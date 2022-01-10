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  • 10 Ocak 2022, Pazartesi

Çatıda kavga

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını net ve açık ilan etti.
"CHP'de mevzu bitti zaten" diyen Erdem, "Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır. Adayı kim belirler, grup belirler, konu kapanmış zaten" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Millet İttifakı'nın ortakları İP ve SP'de rahatsızlığa neden oldu.
İP Başkanı Akşener de birçok yerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediğini ima etti.
Akşener'in sağ kolu Koray Aydın, "Kazanamayacak bir adayı kabul etmiyoruz" demişti. Millet İttifakı yani 5 yanlıştan 1 doğru çıkmaz. İP'in bir diğer önemli ismi Cihan Paçacı da, Kılıçdaroğlu'nun eleştirip "aday olma" iması vermişti. Çatı aday formülü için aslında gizli değil açık bir savaş var. Millet İttifakı'nda HDP'nin (PKK) olması bazı İP'li isimleri rahatsız ediyor. Meral Akşener'in gönlü Ekrem İmamoğlu'nda, Tenel Karamollaoğlu'nun gönlü Abdullah Gül'de. Peki, Akşener, Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu ÇATI ADAY seçmezlerse ne olacak! Saadet Partisi'nde tabanla tavan arasında uçurum genişliyor.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yönelik sert muhalefeti ve tepki çeken açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Karamollaoğlu'na karşı olağanüstü kongre hazırlıkları sürüyor. HDP ise kendi içinde birçok parçaya bölündü.
SONUÇ: CHP-Kılıçdaroğlu treninden bazı vagonlar kopabilir.
HDP'nin bölünmesi, SP'nin ayrılması, vagonların eksilmesi manasına geliyor. Yeni seçim kanunu, Mart ayında çıktığı taktirde, üzerinden bir yıl geçtikten sonra seçim yapılması gerçeği karşısında, Kılıçdaroğlu'nun bu yıl içinde erken seçim taktikleri de boşa çıkacak.
Millet İttifakı'nın erken seçim mitingleri vardı. Hani Mersin'den start verdiler. Sonrasından haberiniz var mı? Kılıçdaroğlu'nun bile haberi yok. Böyle ittifak mı olur!

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Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ Çatıda kavga
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