEM KURULMUŞTUR.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yarınlarda Kıbrıs-Girit açıklarında olacaktır. EGE ADALARI YA SİLAHLARDAN ARINDIRILACAK YA ARINDIRILACAK. ARINDIRILMAZSA TÜRKİYE'NİN TEHDİTLERİ BERTARAF ETME, MEŞRU MÜDAFAA HAKKI DOĞMUŞ OLACAK.

SONUÇ: EVET. BAŞKAN ERDOĞAN DİYOR Kİ, "Masum insanların kanı kirli siyasi hesaplar uğruna akmaya devam ettikçe, insanlığın vicdanı huzur bulamaz." Başkan Erdoğan-Türk Devlet aklı, tek dişi kalmış BATI'nın KİRLİ PLANLARINI paçavraya çevire çevire BÜYÜK TÜRKİYE yolunda emin adımlarla yürümektedir.

Erdoğan'ın KIBRIS TÜRK DEVLETİ KURMAYA yönelik Jeopolitik hamleleri KIZILELMA heyecanımızı canlandırıyor. Atılan her adımın arkasında bir mühendislik harikası yatmaktadır. Avrupa'nın yaşadığı sorunların ne kadar had safhaya çıktığını, oradaki gurbetçilerimizden dinliyoruz. Böyle kritik bir dönemde ERDOĞAN gibi bir lidere sahip olmanın şansı bizlere nasip oldu.

KIBRIS TÜRK DEVLETİ HAYIRLI OLSUN.