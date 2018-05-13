Erdoğan’ın rakipleri geleceği okuyamıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiyemiz, 16 yılda o kadar kritik ve hassas baskılardan, kumpaslardan kurtuldu ki aynı olaylar bir başka ülkenin başına gelse paramparça olurdu.

Erdoğan nasıl oldu da tüm saldırıları atlattı? Cevabı basit.

Vesayetçilere boyun eğmedi.

Asla korkmadı, hep savaştı, mücadele etti. Milletten aldığı yetkiyi millet için kullandı.

Vesayetçilere boyun eğmedi. Eğer Erdoğan bir milim bile geri adım atsa, bugün yoktu. Onu büyük lider yapan tam da bu.

Bugün karşısına çıkanlara bakıyoruz, onun kadar uğraşmayan, tarihi gerçekleri okuyamayan, zamanın ruhunu kavrayamayan, geleceği projelendiremeyen isimler, cumhurbaşkanı adayları. YENİ TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEK YERİNE ERDOĞAN 'I DEVİRMEK İÇİN ÜLKENİN İNŞA EDİLMEKTE OLAN ANA KOLONLARINI ZAYIFLATMAK İÇİN dahili ve harici tüm imkânları kullanmaya yazılmışlar.

24 Haziran'da İSTİKRAR -GÜVEN-HUZUR- REFAH için oylarını kullanacak aziz milletimiz cumhurbaşkanlığında Tayyip Erdoğan'la DEVAM dediklerinde rakipleri saf dışı kalacak. Kemal Kılıçdaroğlu, 8'inci defa seçim kaybettiğinden götürülecek, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Meclis dışında unutulacak. HDP Kandil katilleri tarafından kapatılacak.

Afrin'e girmeseydik koridoru kurmuşlardı

Zeytin Dalı Harekâtı'yla ABD-İsrail'in Doğu Akdeniz'e ulaşmayı hedefleyen KORİDORU paçavraya çevrildi. Taşeronları PKK eliyle kuracakları UYDU KANTON engellendi. Peki, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türk devlet aklı eğer Afrin'e girmeseydi ne olacaktı? Afrin'e inmeseydik, ABD ve terörist taşeronları, PKK-PYD, Mayıs'ta Güney sınırlarımızı ateşe çevirmek için hazırlık yapıyordu. 5 bini aşkın TIR dolusu silahla PKK'yı besleyen ABD, bahar aylarında bölgeye çok daha ağır silahlar sevk edecek, Fırat'ın doğusundaki ağır silahlarda Afrin'e taşınacak, PKK teröristleri Mayıs'ta güney sınırlarımızda içteki kanlı işbirlikçileriyle beraber, Türkiye'mizi rahatsız edecekti. Bugün, 24 Haziran seçimlerine GÜVEN içinde gidilmesinde, AFRİN'İN KURTARILMASININ çok büyük rolü var. Yoksa Afrin'e girmeseydik, bugün güney sınırlarımızda yaratılacak KAOS-ÇUKUR tezgâhlarıyla uğraşmak zorunda kalacaktık.

Kürt vatandaşlarımız, Afrin Operasyonu'yla Türkiye'nin büyük bir tehlikeden kurtarıldığını çok iyi biliyorlar.



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Antalya'nın nabzı

Antalya'da siyasi nabzı ölçtüm. Elimde Antalya ilinde yapılan SON İKİ ANKET VAR. Antalyalılar, BİRİNCİ TURDA Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçiyor.

Birisinde yüzde 53. İkincisinde yüzde 55 ile aziz milletimiz tarafından yeniden göreve getiriliyor. 2019 Belediye Başkanlığı anketlerinde ise Menderes Türel (AK Parti Büyükşehir Bel. Başk.) yüzde 44.7, Muhittin Böcek veya Osman Çetin Budak (CHP Genel Başkan Yardımcısı) yüzde 37.3 ile sıralanıyor.

Vizyonlu başkan Menderes Türel'den memnuniyet yüksek.

Sadece AK Parti'nin değil, diğer bütün partililerin de beğendiği, hizmetlerinden memnun olduğu bir başkan konumunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya yatırımlarında hız kesmiyor. Büyük eserlere imza atılıyor. Boğaçay projesi, Antalya-Konya hızlı tren, Alanya-Gazipaşa metrosu, Demre Üçüncü Havalimanı projeleri heyecanla takip ediliyor.

Kemal Bey, HDP'yi de kurtarmanın telaşında

Bakmayın siz, CHP'nin HDP ile ortak görünmeme çabalarına. Perde gerisinde sıkı fıkılar. Meral Akşener'e 15 milletvekili göndererek lojistik sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sefer HDP'yi kurtarmaya hazırlandığı duyuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu anketleri incelerken, yoğunlukla ve özellikle HDP'nin durumunu takip ettiği, HDP'nin barajı aşamama durumunda kalması halinde, İstanbul/ İzmir gibi büyük kentlerde, CHP'lilere STRATEJİK OY KULLANDIRARAK, HDP'yi baraj aştırma yolunda karar aldığı belirtiliyor.

DERİN SÖZ

"Gençlerimize inandığımız için 'Dünya beşten büyüktür' diyerek küresel haksızlıklara başkaldırdık. Gençlerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı emanet ettik. Yarınların modern Türkiye'sini sizinle inşaa edecek olan AK Partidir. Türkiye'de gençlere bizim kadar güvenen bir başka parti yoktur." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)