NETANYAHU, gaddarca Müslüman Gazze'lileri aylardır öldürürken dini metinlere atıfta bulunduğuna tanık olmaktayız.

Netanyahu'nun, İsrail halkına yönelik kehanetlerin yer aldığı kitaptan, 'Yeşaya'nın (İşaya) kehanetini' yerine getireceğini söyleyerek, sinsi planlarının arkasında JEOPOLİTİK hedefler olduğunu açıkça görmekteyiz.

ABD, Gazze'de yeni jeopolitik haritalar kurguluyor. Mescid-i Aksa'nın, Eski Tapınak Dağı'nın (Süleyman Mabedi) tepesinde olduğuna inanıyorlar. Bu dağın batı duvarı, Yahudilik için en kutsal yer olarak kabul ediliyor.

Bu da, Siyonist Netanyahu, Aksa'nın altını oyma, tapınak yığınını ortaya çıkarma peşinde.

Diğer taraftan GAZZE'Yİ İŞGAL ETME-YUTMA rüyası görüyor.

GAZZE'Yİ YUTMA SİNSİ PROJESİ arkasında ABD'NİN JEOPOLİTİK, Siyonist Netanyahu'nun JEOPOLİTİK hedefleri var. Güya, Gazzelilere yardım için Gazze'nin Doğu Akdeniz'deki çok kıymetli deniz sahasına ABD-Pentagon yüzer platformlu limanı inşa etti.

Evet. O liman Gazze'ye yardım dümeniyle kuruldu. Gerçek başka. ABD Gazze sahilinde yeni liman inşası konusunda insaniliği bahane ediyor ama gerçekte insanlıktan uzaklar.

Nitekim, "Dürüst olsalardı, Gazze'ye limanı inşa etmek üzere gönderdikleri dev kamyon ve buldozerler, İsrail'in yıktığı evlerin enkazı altında kan kaybından ölmeye devam eden binlerce yaralıyı kurtarmak için gelebilirdi. Dürüst olsalardı, Refah Kapısının düzenli çalışmasını, yardımların BM kontrolünde Gazze'ye girmesini sağlarlardı. (ABD BM konseyinde bu yoldaki talepleri VETO etti). ABD'nin kurduğu bu limandan GÜYA yardım gelecekmiş. Yardım dümeni örtüsü altında bir sinsi planla bu limandan ABD'nin tanklarının, ordusunun Gazze'ye gireceği değerlendiriliyor.

Küresel güçlerin Orta Doğu'da oynamakta olduğu sinsi-kirli planları çok iyi okuyan, E.

Asker-İstihbarat uzmanı- Stratejist Coşkun Başbuğ ABD'nin Gazze kıyısında inşa ettiği iskeleyi yorumladı:

"Bu liman başka amaçlarla kullanılacak. O limana yakın gelecekte saldırı oldu diyebilirler.

Tanklarını görürüz. ABD, güya Gazze'nin güneyinde sıkılmış, 'perişan Filistinlileri kurtarıyoruz' diyerek, AFRİKA'DA GANA'ya götürmek için gizli görüşmeler yapıyor''. ABD'nin inşa ettiği bu limanı İsrail'in sahildeki egemenliğini güçlendirmek, Refah Sınır Kapısı'nı devre dışı bırakmak, Filistin'in egemenliğini sona erdirmek ve Gazze halkını göçe teşvik etmek için inşa etmekte kullanılması asla gözden kaçırılmamalıdır.

OYUN İÇİNDE OYUN VAR.

ABD'nin Gazze işgal limanı, Kıbrıs Rum Kesimi-Larnaka ile bağlantılı. Yardım malzemelerini Larnaka'da Netanyahu'nun adamları kontrol edecek. Gazze limanına İspanyol gemileri taşıyacak.