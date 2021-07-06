Karadeniz’de çılgın manevralar

KARADENİZ kaynıyor.

Karadeniz'de çılgın manevralar yapılıyor. Karadeniz'de Rusya ile ABD kritik, hassas mı hassas senaryolarla birbirinin gözünü oymak için hazırlıklar yapıyor. "Doğu Akdeniz'de savaş tamtamları çalıyor" diye yazıyorduk şimdi Karadeniz barut fıçısı konumuna geldi.

Düşünebiliyor musunuz, Rusya lideri Putin İngiltere'nin savaş gemisinin Kırım karasularında yaptığı Yoklama Senaryosu karşısında şaşırtıcı bir karşılık verdi, "İngiliz Savaş Gemisi'ni batırsaydık, DÜNYA SAVAŞI ÇIKMAZDI" gibi manidar bir mesajı dünyaya verdi.

Yani KARADENİZ'deki gelişmelerden Dünya Savaşı lafları etmenin eşiğine gelindi.

Aylardır, "Doğu Akdeniz'de savaş tamtamları çalıyor" diye yazıyorduk şimdi Karadeniz barut fıçısı. Kırım konusu Rusya ile Batı arasında önemli bir sorun olarak devam ederken Derin İngiltere'nin bir yoklama yaptığı, Kırım sularına girme olayı Karadeniz'de gerilimin artmasının işaret fişeği oldu.

14 Haziran 2021...

BRÜKSEL NATO TOPLANTISI...

Bu tarihi bir köşeye yazınız.

Önümüzdeki yılların hassas gelişmelerinin şifresi bu tarihte yatıyor. Brüksel'de NATO- 2030 STRATEJİSİ kabul edildi. Bu stratejinin en kritik maddelerinden birisi şudur.

NATO, UKRAYNA'YI VE GÜRCİSTAN'I ÜYE YAPACAK. Bu madde, Rusya lideri Putin'in en sinirlendiği gelişmelere gebe. Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olması demek, Rusya'nın arka bahçesinin ABD (NATO) tarafından kontolu anlamına geliyor.

Karadeniz Rusya'nın can damarlarının önde geleni.

Karadeniz, Rusya'nın en önemli donanmasının olduğu kapalı bir denizdir. Rusya'yı bir yay gibi sardığı için stratejik önemi vardır. ABD (Nato) Karadeniz'e egemen olmak, Rusya'yı kuşatmak arzusunda. Nato stratejisinin belirlenmesinden sonra sonra ABD'nin liderliğinde Karadeniz tarihinin en büyük deniz tatbikatı yapıldı.

Bu gelişmeden hemen sonra, NATO, Karadeniz tatbikatı, 28 Haziran Pazartesi günü başladı.

"Sea Breeze" (Deniz Meltemi) adı verilen tatbikat, bugüne kadar Karadeniz'de yapılan askeri tatbikatların en büyüğü olarak kayda geçtı. Bu seferki tatbikata 32 ülke katıldı.

40 savaş gemisi, 40 savaş uçağı, 5 bin asker görev aldı.

Dünyanın en tecrübeli lideri Başkan Erdoğan, Putin'le görüştü.

Karadeniz NATO tatbikatından bir gün sonra Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geldi ve Mevlüt Çavuşoğlu ile dünyanın merakla takip etitği bir toplantı yapıldı. İki yıldan fazla bir sürenin ardından Lavrov'un Türkiye'ye gelişi kuşkusuz çok önemlidir.

Türkiye artık eski TÜRKİYE değil. Bunu anlamayanlar için maalesef yapılabilecek bir yöntem yok. Birçok ülke Türkiye'nin büyümesinden rahatsız. Bunu bile görmüyorlar maalesef.

SONUÇ: Dikkat edersiniz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de TÜRKİYE KİLİT ÜLKE.

Amerika ile Rusya Karadeniz'de bilek güreşi yapıyor. Her blokta (Batı/Doğu) dünyanın gözü CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan'a çevriliyor.

Evet. Türkiye kilit ülke.

BAŞKAN ERDOĞAN dünya Barışının kilit devlet başkanı.

Dünyanın EN TECRÜBELİ LİDERİ. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun BU İŞLERE NEFESİ YETMEZ.

Gerçek böyle.