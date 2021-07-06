KARADENİZ kaynıyor.
Karadeniz'de çılgın manevralar yapılıyor. Karadeniz'de Rusya ile ABD kritik, hassas mı hassas senaryolarla birbirinin gözünü oymak için hazırlıklar yapıyor. "Doğu Akdeniz'de savaş tamtamları çalıyor" diye yazıyorduk şimdi Karadeniz barut fıçısı konumuna geldi.
Düşünebiliyor musunuz, Rusya lideri Putin İngiltere'nin savaş gemisinin Kırım karasularında yaptığı Yoklama Senaryosu karşısında şaşırtıcı bir karşılık verdi, "İngiliz Savaş Gemisi'ni batırsaydık, DÜNYA SAVAŞI ÇIKMAZDI" gibi manidar bir mesajı dünyaya verdi.
Yani KARADENİZ'deki gelişmelerden Dünya Savaşı lafları etmenin eşiğine gelindi.
Aylardır, "Doğu Akdeniz'de savaş tamtamları çalıyor" diye yazıyorduk şimdi Karadeniz barut fıçısı. Kırım konusu Rusya ile Batı arasında önemli bir sorun olarak devam ederken Derin İngiltere'nin bir yoklama yaptığı, Kırım sularına girme olayı Karadeniz'de gerilimin artmasının işaret fişeği oldu.
14 Haziran 2021...
BRÜKSEL NATO TOPLANTISI...
Bu tarihi bir köşeye yazınız.
Önümüzdeki yılların hassas gelişmelerinin şifresi bu tarihte yatıyor. Brüksel'de NATO- 2030 STRATEJİSİ kabul edildi. Bu stratejinin en kritik maddelerinden birisi şudur.
NATO, UKRAYNA'YI VE GÜRCİSTAN'I ÜYE YAPACAK. Bu madde, Rusya lideri Putin'in en sinirlendiği gelişmelere gebe. Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olması demek, Rusya'nın arka bahçesinin ABD (NATO) tarafından kontolu anlamına geliyor.
Karadeniz Rusya'nın can damarlarının önde geleni.
Karadeniz, Rusya'nın en önemli donanmasının olduğu kapalı bir denizdir. Rusya'yı bir yay gibi sardığı için stratejik önemi vardır. ABD (Nato) Karadeniz'e egemen olmak, Rusya'yı kuşatmak arzusunda. Nato stratejisinin belirlenmesinden sonra sonra ABD'nin liderliğinde Karadeniz tarihinin en büyük deniz tatbikatı yapıldı.
Bu gelişmeden hemen sonra, NATO, Karadeniz tatbikatı, 28 Haziran Pazartesi günü başladı.
"Sea Breeze" (Deniz Meltemi) adı verilen tatbikat, bugüne kadar Karadeniz'de yapılan askeri tatbikatların en büyüğü olarak kayda geçtı. Bu seferki tatbikata 32 ülke katıldı.
40 savaş gemisi, 40 savaş uçağı, 5 bin asker görev aldı.
Dünyanın en tecrübeli lideri Başkan Erdoğan, Putin'le görüştü.
Karadeniz NATO tatbikatından bir gün sonra Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geldi ve Mevlüt Çavuşoğlu ile dünyanın merakla takip etitği bir toplantı yapıldı. İki yıldan fazla bir sürenin ardından Lavrov'un Türkiye'ye gelişi kuşkusuz çok önemlidir.
Türkiye artık eski TÜRKİYE değil. Bunu anlamayanlar için maalesef yapılabilecek bir yöntem yok. Birçok ülke Türkiye'nin büyümesinden rahatsız. Bunu bile görmüyorlar maalesef.
SONUÇ: Dikkat edersiniz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de TÜRKİYE KİLİT ÜLKE.
Amerika ile Rusya Karadeniz'de bilek güreşi yapıyor. Her blokta (Batı/Doğu) dünyanın gözü CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan'a çevriliyor.
Evet. Türkiye kilit ülke.
BAŞKAN ERDOĞAN dünya Barışının kilit devlet başkanı.
Dünyanın EN TECRÜBELİ LİDERİ. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun BU İŞLERE NEFESİ YETMEZ.
Gerçek böyle.
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Karadeniz’de çılgın manevralar
KARADENİZ kaynıyor.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Yalan stratejisi 04 Temmuz 2021, Pazar KEMAL Kılıçdaroğlu bir süredir 'yıkıcı muhalefet' stratejisi izliyor. Bu muhalefetın dayandağı kolonlardan birisi....
- Denizaltılarımız dünyayı korkuttu 03 Temmuz 2021, Cumartesi CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın savunmada yürüttüğü müthiş hamleler, küresel güçlerin...
- Jeoekonomik anahtar 01 Temmuz 2021, Perşembe CUMHURBAŞKANIMIZ Erdoğan, Kanal İstanbul projesini başlattı. Kanal İstanbul'a küresel perspektiften bakabilmek,...
- Kabil hamlesi 27 Haziran 2021, Pazar AFGANİSTAN'DAKİ Kabil Havalimanı çok önemli. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruması jeopolitik bir hamledir. Türkiye'nin...
- Bill Gates, eşiyle birlikte Bill ve Melinda Vakfı'nı kurdu: Afrika'da kadınlara doğum kontrol hapı dağıttı! 26 Haziran 2021, Cumartesi Milyarder işadamı Bill Gates, eşiyle birlikte Bill ve Melinda Vakfı’nı kurdu. “Amacımız küresel sorunları çözmek” diye konuştu! Ancak Afrika’da dağıttığı doğum kontrol ilaçları akıllarda soru işareti oluşturdu.
- Yalan stratejisi
- Denizaltılarımız dünyayı korkuttu
- Jeoekonomik anahtar
- Kabil hamlesi
- Bill Gates, eşiyle birlikte Bill ve Melinda Vakfı'nı kurdu: Afrika'da kadınlara doğum kontrol hapı dağıttı!
- Bill Gates, basamakları hızla tırmandı: Melinda French ile evliliğinin ardından ABD Savunma Bakanlığı ile anlaştı
- Bill Gates hakkında 'yazılım hırsızı' suçlaması | Dünyayı değiştiren şirketin derin hikayesi
- ABD, ordudaki haberleşmeyi sağlamak için interneti buldu: Bill Gates bu sayede 31 yaşında 1 milyar dolar serveti buldu
- Bill Gates, ilk bilgisayar programını 13 yaşında yazdı: Altair 8800 makalesi ile yeni bir dünyaya taşındı
- Afrika satrancı