AFGANİSTAN'DAKİ Kabil Havalimanı çok önemli.
Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruması jeopolitik bir hamledir.
Türkiye'nin Asya açılımının ANAHTARLARINDAN birisidir.
NATO güçlerinin çekilmesi sonrası Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının güvenliği ön plana çıktı. NATO zirvesine damga vuran Başkan Erdoğan, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeye devam etme teklifinde bulunarak jeopolitik hamlelerinden birisini daha gerçekleştirdi. Kabil Hamlesi ile Türkiye Asya'nın anahtarını aldı.
Evet Akdeniz'de, Ortadoğu'da, Kafkasya'da ve Orta Asya'da yeni bir Türkiye güneş gibi doğuyor.
Afganistan'daki havalimanı neden önemli? ABD ve NATO müttefikleri, yaklaşık 20 yıldır Afganistan'da asker bulunduruyor.
Aradan geçen 20 yılın ardından ABD'nin çekilmesinin başladığı bu dönemde en önemli gündem maddesi başta Kabil Havaalanı'nın korunması. Çünkü savaş yüzünden demiryolları parçalandı, karayolları harap edildi. Dost ve kardeşimiz Afgan halkının dünyaya açılan tek güvenli kapısında Müslümanlar'ı koruyacak Türkiye'nin bulunması çok değerli. Dağlık bir bölgede yer alan, deniz ulaşımı olmayan ve karayollarında ciddi bir güvenlik sıkıntısı bulunan Afganistan'ın dış dünyayla bağının kurulabilmesi için bu havalimanı hayati bir role sahip.
Kabil Havalimanı, çekilme sonrası güvenliğin sağlanması konusunda öncelikli yerler arasında yer alıyor.
Bazı ülkeler, Afganistan'daki diplomatik misyonlarını tutmanın ön koşulu olarak havalimanı ve hava taşımacılığının güvenliğini öne sürüyor. Dahası uluslararası yardım kuruluşları bu ülkeye gerekli insani yardımları bu havalimanını kullanarak ulaştırıyor. Başkan Erdoğan bağımsız Türkiye'nin garantisi ile Afgan halkının hayatıyet damarını korumak istiyor. Türkiye, şartlara bağlı olarak Afganistan'da kalacak. Şartlarımız da siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye kalacak. Halen de havalimanının askeri kısmının işletmesinden de Türkiye sorumlu. Türkiye'nin Afganistan'daki uluslar arası güç kapsamında yaklaşık 500 askeri bulunuyor. ABD ve NATO tarafından gelen açıklamalarda, Türkiye ile bu konuda anlaşıldığı yönünde ifadeler yer alıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Haziran'daki açıklamasında askerlerin geri çekilmesinin ardından Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğinin nasıl sağlanacağı, Türkiye'nin bu konudaki müzakerelerde kilit rol oynadığını söyledi.
SONUÇ: Türkiye gittiği yere barış götürür. Afganlı kardeşlerimize yardım eder ve destekler. Bu hep sürdü ve sürecek.
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Kabil hamlesi
AFGANİSTAN'DAKİ Kabil Havalimanı çok önemli.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Bill Gates, eşiyle birlikte Bill ve Melinda Vakfı'nı kurdu: Afrika'da kadınlara doğum kontrol hapı dağıttı! 26 Haziran 2021, Cumartesi Milyarder işadamı Bill Gates, eşiyle birlikte Bill ve Melinda Vakfı’nı kurdu. “Amacımız küresel sorunları çözmek” diye konuştu! Ancak Afrika’da dağıttığı doğum kontrol ilaçları akıllarda soru işareti oluşturdu.
- Bill Gates, basamakları hızla tırmandı: Melinda French ile evliliğinin ardından ABD Savunma Bakanlığı ile anlaştı 25 Haziran 2021, Cuma Bill Gates, basamakları hızla tırmanıyordu. Özel hayatında da aradığı aşkı bulmuştu! Gates, 1987'de Melinda French ile tanıştı. Evliliğe ikna etmek için 7 yıl uğraştı. Ve 1994'te hayatının aşkı Melinda ile evlenmeyi başardı. 2 binli yıllarda ise Bill Gates zenginliğin zirvesine çıktı.
- Bill Gates hakkında 'yazılım hırsızı' suçlaması | Dünyayı değiştiren şirketin derin hikayesi 24 Haziran 2021, Perşembe Bill Gates’in şirketi Microsoft, hızla büyüyordu. Karşısında Apple bile duramıyordu. Ancak Gates hakkında “YAZILIM” hırsızı olarak suç duyurusunda bulunulmuştu! İşte çarpıcı detaylar...
- ABD, ordudaki haberleşmeyi sağlamak için interneti buldu: Bill Gates bu sayede 31 yaşında 1 milyar dolar serveti buldu 23 Haziran 2021, Çarşamba Amerika Birleşik Devletleri, ordudaki haberleşmeyi sağlamak için interneti buldu. İlk kullanılan program ise ilginç bir şekilde Bill Gates’in geliştirdiği Windows oldu. Bu sayede Gates dünyanın zirvesine kondu! Gates, 1986 yılında 31 yaşındayken 1 milyar dolarlık servete ulaştı.
- Bill Gates, ilk bilgisayar programını 13 yaşında yazdı: Altair 8800 makalesi ile yeni bir dünyaya taşındı 22 Haziran 2021, Salı Bill Gates, ilk bilgisayar programını 13 yaşında yazdı… Harvard Üniversitesi’ne girmeyi başardı…Video oyunları oynayıp dersleri astı. Ancak en yakın arkadaşı Paul’ün Altair 8800 ile ilgili gösterdiği makale onu yeni bir dünyaya taşıdı...
- Bill Gates, eşiyle birlikte Bill ve Melinda Vakfı'nı kurdu: Afrika'da kadınlara doğum kontrol hapı dağıttı!
- Bill Gates, basamakları hızla tırmandı: Melinda French ile evliliğinin ardından ABD Savunma Bakanlığı ile anlaştı
- Bill Gates hakkında 'yazılım hırsızı' suçlaması | Dünyayı değiştiren şirketin derin hikayesi
- ABD, ordudaki haberleşmeyi sağlamak için interneti buldu: Bill Gates bu sayede 31 yaşında 1 milyar dolar serveti buldu
- Bill Gates, ilk bilgisayar programını 13 yaşında yazdı: Altair 8800 makalesi ile yeni bir dünyaya taşındı
- Afrika satrancı
- Erdoğan’ın müthiş Brüksel seferi
- Ağrı altın gibi parlıyor
- Tarihi adımlar
- Türk enerjisi