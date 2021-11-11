Büyük tasfiye

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin Atatürk'ün kurduğu CHP olmadığı her gün daha da netleşiyor. CHP'yi Atatürk isminden rahatsız olan 10 Aralıkçılar ele geçirdi. Bu yıl Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümü anma töreninde Başkan Erdoğan, "Atatürk istismarcısı bir kesim ile karşı karşıyayız.

Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz. Gazi hayatta olsaydı onları (Kılıçdaroğlu ve polit bürosunu) bu partiden sopayla kovalardı" dedi.

Kılıçdaroğlu-CHP, Irak-Suriye'de zafere koşan Mehmetçiğin desteklenmesini sağlayan tezkereye HAYIR diyerek ve bağımsız Türkiye düşmanlığı yapan büyükelçilere mektup yazarak bir skandala mza attı. Yazıklar olsun.

Kılıçdaroğlu'nun bir kaset kumpası ile genel başkan olduğu CHP dizayn edildi.

Kılıçdaroğlu tarafından kilit noktalara getirilen 10 Aralıkçılar Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, Prof. İbrahim Kaboğlu, partinin yönünü değiştirdi.

Hepsi Atatürk adından bile rahatsızlık duyuyor. Bunu bizzat Kaftancıoğlu açıkladı. HDP aşkı ile tanınan Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu, Atatürkçülük çizgisini temsil ettiği düşünülen kim varsa zamanla tasfiye etti. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sert çıkmıştı. Çelebi, "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek partiden istifa etmişti. Derin Amerika'dan gelen suflelerle CHP, HDPKK ile ortaklığa gitti.

CHP'nin teröristlerle yan yana durması partililer içinde de büyük bir sıkıntı. Aynı sıkıntı ağzından küfürler eksik olmayan İP Genel Başkanı Meral Akşener ve partisi için de geçerli. Düşünebiliyor musunuz?

"Burası Kürdistan" diyene sesi çıkmayan meral Akşener ve tayfası, şehit yakınına küfür ediyor. Yazıklar olsun size.

SONUÇ: Velev ki "CHP-İP-HDP-SP" ittifakı iktidar olursa, kavgasız, gürültüsüz, birbirlerini idare edebilir mi?

Milli Savunma Bakanlığı'nı veya İçişleri Bakanlığı bir teröriste emanet edilir mi!