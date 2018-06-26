Bülent Erandaç
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Dönmez millet yolundan Başkan Erdoğan
Türkiye'nin yeni yüzyıl yönetim sisteminin geçiş seçimini tamamladı.
Bu zafer, çeşitli saldırı ve ayak oyunlarına rağmen 15 Temmuz işgal teşebbüsüne karşı oluşan ruhun canlı oluşunu gösterdi. Bu ruh zayıflamaz, daha da güçlenir.
Seçim sonuçları, Türkiye ve Erdoğan karşıtı devletlerin siyasetini de atılmış TÜRKİYE TOKATIDIR. İslam dünyası, moral üstünlüğü ve cesaret kazandı. İslam ve Türkiye düşmanları ise bir kere daha hüsran ve hayal kırıklığı yaşadı. Büyük Türk Milleti sandıklardan tarihi, hayati mesajlar verdi. Aziz Milletimizin en büyük ittifakı Büyük Lider Erdoğan üzerinde gerçekleşti. Anadolu'nun bağrından çıkardığı, Küresel Lider özellikli BAŞKAN'INI kucaklayarak, sadece içeriye değil, dışarıya da önemli bir mesaj oldu. Verilen mesajların en stratejik sonuçlarının önde geleni, "Millete rağmen kurgulanan tasfiye planlarına asla izin vermem" demek oldu, Erdoğan'ın liderliğinde Güven ve istikrarı tercih ederek, 2023 Yürüyüşüne engel tanımadığını ilan etti.
DEVLET BAHÇELİ BİR TEORİSYEN
15 Temmuz gecesi birbirine sarılan AK Parti-MHP ittifakı, geleceğimizin hayati parametrelerinden birisi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Teorisyen olarak,24 Haziran seçimlerine Erdoğan'la beraber damga vurdu.
Türkiye'nin geleceğinde öne konacak mâniaları BAŞKAN ERDOĞAN'IN açmasını sağlayacak harekâtı gerçekleştirdi. "MHP bitti, tükendi" diyenleri açtıkları çukurlara yuvarlarken, MilliyetçiÜlkücü seçmen nezdinde MHP'nin marka değerini korumasını bildi. 15 Temmuzda,, haçlı-Siyonistlerin kuklası FETÖ'cü darbecilere meydan okuyan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın yanında, Aziz Milletin yoluna baş koyan kervana Devlet Bahçeli ile beraber yürüyen, Mustafa Destici, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhunu yaşatıyor.
MUHARREM İNCE YENİ CHP GENEL BAŞKANI
Abbas (Kılıçdaroğlu)demiştik, Milletimiz bizi yanıltmadı. Kılıçdaroğlu yolcu. Büyük Türk Milleti, BAŞKAN ERDOĞAN'I KUCAKLARKEN, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun biletini kesti. Bu seçimlerin en büyük kaybedeni ise Meral Akşener oldu.
Büyük hayallerle yola çıkmıştı. Meclis'e giren partisini dıştan idare edemez.
HDP'YE KEMAL BEY ÖPÜCÜĞÜ
HDP'nin barajı aşması için CHP seçmeninin yaptığı aile içi paylaşımın sonuçlara yansıdı. "Bir oy İnce'ye bir oy HDP'ye" formülüyle, HDP(PKK)ya barajı aştırıldı. İnşallah, PKK'nın kandilleri söndürüldükçe Kürt kardeşlerimiz de Kandil baronlarının elinden kurtarılmış olacak. Yeni Partiler kurmaları, demokratik haklarını Türk-Kürt beraberliğiyle, Meclis'te beraberce yürütmeleri mümkün olacaktır.
DERİN SÖZ: "24 Haziran seçiminin galibi demokrasidir, Türkiye'dir, milli iradedir." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- Dönmez millet yolundan Başkan Erdoğan
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