Derin güçlerin sinsi planları

TÜRKİYE'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi gelecek için çok ama çok önemli. Bazı olayları bu gözle bakmalıyız. Eşzamanlı başlatılan yangınlar, içte ve dışta meydana gelen olayları birlikte okumalıyız. Yangınların, "Derin Amerika" ve Avrupa'daki uzantılarıyla istihbarat birimleri ile bağlantılı olduğundan kuşku yok. Stratejik hedefleri olmayan PROJE olmaz. Nitekim, yangınlarda seçilen yerlerin stratejik özellikleri bulunuyor. Osmaniye, Adana, Antalya, Muğla illerinin hassas bölgeleri seçildi. Turizm cennetleri, elektrik üreten santrallerin hedefte olması da tesadüf değil.

Osmaniye'de başlatılan büyük yangınların hedefinde Afşin Elbistan termik santrali bulunuyordu. Bu santral, toplam elektrik üretiminin yüzde 10'unu karşılıyor. Manavgat'ta Oymapınar hidro elektrik santrali var. Muğla-Milas'ta elektrik üretimi yapan 3 termik santral Kemerköy-Yenıköy-Yatağan termik santralleri var. Devlet, millet el ele bu tehlikeleri bertaraf etti. Planları gayet açıktı. KAOS yaratmak için adım adım ilerlediler. Bu kadar DERIN PLANI-ŞEYTANİ PLANI ancak ABD CIA, İsrail Mossad, İngiliz MI6 ve Alman BND yapabilir. Hainleri, tetikçileri, devşirdikleri, fonladıkları FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, Ermeni terör örgütlerini de Haçlıların istihbarat servisleri kullanmaktadır. BÜYÜK YANGINLARLA CUMURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN-TÜRK HÜKÜMETİ'ni çaresiz bırakmayı, halkı sokağa dökerek Türkiye'yi tekrar Gezi eylemlerinde olduğu gibi göstermeyi planladılar. 'Help Turkey' sloganıyla başlatılan kirli adımlar beklenen karşılığı bulmayınca planları çöktü.

Başkan Erdoğan-Türkiye'nin derin oyunlarını bozmasından, İslam coğrafyasında dans etmelerini önlemesinden çok rahatsızlar. Yakın coğrafyasındaki her olaya müdahale etmesinden, bölgesel güç olmasından, silah sanayindeki inanılmaz adımlarından çok rahatsızlar. Amerikalı 27 senatörün ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e yazdığı mektubu gördük. Onlar Amerikan emirlerini uygulayan bir TÜRKİYE İSTİYORLAR. O TÜRKİYE artık yok. Libya'da Azerbaycan'da Somali'de üs kurmasından, Doğu Akdeniz'in doğal gazına el koyamadıkları için de rahatsızlar. Libya'yı bölemediler. Ermenistan'ı koruyamadılar. Neden? Türk askeri, Azerbaycanlı kardeşlerimizin, Libyalı dindaşlarımızın yanında olduğumuz için kirli planlarını uygulayamadılar.

Derin planlarına karşı çıkan Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözü ile planlarının deşifre olmasından panikteler. Yangınları söndürdük, yaralarımızı sarıyoruz. Şimdi yeni bir oyun tezgahlıyorlar. O da göçmen kartı. Suriye veya Afganistan'dan gelenlerin onlar için bir farkı yok. Şimdi Göçmenlerle bizi karşı karşıya getirmek için her türlü adımı atacaklar. Fondaş medya da bunun için para aldı. Onlar da görevlerini yapmak için yavaş yavaş ortaya çıkacaklar. Ancak unutmasınlar, defalarca denedikleri Kürt kartı da tutmamıştı. Çünkü Türkler ile Kürtler'in arasına asla giremeyecekler. Yine provokasyon yapacaklar. Ancak başaramayacaklar.

SONUÇ: 15 Temmuz'da aparatları FETÖ ile saldırdılar, olmadı. Dolar operasyonu ile sıkıştırmak istediler, başarılı olamadılar. Büyük yangınlalar çıkararak Türkiye'yi teslime zorluyorlar. Yangınlar karşısında Devlet-Millet beraberliğini gördüler. Aziz Milletimiz'in Çanakkale Ruhu, İstiklal Savaşı Ruhu, Demokrasiye sahip çıkma ruhu, yangınlar karşısında GÜÇLÜ TÜRKİYE RUHU olarak yeniden canlandı.

Yabancılar umurumuzda değil. Bizim üzüldüğümüz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve polit bürosu, Azız Milletimiz'i tanımıyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, yurtta ve dünyada ne tür değişimler yaşandığının farkında değil. Türkiye'ye karşı şeytani planlar yapan Batı'dan gözünü ayırmayan CHP-Kemal Kılıçdaroğlu umarım içimizi yakan yangınlardan ders alır. Ne yaparlarsa yapsınlar yine BAŞARAMAYACAKLAR…