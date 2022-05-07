Türk enerjisi

AVRUPA ile Rusya arasında Ukrayna savaşı bağlamında iki farklı savaş yürüyor.

1) Ukrayna topraklarında silahlı ABD-AVRUPA destekli Polonya ve Rusya savaşı...

2) Avrupa ile Rusya arasında enerji savaşı... (Doğalgaz-petrol-kömür...) Enerji savaşında 1 Mayıs 2022 günü önemli bir gelişme oldu. Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan altıncı yaptırım paketini açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Rus enerjisine olan bağımlılığı bitirme konusunda anlaştık. Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağız" dedi. Leyen'in vurucu cümlesi "Rus petrolünün alternatif tedarik yollarını güvence altına almayı planlıyoruz" sözleri oldu.

Peki başta Almanya olmak üzere Rus petrolü ve doğalgazına alternatif nereden bulacaklar.

Elbette Türkiye'den. Türkiye; Orta Doğu ve Hazar Havzası başta olmak üzere, dünyanın ispatlanmış DOĞALGAZ ve PETROL rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ına sahip bir bölgede yer alıyor. Türkiye'nin, Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamada sağlayacağı katkı, kritik önemde...

İki küresel gücün ABD-Avrupa ile Rusya'nın Ukrayna'da silahlı mücadele içine girmeleri sonrası enerji ve özellikle doğal gaz sektörü farklı bir dünyaya evrildi. Rus gazına bağımlı Avrupa ülkeleri kara kara düşünüyor. Avrupa, Almanya, İskandinav ve Balkan ülkeleri doğalgazda Türkiye'nin gözünün içine bakıyor.

Avrupa'nın Türkiye hariç, başka bir kaynaktan 155 milyar m3/yıl gazı ikame etme şansı yok. Doğal gazda Avrupa'nın Rusya'dan 5 ana güzergah rotasından gaz tedariki var. Bunlardan en önemlisi Türkiye- Rusya hattından, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı da besleyen Türk Akım güzergahı ve TANAP HATTI ile Azerbaycan-Türkiye'den geçen güzergah. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. İsral Cumhurbaşknı Herzog da Başkan Erdoğan'dan DOĞU AKDENİZ GAZININ AVRUPA'YA boru hatları ile gönderilmesi için yardım istedi. Şimdi 4 önemli proje hazırlanıyor...

1) Azerbaycan-Türkiye TANAP hatlarından daha çok doğalgaz geçişi

2) Doğu Akdeniz, İsrail gaz bölgesinden Ceyhan'a yeni boru hattı döşenerek Avrupa akışının sağlanması

3) Irak'ın kuzeyinden Ceyhan'a yeni bir doğalgaz boru hattı inşa edilmesi

4) Türkiye'den Avrupa'ya yeni petrol boru hattı projesi Türkiye'de CEYHAN, bir enerji merkezi. Mevcut petrol boru hatlarımız şöyle:

BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN, CEYHAN-KIRIKKALE, IRAK-/ KERKÜK-YUMURTALIK-CEYHAN, RUSYA-ÜNYE-CEYHAN-Azerbaycan'dan ve Irak'tan gelmekte olan petrol boru hatlarının Almanya'ya uzanması tarihi bir proje olarak gündemde. Bakü-Tiflis- Erzurum'dan bir hat ile Ceyhan'dan Kırıkkale'ye gelen petrol hattı da ortak olarak ANKARA'DAN TRAKYA VE AVRUPA'YA UZANACAK. Evet Soltz'un Türkiye'ye gelmesinin ne kadar önemli bir arayışı ifade ettiği ortaya çıkıyor.

SONUÇ: Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de Türk bayrağı dalgalanırken, Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının döşenmesinde gece gündüz çalışmalar sürüyor.

Planlanan 170 kilometrelik boru hattı ile Karadeniz gazı 2023'ün ilk çeyreğinde ulusal sisteme bağlanacak.