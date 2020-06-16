BÜLENT ERANDAÇ
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Trump, Türk SİHA’larını kıskandı
Trump'ın, Türk SİHA'larını kıskanması sonrası yaptığı hamleyi, Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) Savunma Teknolojisi Güvenliği Yönetimi Direktörü Heidi Grant değerlendirdi. Şu ifadesi dikkat çekici:
"ABD'nin İHA (insansız hava aracı) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) satabilmesi hem müttefik orduların güçlenmesine büyük katkıda bulunacak hem de diğer ülkelerden alımların önüne geçecek."Adam Türkiye ismi vermeden diyor ki, "Türk SİHA'ları büyük ilgi görüyor, müthiş satışları olacak, pazarı Türkiye kontrol edecek, hemen harekete geçmeliyiz." Bir gerçeği tekrarlamakta fayda var. Kıskanç Trump'ın ABD'si Orta Doğu'daki derin planlarını hayata geçirebilmek amacıyla DEAŞ'ı yaratmıştı ve "DEAŞ'a karşı mücadele" bahanesiyle Türkiye için çok büyük tehdit oluşturacak kuklası PKK/YPG'ye on birlerce TIR silah vermişti. Alman Der Spiegel dergisinde Türk savunma sanayisi ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'larının başarısını anlatan haberden sonra, geçen hafta Almanya'nın etkili gazetelerinden Die Welt'de geniş bir makale yayınlandı.
YUNANİSTAN AĞLIYOR.
Türk SİHA'larının Akdeniz'de, Kıbrıs'ın ve Ege adalarının etrafında gece gündüz görev yapmasından, en küçük hareketlerini izlemesi karşısında, Yunanistan ağlamaya başlamıştı. Trakya sınırı, Ege kıyıları ve Kıbrıs'ta uçan Türk İHA'ları Yunanistan'ı tedirgin etti. Yunanistan, Türk İHA'larına karşı kullanılmak üzere yaklaşık 40 milyon euro ödeyerek İsrail'den 2 adet HERONMk2 tipi İHA'yı üç yıllığına kiraladı.
'SINIRLARIMIZI GÖZLÜYORLAR' diyerek ağlayan Yunanistan, Ege'de Türk İHA'larını tespit için F-16'larını havalanmak zorunda kaldı. Bu da büyük maddi külfet getirdi.
SONUÇ: Birleşik Arap Emirliği BAE, Çin'den satın aldığı SİHA'ları, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci general Halife Hafter'in emrine vermiş ancak onca silah, asker ve para yardımına rağmen Hafter Türk SİHA'larının gazabından kurtulamamıştı.
ABD'nin satacağı SİHA'ları alanlar da, Türkiye gazabından kurtulamayacak. Türkiye'nin Katar, Pakistan, Tunus ve Ukrayna'ya ihraç ettiği İHA ve SİHA'lar da, bu ülkelerin OYUN DEĞİŞTİREN SİLAHLARI olacaktır. EVET.
TÜRKİYE, YENİ TEKNOLOJİLER, KAVRAMLAR, HIZLA GELİŞEN ASKERİ KÜLTÜRÜYLE DİNÇ BİR GÜÇ HALINE GELMİŞTİR.
DOSTLARINA MÜŞFİK, DÜŞMANLARINA KAHREDİCİ OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR. ANLAŞILDI MI?
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