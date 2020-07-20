Türkiye Girit açıklarında

YÜZYIL sonra coğrafyamız Anadolu'daki varlığımızı da tehlikeye düşürecek şekilde Doğu Akdeniz'de ve içeride Derin ABDAvrupa aparatları FETÖ ve PKK terör örgütleriyle saldırıya uğruyordu. İçte ve dışta bütün HAÇLI müdahalelerine karşı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türk Devlet Aklı, müthiş karşı hamlelerle mücadele stratejisini devreye soktu. Bu noktada MAVİ VATAN STRATEJİSİ çok önemlidir. Türkiye'nin geleceği öngörerek hazırladığı AKDENİZ stratejisi ipek böceği gibi örülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, geleceği çok iyi okuyarak, müthiş hamlelerle Akdeniz'deki denklemi değiştirdi. Şöyle:

1) TARİH: 27 KASIM 2019:

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatı, Doğu Akdeniz jeopolitiğini köklü bir şekilde değiştirebilecek bir hamle olarak gündeme geldi. Yunanistan, Mısır, GKRY ve İsrail'in Türkiye aleyhine gelişterecekleri oyun planı bozuldu. Bu mutabakat, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de bulunan Girit, Kaşot, Kerpe, Rodos ve Meis hattını esas alma bu adaların da Yunanistan'ın ana karasının parçası olduğu iddiasını da paçavraya çevirdi.

2) TARİH: 26 HAZİRAN 2020:

Türk Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyinde üç sahada Navtex ilan etti. Üç sahada askeri eğitim yapılacağı belirtilerek, bu alanların tatbikat için kapatıldığı vurgulandı. Sahalara verilen kodlar, TSK'nın parolasından esinlendi. Birinci sahaya "ETKİN", ikinci sahaya "CAYDIRICI" ve üçüncü sahaya "SAYGIN" isimleri verildi. Tatbikat alanı olarak Girit'in güneyi ile Libya açıkları belirlendi.

3) Türkiye-Libya deniz anlaşması ve Girit açıklarında Türkiye'nin Navtex'ı ile İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi arasında imzalanan EastMed boru hattı projesini işlemez noktaya getirdik.

4) GİRİT AÇIKLARINDE

TÜRKİYE'NİN DERİN DENİZ

ARAMASI SÜRÜYOR.

5) KARDEŞ LİBYA

PETROLLERİNE UZANAN ELLER

KIRILIYOR

6) Libya'da Vatiyye hava, misrata deniz ,Kıbrıs'ta Magosa deniz, lefkoşe hava Türk üsleri gün sayıyor.

7) Yunanistan'ın Girit'ten Meis'e kadar olan bölgedeki alanlarını tek bir sahil şeridi olarak kabul ederek sürdürdüğü sinsi çalışmalarla Türk karasularının yaklaşık 41 bin kilometre kare olarak hesaplanan bir alana hapsedilmesi HAÇLI PLANI paçavraya çevirmiştir.

SONUÇ: Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye İslam coğrafyasının merkez direnç noktasıdır. Türkiye'nin Libya'yı beka meselesi olarak tanımlamış olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Bütün Akdeniz'i kuşattığını görmemiz gerekir. Türkiye, siyasi ve askeri varlığını geriye dönülemez bir biçimde göstererek IRAK-SURİYE-KIBRIS-AKDENİZLİBYA HATTINDA BEKA HATTINI tahkimatı sürdürecektir. Türkiye'miz jeopolitik müdahaleleri kararlı bir biçimde sürdürme kararındadır.