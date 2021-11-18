BÜLENT ERANDAÇ
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SUFLÖRÜ NEOCON
CHP'nin solculuğu terk ederek sağcılaştığını öne çıkaranları güya yatıştıracaklarını düşünüyorlar.
CHP, ne Kürtlere ne dindarlara yönelik ciddi bir özeleştiri yapmadan, göstermelik laflarla kimleri kandırmayı planlıyorlar? Kesinlikle biliyoruz ki, CHP'de Jakoben ruh duruyor, huy değişmedi, helalleşme örtüsü altında, Kılıçdaroğlu'nun siyasi taktik yapma fırsatı hesaplanmış görünüyor.
Hatırlayalım..
Deniz Baykal'a kurulan kumpasla CHP liderliğine gelen Kılıçdaroğlu'nun ABD projesi olduğu Wikileaks'teki yazışmalara yansımıştı. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi kullanmak isteyenlerce nasıl bir planın parçası olduğu, büyükelçilerin ve düşünce kuruluşlarının raporlarında açıkça anlatılıyordu.
SONUÇ: WASHİNGTON RAPORU; TÜM ÜMİTLERİ KILIÇDAROĞLU… Derin Amerika'nın The Washington Institute'de hazırlanmış raporunda ABD'nin 'umudunu!' Kılıçdaroğlu'na bağladığı şu cümleyle ortaya çıkıyor: Geleceğe iyimser bakmak için elimizdeki en iyi sebep Kılıçdaroğlu'dur." Artık net ve açık ortaya çıkıyor ki, Derin Amerika Neo-con'ları, Başkan Tayyip Erdoğan'ı devirme' senaryolarını yazıyor. Rol veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifakı da oynuyor. NOKTA
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