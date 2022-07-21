Küresel lider

BAŞKAN Tayyip Erdoğan'ın bir ayağı batıda, bir ayağı doğuda.

ABD Başkanı Biden ile Madrid'de konuşuyor, 20 gün sonra Rusya lideri Putin'le Tahran'da baş başa görüşüyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz ay Madrid'de yapılan NATO zirvesinin yıldız lideriydi. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya üzerinden NATO'nun büyük ülkeleri başta ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya tarihi nokta atışlar yaptı. Diplomatik zaferle Türkiye'ye döndü. Başkan Erdoğan 19 Temmuz'da da İran'ın başkenti Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rus lider Putin ile buluştu. Zirvede Ortadoğu'dan Kafkasya'ya jeopolitik gelişmeler ele alındı. Yani dünyanın önde gelen iki lideri Biden ve Putin'le aynı anda konuşabilen, Batı'ya ve Doğu'ya damga vuran tek lider Başkan Tayyip Erdoğan'dır. Başkan Erdoğan hepsiyle buluşuyor, konuşuyor.



Batı'nın ve Doğu'nun olası gelişmelerine anında Türkiye'ye hazırlıyor. Başkan Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile görüşmesi Batı basınında manşetlere çıktı. Batı medyası "Başkan Erdoğan Batı'ya ve Doğu'ya seslenen tek lider" başlıklarını attı.

Erdoğan Tahran'da sadece güncel değil gelecek 10 yılları kapsayan jeopolitik analizlerde de bulundu.

Suriye'de asla ve kata bır

ABD APARATI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK UYDU KANTONU kurdurmayacağını net ve açık Putin'in ve Reisi'nin gözlerinin içine baka baka dile getirdi. Bu sözlerin hedefinde aynı zamanda Amerika ve Avrupa da vardı.

Erdoğan'ın şu sözleri gelecek 10 yılları çok yakından ilgilendiriyor: "Terör örgütleri ile mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir.

Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Astana garantörleri olarak, Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır." Bu sözler, kararlı Türkiye'nin sesidir. IRAK-SURIYE-AKDENIZ HATTI Türkiye'nin beka hattıdır.

Erdoğan-Putin-Reisi 3'lü görüşme sonrasında yayınlanan bildiride dikkati çeken noktalar var:

"Devlet başkanları, gayrimeşru özyönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere, terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimi reddetmişlerdir.

Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını vurgulamışlardır." Buradaki GAYRI MEŞRU ÖZYÖNETİM ifadesi Fırat'ın Doğusu'nda Derin Amerika'nın aparatı PKK uydu devletçiğini kastetmektedir. "Devlet başkanları, Suriye'ye ait olması gereken petrol gelirlerinin yasa dışı olarak ele geçirilmesine ve aktarılmasına karşı olduklarını ifade etmişlerdir." Burada, derin ABD aparatı, bölücü terör örgütü PKK'nın çıkardığı petrolü gayrımeşru kanallardan satması kastedilmektedir.



SONUÇ: Son madde, Erdoğan- Putin-Reisi'nin görüşmelerinin zirve şeklinde sürdürülmesini ifade etmektedir. Bu sürecin kilit lideri Erdoğan'nın hem Batı'da hem Doğu'da yaptığı yapacağı diplomasinin sonuçlarının devamlı ele alınmasını sağlayacaktır. Yani ABD ve NATO Putin'le savaşırken, Putin'le görüşme imkanları yokken, Batı'nın da lideri olan Erdoğan'ın Putin'le buluşup konuşmasını içermektedir. Başkan Erdoğan Ukrayna savaşını bitirmede, tahıl krizini önlemede, Batı ile Doğu arasındaki dıplomatık ağırlığı ıle KÜRESEL LİDER konumunu tahkim etmeyi sürdürecektir.

BM'NİN iflas ettiği süreçte küresel lider Başkan Tayyip Erdoğan var.