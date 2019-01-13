BÜLENT ERANDAÇ
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Erdoğan’ın ezber bozan hamleleri
Başkan Tayyip Erdoğan'ın, ABD gazetesi New York Times'ta çıkan, son Suriye mektubu, KAMU DİPLOMASİSİ açısından, dünya siyasetine damga vurdu.
Başkan Erdoğan, Büyük Türkiye rüyası görmekten uykuları kaçan Bolton'un ziyareti öncesi New York Times'ta yayımlanan ZAMANLAMASI MÜKEMMEL, İÇERİĞİ ETRAFLICA ÖRÜLMÜŞ makalesiyle, ABD içi dengeleri sarstı. ABD'nin çekilmesi sonrası Suriye'de uygulanabilecek bir çözüm planı ortaya koyarak EZBER BOZDU.
Bu planda CIA-Pentagon kuklası PKK-YPG ile bağlantısı olmayan Kürtleri de kapsayan "bir istikrar gücü" kurulması önerisiyle, Türk-Kürt kardeşliğine atılmak istenen mayınlar ABD'nin elinde patlatıldı.
O MEKTUBUN can damarı şudur:
"Türkiye'nin gözetiminde, şu anda PKK-YPG veya DEAŞ terör örgütlerinin kontrolünde olan Suriye toprakları, halk tarafından seçimle belirlenen yerel meclisler tarafından idare edilecektir.
Suriye'nin kuzeyinde, nüfusunun çoğunluğu Kürt olarak yerlerde kurulacak yerel meclislerde Kürt toplumunun temsilcileri çoğunluğu oluşturacak.
Deneyimli Türk yetkililer, bu meclislere belediye işleri, eğitim, sağlık ve acil durum hizmetleri gibi alanlarda danışmanlık verecektir." Çift suratlı, çirkef zihniyete sahip Derin ABD'nin adamı Bolton aracılığıyla, sadece Suriye değil, Türkiye içinde de atılmak istenen mayınlar, ABD'nin kafasında patlatılmıştır.
Küresel oyuncu Başkan Tayyip Erdoğan, artık iddialı çözümler ortaya koyan ülke Türkiye gerçeğini, batı beyinlerine nakşetmekte zorluk çekmeyecektir.
BAŞKAN Erdoğan'sız yakın coğrafyamızda hiçbir plan işlemez.
HELAL OLSUN SELÇUK BAYRAKTAR
Türk Ordusu, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahkikatını yapabiliyor. Emperyalist Batı'nın gözünün içine bakmıyor, silah ve mühimmatını kendisi üretiyor. Türkiye, savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 65'ini kendisi üretebilen bir ülke durumuna geldi. Bundan, Millet olarak büyük gurur duymalıyız.
Cumhurbaşkanımız, yerli ve milli savunma sanayimizi anlattıkça, yüreklerimize su serpiliyor. Eğer, bugün ABD'nin, Avrupa'nın gözüne bakmak zorunda kalsaydık, "SINIR İÇİ VE ÖTESİ OPERASYONLARDA ÇOK BÜYÜK ZORLUKLARLA KARŞILAŞIRDIK"
Türkiye'miz, bugüne kolay gelmedi.
Halen ülkemizde 600'ün üzerinde savunma sanayi projesi yürütülüyor.
Tanktan zırhlı araçlara, savaş gemisinden deniz altına, uçaktan helikoptere, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarından milli piyade tüfeğine, uydulardan hava savunma sistemlerine, füzelerden lazer silahlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine şu anda sahibiz.
Eğer Afrin'de, Cerablus'ta, Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de, Sincar'da arka arkaya başarılar geliyorsa, işte Türk Ordusu'nun dışa muhtaç durumdan kurtarılmış olmasıdır. Milli ve yerli savunma sanayimizle övünmeliyiz.
MİLLİ DRONE'ların imalatçısı Selçuk Bayraktar THA'nın yapımında yaşadıklarını, emperyalist Batı'nın Türkiye üzerinde oynamaya çalıştığı derin oyunları, sosyal medya hesabından aktardı. Anlattıkları, tarihi vesika. Tarihi dersler içeriyor.
ENTRİKALAR MİLLİ DRONE'LARIN ENVANTERE GİRMESİNİ 4 SENE GECİKTİRDİ.
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