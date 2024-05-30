KEMAL Kılıçdaroğlu boş durmuyor.

Ekrem İmamoğlu ile hesaplaşmak için zamanlama yapıyor. Genel başkanlığa dönüş için manevralara başladı demiştik. Yanılmadık. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı salvoları bir tık ileri taşıdı. CHP'nin Mustafa Sarıgül'e yakın bir iş adamına satılmış olan televizyon kanalına çıktı. CHP'de deprem yaratacak açıklamalar yaptı. Bana göre Kılıçdaroğlu belli ki İmamoğlu'na çok kızıyor! İntikam almak için zamanlama yapıyordu. 31 Mart seçimlerinden sonra ilk kez çıktığı televizyonda 'değişim' tartışmasını başlatan İmamoğlu'na göndermede bulundu: "Boşuna demiyorum hançerlendiğimi." İmamoğlu ile hesaplaşmaya karar vermiş Kılıçdaroğlu'nun, "Delege isterse genel başkan adayı olacağım" sözleri de Özgür Özel için alarm zillerini çaldırdı. CHP'nin seçimden başarılı çıkmasını iyi değerlendiren Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altından çıkmaya çalışıyordu, 'CHP'nin patronu artık benim" iklimi yaratmanın peşindeydi.

Tam bu süreçte, Devrik Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Genel başkan adayı olabilirim" demesi, CHP'de denklemleri değiştirdi. Nitekim Kılıçdaroğlu, Özel'e kızgınlığını şöyle gösterdi: "Özgür Bey'le genel başkanlığı devrederken 1-1.5 saat görüştüm. Siyasette vefa diye bir kavram var, kendi aramızda oturup bu kavram ekseninde daha güzel şeyler yapabilirdik.

Partiyi iç tartışmalardan uzak tutabilirdik.

Kamuoyunda da vefasızlığa uğradığım yönünde bir algı var." Aslında Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na vefalı davranıyordu. Genel başkan seçildiğinden bu yana Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor, sık sık telefonla arıyordu.

Bunlara rağmen Özel'e Kılıçdaroğlu'nun hâlâ neden kızdığı şöyle konuşuluyor:

"İktidar ile ana muhalefet arasındaki diyalog döneminin başlamasından Kılıçdaroğlu çok rahatsız. Siyasette yumuşamaya razı değil." Kılıçdaroğlu, "değişim" tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunarak bir kez daha aynı benzetmeyi kullandı: "Boşuna demiyorum hançerlendiğimi. Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa 'Sen Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz?" Kılıçdaroğlu, "Delege isterse genel başkan olurum" diyerek delegelere mesaj gönderip genel başkanlığa doyamadığını şu sözlerle adeta itiraf etti.

SONUÇ: Kılıçdaroğlu'nun "Delege isterse genel başkan adayı olurum" çıkışı CHP'de kazanları kaynatmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu yemeye kararlı. İmamoğlu'nun da yol haritasında ÖNCE GENEL BAŞKAN OLMAK VAR.

Belli ki Kılıçdaroğlu da TEKRAR GENEL BAŞKAN OLMAK İSTİYOR.

Karşısına İmamoğlu'nun çıkmasını beklerken, hem hesaplaşacak, intikamını alacak hem de İmamoğlu'nun GENEL BAŞKANLIĞINA TAŞ koyacak.