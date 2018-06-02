Bülent Erandaç
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Yıkım koalisyonunda çatlaklar
İkinci çatlak, Muharrem İnce'nin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Sivas olayının arka planı tartışmasıyla yaşandı. Uzun yıllar Sivas olaylarından dolayı, "Temel Karamollaoğlu'nu katliamcı" diyerek suçlayan CHP bir baktık tuhaf bir şekilde bir araya geldi. Önceki gün Habertürk TV'de, "Sivas katliam değildir, otelde perdeler yanmış, içerideki insanlar pencereleri açmadıklarından dolayı ölmüşlerdir" diyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ittifak yapılması hakkında ne düşündüğünü sorulan soruya, Muharrem İnce cevap vermekten kaçtı. Şu sahte beraberliğe bakar mısınız? Türkiye'yi beraberce idare edeceklerini düşünen İnce, Karamollaoğlu'na sahip çıkacağına örtü altına saklanıyor. Özde beraber değiller. Çıkarcı bir beraberlik içindeler. Muharrem İnce aslında Temel Karamollaoğlu'nu sevmiyor. En kısa zamanda da birbirinin gözünü oyacak havadalar.
KARAMOLLAOĞLU İNCE'YE OY VERMEZ
Kemal -Meral -Temel İttifakı'nın sahte, geçici olduğunu seçim gezileri sırasında dolaştığımız şehirlerimizde vatandaşlarımızdan sık sık duyuyoruz. Saadet Partisi seçmeni, CHP'ye, PKK'nın siyasi kolu HDP'ye kol kanat geren CHP'ye çok tepkili.
PKK'nın siyasi kolu HDP'ye sevdalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖZERKLİK teklifi, Saadet Partili ve İP'li olduklarını söyleyen vatandaşlarımızın sabrını taşırmış. Muharrem Bey'in, Karamollaoğlu'nu savunmak yerine masanın altına saklanmasına, CHP'nin Karamollaoğlu'nu savunmamasına kızanlar 'TEMEL BEY, İNCE'YE OY VERMEZ' diyorlar.
Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi üst aklın tüm planlarını alt üst ediyor. İstanbul'da olduğu kadar Türkiye'nin her yerinden Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış yağıyor.
İP KOPUYOR
Meral Akşener'in morali bozuk. Umduğunu bulamıyor. Bir kenara itilmesinden dolayı afakanlar basmış durumda. Muharrem İnce'nin de "Parlamenter Sisteme Dönüş" konusundaki zikzaklarından çok rahatsız.
Aniden, Muharrem İnce'yi kenara attı, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'na "Parlamenter sisteme geçişle ilgili yol haritası hazırlamak üzere toplantı yapalım" çağrısında bulundu. İP'LER GERİLİYOR...
FETÖ'NÜN BALKANLAR'DA İNLERİNE GİRİLDİ
TİKA ve SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) işbirliğiyle gerçekleştirilen Balkanlar'ın Geleceği Çalıştay'ın da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, dikkati çeken açıklamalar yaptı.
1) Dinimizin lekelenmesi, dini inancın tahrik edilmesi noktasında FETÖ'nün dinimize verdiği zarar DEAŞ'ın verdiği zarardan daha az değildir.
Birtakım saçma sapan inançlardan hareketle bir kişinin gaipten aldığı haberlere binaen, gördüğü rüyalar gerekçe gösterilerek ortaya nasıl sapık, batıl bir inanç sisteminin konduğunu hep birlikte gördük.
2) FETÖ sadece Türkiye için değil, bulunduğu her yerde herkes için bir tehlikedir, tehdittir. Bunu sadece Balkanlar'da değil Afrika'da, Asya'da da yapmaya çalışacaklardır. FETÖ terör örgütü sırtını kime dayamış, kimlerle iş tutarak Türkiye'yi, İslam dünyasını, Filistin davasını ve diğer konuları kötülemeye çalışıyor, kimlerle iş tutarak hangi ihanet şebekeleri, ilişkileri içerisinde olduğunu görüyorsunuz.
DERİN SÖZ
"Benzemezler İttifakı'na bakınca, birisi milletin evini, birisi devletin uçaklarını, birisi yönetim sistemini göze kestirmiş. Bu nasıl cüce bir politika. İnşallah seçim günü sandıkta, 'inşa etmek için yola çıkan' ile 'yıkmak için yola çıkan' arasındaki tercihini milletimizin yapacağına inanıyoruz." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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