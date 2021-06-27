Kabil hamlesi

AFGANİSTAN'DAKİ Kabil Havalimanı çok önemli.

Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruması jeopolitik bir hamledir.

Türkiye'nin Asya açılımının ANAHTARLARINDAN birisidir.

NATO güçlerinin çekilmesi sonrası Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının güvenliği ön plana çıktı. NATO zirvesine damga vuran Başkan Erdoğan, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeye devam etme teklifinde bulunarak jeopolitik hamlelerinden birisini daha gerçekleştirdi. Kabil Hamlesi ile Türkiye Asya'nın anahtarını aldı.

Evet Akdeniz'de, Ortadoğu'da, Kafkasya'da ve Orta Asya'da yeni bir Türkiye güneş gibi doğuyor.

Afganistan'daki havalimanı neden önemli? ABD ve NATO müttefikleri, yaklaşık 20 yıldır Afganistan'da asker bulunduruyor.

Aradan geçen 20 yılın ardından ABD'nin çekilmesinin başladığı bu dönemde en önemli gündem maddesi başta Kabil Havaalanı'nın korunması. Çünkü savaş yüzünden demiryolları parçalandı, karayolları harap edildi. Dost ve kardeşimiz Afgan halkının dünyaya açılan tek güvenli kapısında Müslümanlar'ı koruyacak Türkiye'nin bulunması çok değerli. Dağlık bir bölgede yer alan, deniz ulaşımı olmayan ve karayollarında ciddi bir güvenlik sıkıntısı bulunan Afganistan'ın dış dünyayla bağının kurulabilmesi için bu havalimanı hayati bir role sahip.

Kabil Havalimanı, çekilme sonrası güvenliğin sağlanması konusunda öncelikli yerler arasında yer alıyor.

Bazı ülkeler, Afganistan'daki diplomatik misyonlarını tutmanın ön koşulu olarak havalimanı ve hava taşımacılığının güvenliğini öne sürüyor. Dahası uluslararası yardım kuruluşları bu ülkeye gerekli insani yardımları bu havalimanını kullanarak ulaştırıyor. Başkan Erdoğan bağımsız Türkiye'nin garantisi ile Afgan halkının hayatıyet damarını korumak istiyor. Türkiye, şartlara bağlı olarak Afganistan'da kalacak. Şartlarımız da siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye kalacak. Halen de havalimanının askeri kısmının işletmesinden de Türkiye sorumlu. Türkiye'nin Afganistan'daki uluslar arası güç kapsamında yaklaşık 500 askeri bulunuyor. ABD ve NATO tarafından gelen açıklamalarda, Türkiye ile bu konuda anlaşıldığı yönünde ifadeler yer alıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Haziran'daki açıklamasında askerlerin geri çekilmesinin ardından Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğinin nasıl sağlanacağı, Türkiye'nin bu konudaki müzakerelerde kilit rol oynadığını söyledi.

SONUÇ: Türkiye gittiği yere barış götürür. Afganlı kardeşlerimize yardım eder ve destekler. Bu hep sürdü ve sürecek.