28 Şubat'ın ritüelleri

RİTÜELLER, gündelik yaşamın sıradanlığı içinde büyük amaca gitme, onunla iletişim kurmayı sağlayan anlam kapılarıdır. Her ritüel kendi diliyle konuşur ve sembollerle vücut bulur. Ritüeller katılımcılarını, inancın eyleme dökülerek somutlaştığı ve her şeyin yüksek bir anlamla yüklü olduğu kutsal bir zamana ve mekana götürür. Örneğin, Masonik ritüel, bir Mason locasındaki derece çalışması sırasında söylenen veya gerçekleştirilen yazılı sözler ve eylemlerdir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 28 Şubat (Atlantik) İttifakı da aynen buluşmalarını, yol haritalarını ritüeller eşliğinde hazırlıyor. Bu yüzden, 6 benzemesin ritüellerini incelemek, aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostlarının ruh kozmolojisine adım atmak demektir. 28 Şubat İttifakı'nın 6 lideri, ilk ortak buluşmalarına bir ayin özelliğinde hazırlandılar. İlk ayinlerinin göze batan ritüeli, MASA oldu. Uzun zaman ilk ortak buluşmalarında nasıl oturacaklarını tartıştılar. Sonunda YUVARLAK MASADA karar kıldılar. 28 Şubat günü yapacakları ikinci ayinlerinin ritüeli de, liderlerin parti harfleri sırasına göre oturmasıdır. Ankara Bilkent Oteli'nde, ikinci adamları açıklama yapacak. 6 benzemez lider bu sefer DÜZ MASADA parti harf sıralamasına göre yan yana oturacak. ESKİ TÜRKİYE SİSTEMİNE DÖNÜŞ metnine imza atacaklar. Bu noktada, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasındaki 28 Şubat İttifakı'nın 2023'e kadar nasıl bir seyir içine gireceği öne çıkıyor. Tespit edilmelidir ki, 6 benzemez liderin ittifak zeminlerini belirleyen en önemli faktör ATLANTİKÇİ, yani Amerikancı ve Avrupacı olmalarıdır.

Nitekim, 6 benzemez lider, AHLATLIBEL buluşmasından sonra, "Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği düşüncelerine inanıyoruz" demişledir. Bilindiği gibi, darbelerin adında da, 'NATO yani, Cento'ya, Avrupa Birliği'ne bağlıyız' diyen ağa babalarıyla aynı düşünce içinde olduklarını tekrar göstermişledir. Diğer bir ifadeyle; ikinci toplantılar için, 28 ŞUBAT'ı seçerek, subliminal mesaj vermişlerdir.



ESKİ SİSTEME DÖNME RİTÜELİ

Millet İttifakı'nın bileşenlerini bir araya getiren tek motivasyon Başkan Erdoğan'ı devirmektir. 'Eski Türkiye Sistemi'ne hayranlıktır. Bu karşıtlık hali esasen fikri buluşmayı ötelemektedir. İç ve dış gelişmelere yönelik olarak; ittifakın hangi bileşeninin, hangi seviyeden bakarak, hangi noktalarda bir arada oldukları, karanlık yollarda yürümek demektir.

Zira 28 Şubat İttifakı'nın karşıtlık zeminin çelişik boyutlarından birisi PKK'nın siyasi kolu HDP'nin varlığıdır.

HDP-PKK'nın masasın altına saklanması millet nezdinde deşifre olmuştur. Seçim öncesi ve sonrası, HDP-PKK'ya verilen tavizler gizlenemeyecektir. Çünkü, dünyada hiçbir şey gizli kalmaz. Muhakkak bir gün ortaya çıkar. Evet. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 28 ŞUBAT İTTİFAKI 'Eski sisteme dönüş' için yollara düşmüş durumdalar.

Bu o kadar kolay bir hadise değil.

Aziz Milletimizin 2017'de kabul ettiği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yıkmak için Kemal Bey ve dostlarının, Anayasayı değiştirmeleri gerekiyor. Yani, Aziz Milletimize, "Verdiğiniz karardan dönün, Cumhurbaşkanı seçmekten vazgeçin, tekrar Meclis'te biz seçelim" diyorlar. Sormak lazım. Aziz Milletimiz Kemal Bey ve yavrularının karagözleri için bunu neden yapsın? Aziz Milletimiz, "Ben bundan sonra Cumhurbaşkanı seçmekten vazgeçiyorum, Gel Kemal Bey, siz seçin" neden desin? Ayrıca, 28 Şubat İttifakı'nın, Anayasayı değiştirmek için 400 milletvekili çıkarmaları gerekiyor. Şu anda 300'e dahi yaklaşmış dahi değiller. Halka gitmek yolunu seçerlerse 360'ı toplamaları lazım. 28 Şubat İttifakı, seçim yapıldıktan sonra hangi yıl, dönemin sonunda mı, ortasında mı bu sistemi değiştirmeye kalkacaklar? Bu konuda şimdiden ritüel tartışmaları var. Kemal Bey, Meral Hanım 2 yıl diyorlar. Ali Babacan "5 yıl çalışalım, beş yıl sonra değiştirelim, şimdiden KOALİSYON HÜKÜMETİ PROTOKOLÜ yapalım" kararındalar.



SONUÇ: CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasındaki ittifaka tavsiyemiz, yuvarlak masa, harf sıralı masa, 28 Şubat, Atlantik gözlüğü gibi ritüelleri bırakın, milli ve yerli zihniyetle Aziz Milletimize dönün. Atlantik ötesinden beklediğiniz iktidar gelmez.