BÜLENT ERANDAÇ
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Bilderberg ve CHP
Düşündürücü mü? Evet.
Sık sık vurguluyoruz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD'yi çok sever. Nereden biliyoruz? Eski ABD büyükelçileri ile kanka olmasından. Derin ABD projelerine katılmasından.
Nereden nereye?
Antiemperyalist, emperyalizme karşı istiklal savaşı vermiş komutan Atatürk'ün kurduğu CHP, bugün emperyalist ABD'nin kuyruğuna takılmış. 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'ye yaptıran, yakın coğrafyamızı parçalamak için kurdurulmuş katil sürüsü PKK-PYD'yi koruyan-kollayan Derin Amerika'nın, dünyanın kanını emen çok derinlikli BİLDERBERG'in toplantısına koşarak katılan CHP'nin beyin ismi kim? Eski Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz.
Ünal Çeviköz'ü gönderen kim?
Kemal Kılıçdaroğlu.
Aziz milletimiz, Derin ABD'nin beyin kadrosu Bilderberg'e katılan CHP zihniyetini bir kez daha görmüştür.
NE TESADÜF...
Bilderberg'in gizli toplantısına katılan Ünal Çeviköz, birkaç gün önce, CHPABD aşkının nişanesi olarak ne demişti?
"Rusya'dan S-400 almayın. Katil Esat'la hemen barışın. Filistin'de kan akıtan İsrail'e hemen büyükelçi gönderin." Derin ABD'nin kılcal damarlarına kan akıtan KÜRESEL BARONLAR toplantısının son gününe ABD Dışişleri Bakanı Pompeo katıldı. CIA eski Başkanı, Pompeo'nun katılması bile işin ne kadar derinlikli olduğunu izah eder.
DERİN ABD'NİN KILCAL ATAR DAMARI: BİLDERBERG.
Derin ABD demek, CIA-Pentagon'u yöneten CFR (Dış İlişkiler Konseyi), Trileteral ve BİLDERBERG demektir.
Bilderberg'in Türkiye sorumlusu BÜYÜK BEYİN Henry Kissinger'dır...
Dünyanın ekonomik-siyasi damarlarını kontrol eden Bilderberg, dünyadaki tüm sermayenin yüzde 65'ini elinde tutuyor ve GİZLİ gündemleri uygulamada üstatlık yapıyor. Bilderberg'in kurucusu Hollanda Prensi Bernard ve sosyolog Dr. Joseph Retinger'di. Bilderberg'in temel taşlarından David Rockefeller'in, Almanya Baden'deki toplantıda söylediği şu sözler "tek dünya düzeni" hakkında suçlamaların yersiz olmadığını ispatlıyor:
"Washington Post, The New York Times, Time Dergisi ve diğer büyük yayınlara şükran borçluyuz. Senelerdir toplantılarımıza iştirak etmelerine rağmen ketumiyet sözünü tuttular.
Eğer kamuoyunun bilgisinde olsaydı bizlerin dünya için bir plan geliştirmemiz imkansız olurdu. Fakat dünya artık çok daha girift ve dünya hükümetine doğru gitmek için çok daha hazır. Entelektüel elit ve DÜNYA BANKERLERİNDEN OLUŞAN ULUSLAR ÜSTÜ BİR YAPI geçen yüzyıllarda uygulanan ulusal kendi geleceğini tayin etmeden kesinlikle daha iyidir." BİLDERBERG'in son toplantısında "Kapitalizmin geleceği, "Yeni dünya düzeni"... masaya yatırılıyor. Ömer Koç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Evren Balta, (Özyeğin Üniv.), Selva Demiralp (Koç Üniv.), Metin Sitti (Max Planck Enstitü Direktörü) katılıyor.
SONUÇ: KILIÇDAROĞLU, 17-25 ARALIK 2013 FETÖ DARBESİ ÖNCESİ AMERİKA'DAYDI. ABD eski Ankara Büyükelçisi Ricciardone Aralık 2013'te Kemal beyi ABD'ye götürmüştü. İngiltere Büyükelçisi Peter John Westmacott'la baş başa konuşmuştu, Kemal Derviş'in başkan yardımcısı olduğu Brookings Enstitüsü'nde derin adamlarla buluşmuştu.
Tanınmış Neo-Con ABD'nin eski Ankara büyükelçileri Morton Abramowitz, Eric Edelman, Gülen hareketinin perde gerisindeki beyinleri, CIA'nın meşhur ajanları Graham Fuller'le ve Henri Barkey'le baş başa olmuştu.
EVET. CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, ABD'Yİ ÇOK SEVER...
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