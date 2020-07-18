BÜLENT ERANDAÇ
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Büyük Türkiye
Bu iş birliklerine ek olarak bölgede ekonomik çıkarları olan Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya da bölgeye ilgi gösteriyor.
Ayrıca dünyanın en büyük enerji şirketleri bölgedeki tüm ENERJİ arama ve iletim projeleriyle ilgileniyordu.
CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, geleceği çok iyi okuyarak, devreye soktuğu DENİZ STRATEJİMİZ bağlamında Mavi Vatan planlarıyla müthiş hamleler yaptı. Akdeniz'deki denklemi değiştirdi. Türkiye'nin çok akıllı önce Doğu Akdeniz, sonra AKDENİZ stratejisi ipek böceği gibi örülmeye başladı. Mavi Vatan'ı (Akdeniz-Karadeniz), 2 sismik araştırma gemimiz, 3 de derin sondaj gemimizle avuçlarımızın içine alma aşamasındayız.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u çıldırtan Libya hamlelerimiz sürüyor.
Sürecek de.
BÜYÜK TÜRKİYE adımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.
Türkiye artık masada büyük oyuncu. Artık her yerde Türk aklı ve gücü var.
Geçmişin sessiz kalan Türkiyesi yok. Her yerde bayrak gösteren ve mazlumların yanında olan büyük güç Türkiye var.
Yıllardır Afrika'yı sömüren Fransa panikte.
Neden?
Çünkü ekonomisi Afrika'dan gelen vergilerle ayakta duruyor.
Macron, o kadar saçmalıyor ki yakın arkadaşları dahi sert şekilde eleştirmeye başladı.
SONUÇ: Bak Macron, Atalarımız diyor ki: Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste… Afrikalı Müslümanları sömürmenin, mezalimin sonuna geldiniz… Afrikalı Müslümanlar uyandı.
VAKİT TAMAM.
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