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  • 29 Mayıs 2018, Salı

Dün Geziciler bugün İnce’ciler

Taksim- Geziciler etrafı yakıp yıkarken, onları yönlendiren TAKSİM PLATFORMU Başbakanlığa gitmişti.
İstanbul Tabip Odası, Mimarlar Odası Genel Başkanı, TMMOB Şehir Planlamacıları Odası İstanbul Şubesi, KESK, DİSK Genel Başkan Yardımcısı, (DİSK Başkanı Kani Beko, CHP'den İzmir listesinde yerini aldı), TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, tuhaf-manidar bir listeyi dikte ettirme küstahlığı gösterdi:
"Başta İstanbul, Ankara ve Hatay valileri ve emniyet müdürleri görevden alınmalı. Başta 3. Köprü, 3. Havaalanı, Kanal İstanbul projelerinden vazgeçilmeli." DEJAVU. 2013 Mayıs'larını aynen yaşıyoruz.
Dün Gezi'ciler, bugün Kemal- Meral-Temel-İnce'ciler 'yıkmak ve yaptırmamak' konusunda yollardalar.
'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. Projeleri durduracağız' diye ortalığı inletiyorlar. Yazık. Nato mermer Nato kafa...

Muharrem İnce'nin Taksim tweeti , her şeyi anlatıyor!



CHP'NİN BEYNİ 1991 YILINDA KALMIŞ
CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, yaşadığımız günlerin ve geleceğin ruhunu hala anlayamıyor.
Tek parti döneminden gelme zihniyeti aynen sürüyor.
Eski alışkanlıklarından vazgeçemedikleri için, Türkiye'nin önüne model koyamıyor.
Proje üretemiyor. Eski Türkiye özlemiyle olmadık işler yapıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıkmaktan başka dertleri olmadığı için, gerginliği artıracak tırmanışlar içindeler, geleceğe bakan Türk milletinin emellerine yönelik taarruzu şiddetlendiriyorlar.
Dünlerde, darbecileri kollarken, bugünler de kontrollü kaos yolunda batı operatörlerine yazılıyorlar.
Eski Türkiye'nin ızdırap duyulan, bitmeyen gerilimlerine, kutuplaşmalarına, krizlere yol açacak, eski sisteme dönmenin peşindeler.
Aziz milletimiz diyor ki;
Kemal Kılıçdaroğlu, Türk milletini eski Türkiye'ye mahkûm etmenin operatörü olmaktan vazgeçiniz.

TERBİYESİZ FRANSIZ DERGİSİ
Yıkım koalisyonunun AĞABALARI da boş durmuyor. PKK sevici İngiliz Reuters, Alman Bild küstah yayınlarda. Terbiyesiz Fransız Le Point çukurculuk peşinde...

2. BALKAN ÜLKELERİ ANKARA BULUŞMASI
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ile Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) işbirliği ile Balkan ülkeleri temsilcileri Ankara'da buluşuyor.
Tarih, kültür, kimlik başlıklarıyla gerçekleştirilecek olan paneller ve çalıştay 30-31 Mayıs tarihlerinde Marriott Otel'de yapılacak. Panelin açılışında Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve (SDE) Başkanı Doç.
Dr. Muhammet Savaş Kafkasyalı konuşacak. Bu önemli buluşmanın birinci oturumunda ise "Balkan tarihinde temel kırılmalar" konusu değerlendirilecek.

İTALYA'DA PARLAMENTER SİSTEM ÇÖKTÜ
Cumhur Hükümeti sistemimizin olumlu yanlarını görmek için 'yıkım koalisyonu'nun geri getirmek istedikleri parlamenter sistemin çok kritik zaaflarına da bakmak gerekir.
Son örnek; İtalya.
4 Mart'ta seçim yapıldı, 3 aydır partiler arası pazarlıklar, kavgalar sürüyor. Hükümet kurulamıyor.

DERİN SÖZ
"27 Mayıs, yani Türk demokrasisinin kara günlerinden biri. Bundan tam 58 yıl önce darbeciler sadece milli iradeyi çiğneyip geçmekle kalmadılar, tarihimizin en utanç verici cinayetine de imza attılar.
Menderes'i asanlar ilmeği sadece onun boynuna değil tüm milletimizin iradesine de geçirdiler. İşte o zaman da yine bunların arkasında CHP zihniyeti vardı." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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