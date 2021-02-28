Suriye daha da karışacak

KIBRIS'TA EOKA çetelerıne karşı, Irak ve Surıye'de PKK katil sürülerine karşı birçok operasyonu yöneten Özel Kuvvetler'in efsane albayı ve SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) Savunma Koordinatörü yakın dostum Mithat Işık ile kahraman ordumuzun Suriye zaferlerini konuştum.

SURİYE'de ne aşamadayız?

Ordumuz, 26 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra ederek kısa bir sürede Cerablus ve El Bab'ı kontrol altına aldı. Bu bölgelerdeki DEAŞ ve YPG terör varlığına son verdi. Terör koridoruna vurduğu kalkanla YPG ve DEAŞ varlığını sonlandırdı. 2550 kilometre kare alanı terörden temizleyerek güvenli bir bölge oluşturdu. Cerablus ve El Bab bugün Suriye'nin en güvenli bölgesi. Türkiye'nin kontrolünde olan bölgede hayat normale döndü..

İnsanlar güven içerisinde yaşamlarına devam ediyorlar.

ABD ile karşı karşıya geliyoruz. Neler olacak?

Türkiye Mümbiç'in de terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesi için diplomatik girişimlerde bulundu. Ancak ABD söz vermesine rağmen Mümbiç'ten PKK/YPG'yi temizlemedi, dahası bölgeden çekilirken Mümbiç'i söz vermesine rağmen NATO müttefiki Türkiye'ye teslim etmedi.



ABD bir yandan Rusya ile karşı karşıya ama Suriye'de gizli bir ortaklık mı var?

Bölgeyi küresel boyutta mücadele ettiği Rusya'ya teslim etmek istiyor. ABD'nin amacı PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde varlığını devam ettirmektir. ABD, PYD/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde özerk bir yapıya sahip olmasını istiyor. Bu nedenle terör örgütünü açıktan silahlandırıyor.

BÖLGE halkı teröristlere karşı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Terör örgütü, Şam yönetimi ile akaryakıt, doğalgaz, tahıl ticareti yaparak milyonlarca dolar para kazanıyor. Bölgede çoğunluğu oluşturan Araplara karşı baskı uyguluyor, çocuklarını kaçırıyor zorla silah veriyor. Halk PKK/ YPG'nin baskılarından çok rahatsız oluyor. ABD halkın bu rahatsızlığını önlemek için yeterli tedbir almıyor. Amacı PKK/ YPG'nin Ruslar'ın kontrolüne girmesini önlemek. Bu net olarak ortada.

RUSYA bölgede ne planlıyor?

Rusya PKK/YPG'ye ABD gibi silah ve malzeme vermiyor ama PKK/YPG'yi terör örgütü olarak da kabul etmiyor. Aynı zamanda rejim ile PKK/YPG'nin görüşmesine aracılık ediyor. Rejimin terör örgütüne siyasi ve kültürel ayrıcalıklar tanımasını sağlayarak ortak bir noktada buluşturmak istiyor. Ruslar üzerinde çalıştıkları anayasa taslağında PKK/YPG'ye kültürel özerklik adı altında sınırlı bir özerklik verilmesini savunuyor.

ASLINDA Rusya da sözünde durmuyor. Doğru mu?

Rusya siyasi çözümle ilgili kendi yöntemleri ile hareket ediyor. Evet, Astana ve Cenevre'de verdiği sözlere sadık kalmıyor. Terör örgütü, Rusya'nın rejim ile olan ilişkisini bildiği için Rusya ile ilişkisini sorunsuz devam ettirmek istiyor. Rusya ile ilişkisini geliştirmek Suriye'de geleceğini garantiye almaya ve fırsata çevirmeye çalışıyor.

BİZ de çok kararlıyız. Bölgede neler olacak?

Türkiye terör örgütünün imha edilmesini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını istiyor. PKK/ YPG Suriye'de Türkiye için ciddi bir güvenlik sorunudur. Bu kararlılığını göstermek için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarını yaptı. Kahramanlar yenilerini çekinmeden yapacaktır.

PKK/YPG ABD'den destek aldığı sürece özellikle Suriye'de Araplar'la kontrol ettiği bölgelerde bombalı saldırılar düzenleyerek halkın huzur ve güvenini bozuyor. Halkın huzurunun bozulması ABD ve terör örgütlerine karşı bölgede kin ve nefret duygularının artmasına sebep oluyor.

BÖLGEDEKİ sorun ABD ve Rusya mı?

EVET, sorun ABD ve Rusya'nın PKK/YPG'ye şirin gözükme hevesleri nedeni ile çözülemiyor. Her iki ülke de PKK/YPG'yi kontrollerinde tutmak için çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. ABD Suriye politikasının Türkiye ve Rusya'ya rağmen başarılı olamayacağını biliyor. Bu nedenle Biden yönetimi Suriye'de PKK'ya destek vermek yerine Türkiye ile işbirliği yapmanın, Suriye'de sorunun çözümüne katkı sağlayacağını değerlendirmelidir.

SONUÇ: Suriye'de Rusya'nın ve ABD'nin PKK/ YPG'yi kullanarak oynamak istedikleri oyunun farkında olan ve bu oyunu bozacak güçlü bir Türkiye, güçlü bir Cumhurbaşkanı Erdoğan var.