Bülent Erandaç
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Liderini bulan halk
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, 2001 yılının 14 Ağustos'unda yola çıkarken, "KEFENİMİZİ GİYEREK YOLA ÇIKTIK. Biz Menderes ile başlayan, milleti, milletin değerlerini esas alan anlayışla siyaset yapacağız. Turgut Özal'ın dediği gibi 'Allah'ın verdiği canı sadece Allah alır' diyerek durmadan koşacağız. 'Muhafazakar demokratız" demişti.
Erdoğan, 16 yıl boyunca partisini diri tuttu ve bu sayede büyük zaferler elde etti, bugünlere ulaştı. Beraber düşünelim: Oy versin ya da vermesin, doğal tabanı içinde olsun ya da olmasın, büyük çoğunluğun değerlerini, inançlarını, kutsallarını içeren Tayyip Erdoğan'la zirveye taşınan ERDEM-İRADE-CESARET HAREKETİ zirvede ne kadar kalabilecek, nasıl kalabilecek? Bu soruların cevabı yine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçildiği gece, balkon konuşmasında söylediği, "Halkımızın mesajını aldık" sözlerinde, partisini gençleştirme, yeni hedeflere yönlendirme konusunda gösterdiği cesurluktadır.
Şimdi, TÜRKİYE VAKTİ. 9 Temmuz 2018'den itibaren de Tayyip Erdoğan'ın, BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ HIZ KAZANACAK. 2018 yılından itibaren yıllar boyunca Tayyip Erdoğan; dik duruşu, kararlılığı, samimiyeti, milletle kurduğu samimi muhabbeti ve cesaretiyle, Türkiye siyasetinin belirleyici rol modeli olacaktır.
Siyasete girecek gençler, Erdoğan'ın mücadelesine bakarak kendilerine istikamet belirleyecekler. AK Parti'nin yeni ve genç kadrolarla takviyesi, yeni şartlar karşısında yeni çözümler üretebilme kabiliyetini artıracaktır. Başkanlık Sistemi'nin dinamizmi ve heyecanıyla, Türkiye geleceğe yürüyecektir.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Öğren Kazan, Üret Kazan Projesi" kapsamında kadınlara yönelik meslek edindirme kursları açtı. Kurslarda dikim, overlok çekme ve nakış gibi el sanatları öğretiliyor.
BAŞKANLIK SİSTEMİ'NİN MİMARİSİ
9 TEMMUZ 2018: Yeni sistemin mimarisi hayata geçirilecek. Yeni sistemin dinamiklerini okumak, anlamak ve anlatmak her zamankinden önemli ve gerekli olacak. YENİ SİSTEMİN BEYNİ OFİSLER. Doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak 4 ofis faaliyete geçecek. Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi. Ofislerden sürekli bilgi gelecek. O bilgiler Cumhurbaşkanlığı'nda değerlendirilip bakanlıklara iletilecek. Bu birimler, insan kaynağının etkin ve verimli kullanılmasında, dijital dönüşümle toplum hayatının kolaylaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılmasında, Türkiye'nin gelecekte cazibe merkezi haline getirilmesi ve yeni enstrümanların geliştirilmesinde rol oynayacak. YENİ 9 KURUL DEVLET-MİLLETİN KILCAL DAMARLARINA KAN VERECEK. Yerel Yönetim Politikaları, Sosyal Politikaları, Sağlık ve Gıda Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Hukuk Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Ekonomi Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulları.
Söz konusu yapılanma ile sivil toplum kuruluşları, akademi ve sektör temsilcileri, ilgili kurumlar politika yapım sürecine dahil edilerek ORTAK AKLIN kurumsallaştırılması sağlanacak.
CHP'DE ENTRİKA BİTMEZ
ÇÜNKÜ CHP kodlarında İttihat-Terakki Ruhu var. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu-Polit Bürosu'nun değirmenine atıldı.
2. Mustafa Sarıgül olma yolunda. Acele etti. Derin CHP, İnce'yi yerel seçim öncesi göreve getirmez.
Aynen Deniz Baykal'ın Sarıgül'e kurultay salonunu dar ettiği gibi Kılıçdaroğlu'da İnce'ye aynı akıbeti yaşatacak.
Derin CHP, 29 Mart 2019 yerel seçiminde tüm yığınağını İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na çevirmiş durumda. Kasetle getirdikleri Kılıçdaroğlu'nu halen gözden çıkarmadılar. Amaçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan- AK Parti'yi İstanbul'da ve Ankara'da başarısızlığa uğratmak. Bunun için bazı ittifakları, Kılıçdaroğlu marifetiyle yaptıracaklar.
Derin CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarını seçmek istiyor. CHP'de bazı belediyelerde iktidar olmak Türkiye'de iktidara gelmek kadar önemlidir. Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli, Konak, Karşıyaka, Çankaya, Belediyeleri, CHP açısından bakanlıklar kadar değerlidir.
DERİN SÖZ
"CUMHURBAŞKANI, rahatı sevmeyen bir adam. Rahat olmak isteyeni de sevmiyor. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez.
Böyle bir iş tutuş şekli var. Alışık olmayanlar bu yolculukta dayanamazlar. Bu neden kaynaklanıyor? Memleketin meselelerine olan hassasiyetinden kaynaklanıyor." (Başbakan Binali Yıldırım)
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