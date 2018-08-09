Bülent Erandaç
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Millet bir hedef bir
Erdoğan geleceği iyi okuyan lider olarak, bu siyasi kırılma olayından ders alarak,bizzat kurduğu arkasındaki KALE AK PARTİ'Yİ KORUDU.
Şeytani planlardan uzak tuttu. AK PARTİ'yi tam 17 yıldır, başarıdan başarıya götürdü.
Cumhurbaşkanı olduktan sonra da Erdoğan kurucu lideri olarak AK Parti'yi kendi kontrolünde devamlı değiştiriyor. AK PARTİ'Yİ DEVAMLI
GENÇLEŞTİRİYOR. GENÇLER VE KADINLARLA hücrelerini değiştiriyor.
AK Parti 18 Ağustos'ta "değişim kongresi"ni gerçekleştirecek.
Erdoğan demek DEĞİŞİM DEMEK. 'MİLLET BİR, HEDEF BİR' PAROLASIYLA yapılacak kongrede parti yönetiminin yarısı yenilenecek.
AK Parti 17 yaşında bir parti.
Bir yorgunluk ve eskimişlik yok. Değişim sırası şimdi 18 Ağustos'ta AK Parti yönetiminde sonra ardından yerel yönetimlerde olacak.
Erdoğan "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" ilkesinden hareket ediyor. İŞTE LİDERLİK. İŞTE BÜYÜK PARTİ OLMAK
BUDUR.
YiNE İsrail ablukası altındaki Gazze'deyiz. Filistinliler "Şehit Muhammed Tarık Dar Yusuf'a vefa" yürüyüşünde yine Türk bayraklarını gururla ve inançla dalgalandırdı.
CHP sadece bir parti değildi
KRAL çıplak. 24 Haziran seçimlerine kadar CHP sadece bir parti değildi. Milletimize format atmaya çalışmanın, siyasal mühendisliklerin atölyesiydi.
Bugün artık CHP'nin ölüm ilanının asıldığı günlere girmiş durumdayız.
Açıkça konuşmalıyız. 16 Nisan referandumunda kısmen ama 24 Haziran seçimlerinde Aziz Türk Milletinin Başkanlık ve yeni yüzyıl sistemini oluşturmasından sonra CHP, tarihsel rolünü tamamen kaybetmiştir. Çünkü eski sistemde CHP devletin gizli ortağıydı. CHP'yi yöneten zihniyet için seçim kazanıp kazanmaması önemli değildi.
Bürokratik oligarşinin omurgasında yer alıyordu.
Artık milletin tam egemenliği var. Artık CHP zihniyetinin devlet ile derin ortaklığı sona ermiştir. CHP bugün tarihi yol ayrımındadır. İttihat- Terakki'den gelen zihniyetle yola devam edemezler. Eskimiş CHP bundan böyle devlete hükmedemeyecek. Millete format atmak cesaretini bulamayacaktır. 6 okunu değiştirecek. Millete hizmete kendilerini adayacak. Yoksa, gücünün sınırlarında var olacak.
Türkiye-ABD-S400-F35 derinliği
2002 yılında ABD Neo- Con Dışişleri Bakanı Condeliza Rice'in "22 Müslüman devletin sınırlarını değiştireceğiz" demesinden sonra Derin ABD'nin özellikle de Suriye üzerinde yeni haritalar üzerinde çalışmalarını arttırmaları, BEKA TEHDİTİ karşısında bulunuşumuz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-Türk devlet aklı tarafından çeşitli boyutlarıyla masaya yatırılmıştı.
Suriye'deki savaşın kızıştığı, dönemde Türkiye'nin yoğun baskıları sonucunda NATO'daki müttefiklerimiz Türkiye'ye Patriot bataryaları getirmişler, ancak çok kritik aşamalarda ABD, Almanya ve Hollanda sırayla Türkiye'deki Patriot füzelerini geri çekmişti.
Biz de Çin'in uzun menzilli hava savunma füzesi olan FD-2000'e talip olduk.
ABD, Batı, NATO telaşlandı.
Bu kez Rusya'dan S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemi alımı konusunda peşin ödeme yaptık. Amerika ve Batı dünyasını telaş sardı. İşin ciddiyetini gördüler. Yine ayak oyunlarını sürdürüyorlar.
F-35 fırınına odun atıyorlar
ABD şimdi küstahça ortak üretim olan peşinatlarını da ödediğimiz F-35'leri bize vermiyor. Yüzyil önce İngilizler parasını ödediğimiz iki savaş gemisini küstahlık yaparak vermemişlerdi. Şim ABD... Emperyalist ruh aynen yaşıyor. Ama ya verecekler ya verecekler.
Evet. Türkiye bağımsız.
Dış Politika da DIK DURUŞ İÇİNDE. İstiyorlar ki; Türkiye bir kez daha geri adım atsın. Rusya ile karşılıklı güven üzerine geliştirdiği iyi ilişkileri bıraksın. Jeopolitik hamlelerimiz dursun.
Türkiye'ye artık diz çöktüremezler. Türkiye artık Batı'nın karakolu değildir.
Türkiye çok kutuplu yeni dünyanın ÜÇÜNCÜ EKSEN lideri olma yolunda ilerliyor.
DERİN SÖZ
"Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız, biz bu ekonomik savaştan da galip çıkacağız. Bu tuzakları bize çok kurdular, hepsini aştık, aşacağız. Yerli ve milli direnişimizle tüm oyunlara karşı koyacağız." (Başkan Tayyip Erdoğan)
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Millet bir hedef bir
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erdoğan-Maduro-Venezuela-Meksika hattı 07 Ağustos 2018, Salı EY Amerika, arka bahçende artık Yeni Türkiye var. Başkanımız Tayyip Erdoğan'ın "İhracatta yeni dönemde önceliğimiz...
- Gönül coğrafyamızda Erdoğan’ın kalp atışları 05 Ağustos 2018, Pazar BAŞKAN Erdoğan 100 günlük maraton koşusuna "Malazgirt'te özellikle kazanılan zaferle bize bu toprakları ebedi vatan...
- Başkan Erdoğan’ın 100 günlük maratonu 04 Ağustos 2018, Cumartesi TÜRKİYE Cumhuriyeti Başkanı Tayyip Erdoğan, 100 günlük programını açıkladı. 2019 - 2023 dönemine ait STRATEJİK...
- Make Turkey great again (Türkiye’yi yeniden büyük yapmak) 31 Temmuz 2018, Salı BUGÜN yaşanan küresel bunalımın şifresi; daha Adil Dünya Kuruluşlarının ortaya konacağı Demokratik bir Dünyanın...
- Papaz Brunson olayının derinliği 29 Temmuz 2018, Pazar SAYGI duyulan Türkiye'nin ayak sesleri dünyada yankı buluyordu. Asya'dan doğan güneşin çocukları Rusya, Çin, Hindistan...
- Erdoğan-Maduro-Venezuela-Meksika hattı
- Gönül coğrafyamızda Erdoğan’ın kalp atışları
- Başkan Erdoğan’ın 100 günlük maratonu
- Make Turkey great again (Türkiye’yi yeniden büyük yapmak)
- Papaz Brunson olayının derinliği
- Erdoğan ‘Türkiye ekseni’ kuruyor
- Başkan Erdoğan’ın stratejik kararı
- Türkiye-Asya-BRICS köprüsü inşası
- Yeni ekonomi mimarisi
- Siyonizm’in babası Herzl’in düşünü gerçekleştirmişler