T.C. ANTALYA

27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.65139935-2021/255-Ceza Dava Dosyası 29.04.2024 İLAN METNİHakaret ve basit yaralama suçlarından sanıklar Khasan ve Mukhabat oğlu 07/02/1997 Tacikistan doğumlu Mukhammads harıfı Murodzoda ve Hasan ve Muhabbad oğlu 1991 Tacikistan doğumlu Parvızı Khasan Murodzoda haklarında,

Sanık Mukhammadsharıfı Murodzoda'nın Baran Can Çimen'e yönelik kasten yaralama suçundan 2 AY 15 GÜN hapis cezası ile cezalandırılmasına, Nisa Çimen'e yönelik kasten yaralama suçundan 2 AY 15 GÜN gün hapis cezası ile cezalandırılması ile hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği. Sanık Mukhammadsharıfı Murodzoda'nın hakaret suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verildiği,

Sanık Parvızı Khasan Murodzoda'nın Baran Can Çimen'e yönelik kasten yaralama suçundan 2 AY 15 GÜN hapis cezası ile cezalandırılmasına, Nisa Çimen'e yönelik kasten yaralama suçundan 2 AY 15 GÜN gün hapis cezası ile cezalandırılması ile hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği. Sanık Parvızı Khasan Murodzoda'nın Nisa Çimen'e yönelik hakaret suçundan beraatine karar verildiği

İiş bu kararın tüm aramalara rağmen sanıklar Mukhammadsharıfı Murodzoda'nın ve Parvızı Khasan Murodzoda'nın adresi tespit edilemediği ve tebliğ edilemediğinden karar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten sonra 7 günlükyasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02027753

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